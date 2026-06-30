/আচমকাই স্কুলবাসের উপরে এসে পড়ল বিশাল গাছ, মুহূর্তে ঘটে গেল মর্মান্তিক দুর্ঘটনা

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বিশাল গাছ উপড়ে এসে পড়ল স্কুল বাসের উপরে। মুহূর্তে ঘটে গেল মর্মান্তিক দুর্ঘটনা। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু ১১ বছরের এক পড়ুয়ার, আহত ৪ জন গুরুতর আহত। মঙ্গলবার বিকেলে ওই ঘটনা ঘটেছে মুম্বইয়ে চেম্বুরে।
মঙ্গলবার বিকেলে ওই দুর্ঘটনা ঘটেছে চেম্বুরের ১১ নম্বর রোডে। দুর্ঘটনার সময়ে গাড়িটিতে ছিল ১২ জন পড়ুয়া। বিশাল ওই গাছ পড়ে গাড়ির ছাদ দুমড়ে যায়। বাসের সামনের এবং মাঝের অংশটি মারাত্মকভাবে দুমড়ে-মুচড়ে যায়। মুম্বই ফায়ার ব্রিগেড ঘটনাস্থলে পৌঁছানোর আগেই বাসের কন্ডাক্টর এবং স্থানীয় বাসিন্দাদের দ্রুত তৎপরতায় ভাঙাচোরা গাড়িটি থেকে দ্রুত শিশুদের উদ্ধার করা হয়। মেশিন এবং কাটারের সাহায্যে গাছটি কাটার কাজ শুরু হয়। দুর্ঘটনার খবর পেয়েই শিশুদের পরিবারের লোকজন ঘটনাস্থলে ছুটে যান।
#WATCH | An 11-year-old student, Vihan Shrivastav, was killed and four other children were injured after a roadside tree fell onto a school bus in Mumbai's Chembur area.— ANI (@ANI) June 30, 2026
Mumbai Fire Brigade: "The 12 children inside the bus were safely rescued by the bus conductor and local… pic.twitter.com/GizlgALkug
স্থানীয়দের সহায়তায় পাঁচ পড়ুয়াকে জরুরি চিকিৎসার জন্য স্থানীয় জেন হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পরই দুর্ঘটনার গুবরুতর আহত ১১ বছরের বিহান শ্রীবাস্তবকে মৃত বলে ঘোষণা করেন চিকিত্সকরা। জেন হাসপাতালের চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, বাকি চারজন শিশু সামান্য আঘাত পেয়েছে এবং বর্তমানে তাদের অবস্থা স্থিতিশীল। হাসপাতালে ভিড় করেন উদ্বিগ্ন অভিভাবকরা।
মর্মান্তিক ওই ঘটনার পর স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, গাছপালা ছাঁটা বা পরিষ্কার করার অনুরোধ জানিয়ে তারা বারবার মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনকে চিঠি লিখেছিলেন। তারা এও জানিয়েছিলেন যে, এর আগেও ওই এলাকায় ঠিক একই রকম একটি ঘটনা ঘটেছিল। কিন্তু বারবার সতর্ক করা সত্ত্বেও কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি।
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