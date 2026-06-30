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আচমকাই স্কুলবাসের উপরে এসে পড়ল বিশাল গাছ, মুহূর্তে ঘটে গেল মর্মান্তিক দুর্ঘটনা

School Bus Accident: স্থানীয়দের সহায়তায় পাঁচ পড়ুয়াকে জরুরি চিকিৎসার জন্য স্থানীয় জেন হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়

Written BySekender Abu Zafar
Published: Jun 30, 2026, 06:41 PM IST|Updated: Jun 30, 2026, 06:43 PM IST
আচমকাই স্কুলবাসের উপরে এসে পড়ল বিশাল গাছ, মুহূর্তে ঘটে গেল মর্মান্তিক দুর্ঘটনা
Source: Bureau

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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