Madhya Pradesh Horror: যুবতী স্কুল টিচারই ক্রাশ! প্রেমের প্রস্তাবে না করায় জ্যান্ত জ্বা*লিয়ে দিল ছাত্র...

Teacher set on fire: স্বাধীনতা দিবসে স্কুলের শিক্ষিকা অশোভনীয় মন্তব্য। যার জেরে স্কুল থেকে বহিষ্কার করা হয় আঠারোর ছাত্রকে। তারপর প্রতিশোধ নিতে শিক্ষিকার বাড়ি গিয়ে তাঁর গায়ে পেট্রোল ঢেলে আগুন জ্বালিয়ে দেয় ছাত্র।

সৌমিতা খাঁ | Updated By: Aug 20, 2025, 12:33 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: মধ্যপ্রদেশে হাড়হিম ঘটনা। নারসিংপুর জেলায় ভয়াবহ ঘটনাটি ঘটে। সোমবার (১৮ আগস্ট) এক ১৮ বছরের ছাত্র তার প্রাক্তন স্কুলের ২৬ বছর বয়সী গেস্ট টিচারকে আগুন লাগিয়ে দেওয়ার অভিযোগে গ্রেফতার হয়েছে।

অভিযুক্ত যুবকের নাম সূর্যাংশ কোছার। যিনি কোতয়ালি থানা এলাকার অন্তর্গত এক্সেলেন্স স্কুল-এর প্রাক্তন ছাত্র। জানা গিয়েছে, শিক্ষিকার করা একটি অভিযোগের জেরে সে এই ঘটনা ঘটিয়েছে।

কি ঘটেছিল?
পুলিস জানিয়েছে, ঘটনার দিন বিকেল প্রায় সাড়ে ৩টে নাগাদ সূর্যাংশ ওই শিক্ষিকার বাড়িতে যায়। সঙ্গে ছিল পেট্রোল ভর্তি একটি বোতল। হঠাৎ করেই তিনি শিক্ষিকার গায়ে দাহ্য পদার্থ ঢেলে আগুন লাগিয়ে দেন এবং এরপর ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায়।

শিক্ষিকার অবস্থা:
শিক্ষিকার শরীরে প্রায় ১০-১৫ শতাংশ পোড়ার ক্ষত হয়েছে। তাঁকে সঙ্গে সঙ্গে জেলা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, তার আঘাত গুরুতর হলেও প্রাণঘাতী নয়। বর্তমানে তিনি চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

ব্যক্তিগত রাগ থেকেই হামলা:
পুলিস জানিয়েছে, অভিযুক্ত সূর্যাংশ এবং ওই শিক্ষিকার মধ্যে পরিচয় ছিল প্রায় দুই বছর ধরে। অভিযুক্তের তরফ থেকে একতরফা আকর্ষণ তৈরি হয়েছিল বলে জানা গিয়েছে। দুই বছর আগে তাঁকে ওই স্কুল থেকে বহিষ্কার করা হয়েছিল এবং এরপর সে অন্য একটি স্কুলে পড়াশোনা করছিল।

এসডিওপি (SDOP) মনোজ গুপ্ত জানান, স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠান চলাকালীন সূর্যাংশ একটি অশোভনীয় মন্তব্য করেছিল, যা নিয়ে শিক্ষিকা স্কুল কর্তৃপক্ষের কাছে অভিযোগ করেন। সেটিই এই হিংসাত্মক ঘটনার কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে বলে পুলিসের প্রাথমিক ধারণা।

দ্রুত অভিযুক্তকে গ্রেফতার পুলিসের
ঘটনার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই কোতয়ালি থানার পুলিস ডোঙ্গারগাঁও থানার অন্তর্গত কল্যাণপুর গ্রাম থেকে অভিযুক্ত সূর্যাংশ কোছারকে গ্রেফতার করে। বর্তমানে সে পুলিস হেফাজতে রয়েছে এবং বিস্তারিত তদন্ত চলছে। অভিযুক্তের বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির (IPC) ১২৪এ ধারা সহ অন্যান্য প্রাসঙ্গিক ধারায় মামলা দায়ের হয়েছে। ভুক্তভোগীর সম্পূর্ণ বয়ান নেওয়ার পর পরবর্তী আইনগত পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

