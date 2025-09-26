English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Puja by Subhas Chandra Bose: ব্রিটিশের সঙ্গে যুদ্ধ করে টাকা ছাড়াই মায়ের পুজো করলেন সুভাষ! ১০০ বছর আগের অনন্য পুজো...

Puja by Subhas Chandra Bose: সুভাষচন্দ্র জেলেও বীরত্ব দেখাবেন সেটাই স্বাভাবিক। তিনি তো আর সামান্য নন। ইংরেজদের থেকে টাকা না পেয়েও টাকা ছাড়াই পুজো করে ছাড়লেন তিনি। বন্দিরা বিপুল আনন্দ করলেন সেবার। একশো বছর আগের সে এক আশ্চর্য ঘটনা।

সৌমিত্র সেন | Updated By: Sep 26, 2025, 03:45 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: দুর্গাপুজোয় 'না'। ব্রিটিশরা (British) বরাবরই যে পক্ষপাতিত্বমূলক ব্যবহার করে, সেটাই এক্ষেত্রে ফের আর একবার প্রমাণিত হয়েছিল। মাত্র ৫৬০ টাকা। সামান্য সেই টাকাটাও দিতে চায়নি ইংরেজরা। এর জন্য সুভাষচন্দ্র বসুকে (Subhas Chandra Bose) নাকানিচোবানি খাইয়েছিল তারা। কেন?

জেলের মধ্যে দুর্গাপুজো

জেলের মধ্যে দুর্গাপুজো করতেন সুভাষচন্দ্রেরা। সেই উৎসবে বন্দিরা আনন্দ পেতেন। আবার ঐক্যবদ্ধও হতেন। হয়তো সেটা আন্দাজ করেই ইংরেজরা টাকা দিতে অস্বীকার করে। নাকচ হল পুজোর অনুদানের আবেদন। ঘটনাটি ঠিক ১০০ বছর আগের। সে বছরও এ বছরের মতো সেপ্টেম্বরেই পড়েছিল পুজো। এ বছরের থেকে চারদিন আগে, ২৪ সেপ্টেম্বরে। 

১০০ বছর আগে 

সুভাষচন্দ্র তো জেলেও বীরত্ব দেখাবেন। তিনি তো আর সামান্য পুরুষ নন। টাকা ছাড়াই পুজো করে ছাড়লেন তিনি। বর্মার মান্দালয় জেলে সেবার যথাবিহিত উপাচার মেনেই হল পুজো। বন্দিরা বিপুল আনন্দ করলেন। সুভাষচন্দ্রের দাদা শরৎচন্দ্র বসু খদ্দেরের ধুতিচাদরও পাঠিয়েছিলেন। তবে তা দেরিতে পান তাঁরা। তাতে অবশ্য পুজোর আনন্দে ভাটা পড়েনি। পুজোর পরেই নতুন কাপড় পরেন বন্দিরা। ১০০ বছর আগে সে ঘটনায় তোলপাড় হয়েছিল দেশ। 

বীর সুভাষ

এদিকে অনুদান না দেওয়ার প্রতিবাদে কয়েকমাস পরে অনশন শুরু করলেন সুভাষ-সহ অন্যান্য বন্দিরা। ব্রিটিশদের নজর এড়িয়ে সেই খবর বেরিয়ে গেল। তার পর দেশজুড়ে বিক্ষোভ। দিল্লিতে আইনসভার অধিবেশনে বিষয়টি উঠল। তুললেন স্বরাজ্যপন্থী তুলসীচন্দ্র গোস্বামী। চাপে পড়ে গেল ব্রিটিশ সরকার। সিদ্ধান্ত পরিবর্তনে বাধ্য হল তারা। অনুদান মঞ্জুর করতে বাধ্য হল ইংরেজ। 

খ্রিস্টানে 'হ্যাঁ', হিন্দুতে 'না'!

এই প্রসঙ্গেই উঠে আসে ব্রিটিশদের একচোখোমির একটি দৃষ্টান্ত। এর আগে জেলে খ্রিস্টান কয়েদিদের উৎসব-অনুষ্ঠান করার জন্য বছরে ১২০০ টাকা অনুদান দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল ব্রিটিশ সরকার। অথচ দুর্গাপুজোকে তারা উপেক্ষা করল। বৈষম্যই। এই বিষয়টিকে হাতিয়ার করেই অনশন শুরু মান্দালয় জেলে। আন্দোলন সফলও হল। 

১৯২৪ থেকে ১৯২৭

১৯২৪ সালে সুভাষচন্দ্র কলকাতা কর্পোরেশনের চিফ এক্সিকিউটিভ নির্বাচিত হন। তার কিছু পরে পুজোয় যোগ দিতে কোদালিয়ার বাড়ি আসেন। তখন স্থানীয় বিপ্লবীদের সঙ্গে আলোচনা হয়। কয়েকদিনের মধ্যেই ২৫ অক্টোবর তাঁকে গ্রেফতার করে ইংরেজরা। প্রথমে আলিপুর জেল। তারপর বহরমপুর। শেষে ২৫ ফেব্রুয়ারি তৎকালীন ব্রহ্মদেশ অর্থাৎ বার্মার মান্দালয়। সেখানেই পুজো করা নিয়ে জেল থেকে দেশবন্ধুর স্ত্রী বাসন্তীদেবীকে এক মর্মস্পর্শী চিঠিও লেখেন সুভাষ। প্রসঙ্গত, এই পুজোর কয়েক বছর পরে, ১৯২৭ সালে মান্দালয় জেল থেকে মুক্তি পেয়েছিলেন সুভাষ।

About the Author

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

Tags:
Durga Puja in Mandalay JailDurga Puja in Mandalay Jail 1925Subhas Chandra Bose arranged durga puja in Mandalay JailSubhas Chandra fought against British for Durga PujaMandalay Jailburmamyanmar100 yrs old glorious history of Durga Puja
