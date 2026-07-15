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অগ্রোহা ধামে পঞ্চভূতে বিলীন নন্দ কিশোর গোয়েঙ্কা, বাবার স্মৃতিতে ১০০ কোটির বিশ্ববিদ্যালয় গড়ার ঘোষণা ড.সুভাষ চন্দ্রের

বাবার আদর্শ ও সমাজসেবামূলক ঐতিহ্যকে চিরজাগ্রত রাখতে গোয়েঙ্কা উদ্যানে দাঁড়িয়ে এক যুগান্তকারী ঘোষণা করলেন ড. সুভাষ চন্দ্র। তিনি জানান, ৪ ভাই মিলে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে বাবার স্মৃতিতে অগ্রোহা ধামে ৩২ একর জমির ওপর প্রায় ১০০ কোটি টাকা ব্যয়ে গড়ে তোলা হবে "শ্রী নন্দ কিশোর গোয়েঙ্কা বিশ্ববিদ্যালয়"।

Written BySoumita Mukherjee
Published: Jul 15, 2026, 03:23 PM IST|Updated: Jul 15, 2026, 03:23 PM IST
অগ্রোহা ধামে পঞ্চভূতে বিলীন নন্দ কিশোর গোয়েঙ্কা, বাবার স্মৃতিতে ১০০ কোটির বিশ্ববিদ্যালয় গড়ার ঘোষণা ড.সুভাষ চন্দ্রের
Source: Bureau

About the Author

Soumita Mukherjee

Soumita Mukherjee

ইংরেজি সাহিত্যে মাস্টার্স, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতার ছাত্রী। ২০১২ সালে টেলিভিশনে হাতেখড়ি, সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ২০২১ থেকে ডিজিটালের দুনিয়ায় প্রবেশ। বিনোদনের খবর করা নেহাত বিনোদন নয়, দেড় দশকের সাংবাদিক জীবনে তা প্রতিষ্ঠা করেছেন। তারকাদের প্রশ্ন করাতেই বেশি সাবলীল। তবে শুধু গ্ল্যামার জগতেই আটকে নেই। ভোট কভারেজ থেকে শুরু করে দেশ-বিদেশের সব রকমের খবর, ফিল্ড রিপোর্টিং থেকে ভয়েস ওভার, কপি লেখা থেকে ইভেন্ট কোঅর্ডিনেশন-- সর্বমুখিন, সর্বত্রগামী। 

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