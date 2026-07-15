/অগ্রোহা ধামে পঞ্চভূতে বিলীন নন্দ কিশোর গোয়েঙ্কা, বাবার স্মৃতিতে ১০০ কোটির বিশ্ববিদ্যালয় গড়ার ঘোষণা ড.সুভাষ চন্দ্রের

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: যে পুণ্যভূমিকে নিজের স্বপ্ন ও অক্লান্ত পরিশ্রমে সাজিয়ে তুলেছিলেন, যে মাটির উন্নয়নে সমর্পণ করেছিলেন জীবনের সিংহভাগ সময়, সেই পবিত্র তীর্থক্ষেত্রেই চিরনিদ্রায় শায়িত হলেন বৈশ্য সমাজের অন্যতম পথপ্রদর্শক, প্রবীণ শিল্পপতি ও বিশিষ্ট সমাজসেবী শ্রী নন্দ কিশোর গোয়েঙ্কা। বাবার মুখাগ্নি সম্পন্ন করেন তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র তথা এস্সেল গ্রুপ (Essel Group)-এর চেয়ারম্যান ও প্রাক্তন রাজ্যসভা সাংসদ ড. সুভাষ চন্দ্র। বাবার শেষযাত্রায় অংশ নিয়ে এবং তাঁর গৌরবময় সমাজসেবামূলক ঐতিহ্যকে চিরস্মরণীয় করে রাখতে আজ এক যুগান্তকারী ঘোষণা করেন ড. সুভাষ চন্দ্র। গোয়েঙ্কা উদ্যানে সমবেত বিশাল জনসভার উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখার সময় আবেগঘন কণ্ঠে তিনি ঘোষণা করেন যে, বাবার স্মৃতি ও নামে এবার অগ্রোহা ধামে গড়ে উঠতে চলেছে একটি অত্যাধুনিক বিশ্ববিদ্যালয়।
গত ১৩ জুলাই (সোমবার) মুম্বইয়ে নিজের বাড়িতেই ৯৬ বছর বয়সে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি। মঙ্গলবার তাঁর পার্থিব শরীর মুম্বাই থেকে হরিয়ানার হিসারে নিয়ে আসা হয় এবং আজ বুধবার অগ্রোহা ধামের গোয়েনঙ্কা উদ্যানে (Goenka Park) রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়েছে।
৩২ একর জমি, ১০০ কোটির অনুদান এবং অমদাবাদের প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে চুক্তি
ড. সুভাষ চন্দ্র জানান, অগ্রোহা ধামে পরিবারের নিজস্ব ৩২ একর জমির ওপর আনুমানিক ১০০ কোটি টাকা ব্যয়ে গড়ে তোলা হবে 'শ্রী নন্দ কিশোর গোয়েঙ্কা ইউনিভার্সিটি'। এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তৈরির বিষয়ে তিনি এবং তাঁর অপর তিন ভাই সম্মিলিতভাবে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। যেহেতু এই অঞ্চলটি ব্যবসায়ী ও শিল্পোদ্যোগীদের জন্য পরিচিত, তাই তরুণ প্রজন্মকে সঠিক দিশা দেখাতে অমদাবাদের বিখ্যাত 'এন্টারপ্রেনরশিপ ডেভেলপমেন্ট ইনস্টিটিউট' (EDI)-এর সাথে একটি চুক্তিও স্বাক্ষর করা হয়েছে।
বিশ্ববিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য নিয়ে ড. চন্দ্র বলেন, "আমাদের পুরো পরিবার ভাগ্যবান যে এমন এক পুণ্য আত্মার ঘরে আমরা জন্ম নিয়েছি। বাবার সমাজসেবার যে ঐতিহ্য, তা যাতে আগামী দিনেও বেঁচে থাকে এবং সমাজকে কিছু ফিরিয়ে দেওয়া যায়, তার জন্য এই বিশ্ববিদ্যালয়ে 'সমাজসেবা এবং সমাজকে দান'-র ওপর একটি বিশেষ কোর্স বা পাঠ্যক্রম চালু করা হবে। এর লক্ষ্য যুবসমাজকে শুধু উন্নতমানের শিক্ষাই নয়, বরং ভালো মানুষ তৈরি করা এবং কর্মসংস্থানের বড় সুযোগ করে দেওয়া।"
पिता श्री नंद किशोर गोयनका जी के निधन के बाद बोले एस्सेल ग्रुप के चेयरमैन डॉ सुभाष चंद्रा- 'गोयनका जी के नाम से यूनिवर्सिटी बनाएंगे..'#DrSubhashChandra #NandkishoreGoenka #ZeeNews #SubhashChandra @subhashchandra pic.twitter.com/zh1z6RspJz— Zee News (@ZeeNews) July 15, 2026
আরএসএস-এর একনিষ্ঠ স্বয়ংসেবক ও প্রবীণ সমাজকর্মী
১৯৩০ সালের ২৮ সেপ্টেম্বর জন্ম নেওয়া শ্রী নন্দ কিশোর গোয়েঙ্কা জী ব্যক্তিগত জীবনে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের (RSS) একজন অত্যন্ত নিবেদিতপ্রাণ স্বয়ংসেবক ছিলেন। সংঘের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব সামলেছেন তিনি। ব্যবসায়িক কোলাহল থেকে দূরে থেকে তিনি নিজের জীবনকে উৎসর্গ করেছিলেন সমাজসেবা এবং গো-সেবায়। তিনি শ্রী দেবী ভবন মন্দির গৌশালা ট্রাস্টের পৃষ্ঠপোষক এবং শ্রী বৈষ্ণব अग्रसेन গৌশালার সভাপতি হিসেবে ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেছেন।
তাঁরই ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ১৯৭৬ থেকে ১৯৮৪ সালের মধ্যে প্রায় ৩০০ বিঘা জমিতে গড়ে ওঠে আজকের আধুনিক 'অগ্রোহা ধাম' মন্দির প্রাঙ্গণ। দেবী মহালক্ষ্মী, মা সরস্বতী এবং মহারাজা অগ্রসেনের প্রতি সমর্পিত এই ধামের রূপায়ণে তাঁর ভূমিকা ছিল অনস্বীকার্য। তাঁরই উদ্যোগে এখানে 'মহারাজা অগ্রসেন মেডিকেল কলেজ ও রিসার্চ সেন্টার'-ও গড়ে ওঠে।
'বাবুজি অমর রহে' ধ্বনিতে মুখরিত হয়ে ওঠে গোটা অগ্রোহা ধাম চত্বর। প্রয়াত এই মহান ব্যক্তিত্বকে শেষ বিদায় জানাতে উপস্থিত হন হরিয়ানার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মনোহর লাল খাট্টর। এ ছাড়াও শেষযাত্রায় উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ড. হর্ষ বর্ধন, হরিয়ানার ক্যাবিনেট মন্ত্রী রণবীর গাংওয়া, রাজ্যসভার সাংসদ সুভাষ বারোলা, হাঁসির বিধায়ক বিনোদ ভিয়ানা, প্রাক্তন মন্ত্রী কমল গুপ্তা, আদমপুরের বিধায়ক চন্দ্রপ্রকাশ এবং রাজস্থানের নোহরের বিধায়ক অমিত চাচান সহ বহু বিশিষ্ট রাজনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় নেতৃত্ব। নিজের দীর্ঘ জীবনে কর্ম ও সেবার মাধ্যমে যে বিপুল ভালোবাসা ও সম্মান তিনি অর্জন করেছিলেন, তারই প্রতিফলন দেখা গেল তাঁর শেষযাত্রায়। অগ্রোহা ধামের প্রতিটি ধূলিকণায়, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে এবং মানুষের হৃদয়ে শ্রী নন্দ কিশোর গোয়েনঙ্কা চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন।
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