'পার্সোনাল লোন নয়, ছিলাম গ্যারান্টার', ৪৩ হাজার কোটি মেটানোর পর সোজা আম্বানিকে তোপ ড. সুভাষ চন্দ্রের

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: জি গ্রুপের ভাগ্য ও বকেয়া ঋণ নিয়ে ভারতীয় মিডিয়া জগতে তোলপাড় সৃষ্টি হয়েছে। এসেল গ্রুপের (Essel Group) চেয়ারম্যান ড. সুভাষ চন্দ্র সম্প্রতি এক বিস্ফোরক বিবৃতির মাধ্যমে বিতর্কিত ২২,০০০ কোটি টাকার ঋণের খবর খারিজ করে দিয়েছেন। তাঁর দাবি, এই বিভ্রান্তিকর খবরটি রটানো হয়েছে জি-কে (Zee) জোর করে কব্জা করার একটি সুপরিকল্পিত কৌশলের অংশ হিসেবে, যার পেছনে রয়েছে মুকেশ অম্বানীর মালিকানাধীন ‘নেটওয়ার্ক ১৮ সিএনবিসি’ (Network18 CNBC)।
ড. সুভাষ চন্দ্র স্পষ্ট জানিয়েছেন, তিনি নিজে ব্যক্তিগতভাবে কোনো ঋণদাতার কাছ থেকে কোনো ঋণ নেননি। তিনি কেবল বিভিন্ন বাণিজ্যিক ঋণের ক্ষেত্রে ‘পার্সোনাল গ্যারান্টার’ (Personal Guarantor) হিসেবে স্বাক্ষর করেছিলেন। গ্যারান্টার হওয়া আর ব্যক্তিগত ঋণ নেওয়ার মধ্যে আকাশ-পাতাল তফাত রয়েছে।
কীভাবে ছড়াল ২২,০০০ কোটি টাকার খবর?
সুভাষ চন্দ্রের মতে, ন্যাশনাল কোম্পানি ল ট্রাইব্যুনালের (NCLT) চলমান প্রক্রিয়াকে হাতিয়ার করে মিডিয়াতে ২২,০০০ কোটি টাকার যে খবর পরিবেশন করা হচ্ছে, তা সম্পূর্ণ পুরনো তথ্য। ২০২২ সালে যখন প্রথম রেজোলিউশন বা দেনা-মেটানোর প্রক্রিয়া শুরু হয়, তখন দাবি করা অঙ্কটিকে ভিত্তি করে এই গুজব ছড়ানো হচ্ছে। বর্তমান পরিস্থিতি পুরোপুরি আলাদা।
বাস্তব তথ্য তুলে ধরে তিনি জানান, ২০১৯ সালের ২৪ জানুয়ারি পর্যন্ত এসেল গ্রুপের মোট ঋণের পরিমাণ ছিল ৪৫,০০০ কোটি টাকা। এর মধ্যে প্রায় ৪৩,০০০ কোটি টাকা ইতিমধ্যেই সম্পত্তি বিক্রি করে মিটিয়ে দেওয়া হয়েছে। এমনকি রেজোলিউশন প্রফেশনাল (Resolution Professional) যখন প্রস্তাবিত পরিকল্পনাটি ভোটাভুটিতে তোলেন, তখন ৮০.৮১৪% ঋণদাতা দেনা মেটানোর শর্তাবলীতে সম্মতি জানান। মাত্র কয়েকটি ব্যাঙ্ক বা ঋণদাতা আপত্তি জানানোর কারণে বিষয়টি আদালতে গড়ায়।
তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করে সুভাষ চন্দ্র জানান, নেটওয়ার্ক ১৮-এর পক্ষ থেকে এই খবর প্রকাশের পর তিনি সরাসরি মুকেশ অম্বানীকে ফোন করার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু কোনো উত্তর না পাওয়ায় তিনি তাঁকে চিঠি পাঠাতে বাধ্য হন।
চিঠিতে তিনি আম্বানিকে উদ্দেশ্য করে লেখেন, "আপনার লোকেদের থামান; ভারতে অন্তত এই ধরণের খেলায় মাতবেন না। আমার হারানোর কিছু নেই, কিন্তু আপনার কাছে অনেক কিছু হারানোর আছে। আপনি ভারতের এক নম্বর ব্যবসায়ী, আপনি বিশ্বে প্রথম স্থানে পৌঁছালে একজন ভারতীয় হিসেবে আমি গর্বিত হব। কিন্তু দেশের মাটিতে এই ধরনের ষড়যন্ত্র বন্ধ করুন।"
তিনি আরও যোগ করেন, "আপনার বাবা ধীরুভাই আম্বানির কাছ থেকে আমি অনেক কিছু শিখেছি, কিন্তু আফসোস আপনি নিজের বাবার কাছ থেকে কিছুই শিখতে পারেননি। আপনার অনুগামীরা দাবি করার চেষ্টা করছে যে সরকার নাকি আমাকে সুবিধা দিচ্ছে। আমি সরকারের কাছে কখনো কিছু চাইনি। ব্যবসাকে রাজনীতি বা ব্যক্তিগত আক্রমণের হাতিয়ার বানাবেন না, এতে শেষ পর্যন্ত আপনারই ক্ষতি হবে।"
ড. সুভাষ চন্দ্র জোর দিয়ে বলেন, দেনা মেটাতে তাঁকে নিজের বহু মূল্যবান অ্যাসেট প্রায় জলের দামে বিক্রি করতে হয়েছে। তিনি দেনা থেকে পালিয়ে যাচ্ছেন না এবং প্রতিটি পাওনাদারের টাকা শেষ পয়সা পর্যন্ত মিটিয়ে দিতে তিনি দায়বদ্ধ। একই সাথে তিনি অর্থমন্ত্রকের কাছে এই পুরো বিষয়ের ওপর একজন স্বাধীন অডিটর নিয়োগের দাবি জানিয়েছেন, যাতে সত্য প্রকাশ্যে আসে।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)