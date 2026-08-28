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'পার্সোনাল লোন নয়, ছিলাম গ্যারান্টার', ৪৩ হাজার কোটি মেটানোর পর সোজা আম্বানিকে তোপ ড. সুভাষ চন্দ্রের

"আমার হারানোর কিছু নেই, কিন্তু আপনার অনেক কিছু আছে!" ২২,০০০ কোটি টাকার 'ভুয়ো' ঋণের খবর ও জি (Zee) দখলের চেষ্টার অভিযোগে মুকেশ আম্বানী ও নেটওয়ার্ক ১৮-এর বিরুদ্ধে মারাত্মক বিস্ফোরক ড. সুভাষ চন্দ্র। 

Written BySoumita Mukherjee
Published: Aug 28, 2026, 09:44 PM IST|Updated: Aug 28, 2026, 09:44 PM IST
'পার্সোনাল লোন নয়, ছিলাম গ্যারান্টার', ৪৩ হাজার কোটি মেটানোর পর সোজা আম্বানিকে তোপ ড. সুভাষ চন্দ্রের

About the Author

Soumita Mukherjee

Soumita Mukherjee

ইংরেজি সাহিত্যে মাস্টার্স, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতার ছাত্রী। ২০১২ সালে টেলিভিশনে হাতেখড়ি, সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ২০২১ থেকে ডিজিটালের দুনিয়ায় প্রবেশ। বিনোদনের খবর করা নেহাত বিনোদন নয়, দেড় দশকের সাংবাদিক জীবনে তা প্রতিষ্ঠা করেছেন। তারকাদের প্রশ্ন করাতেই বেশি সাবলীল। তবে শুধু গ্ল্যামার জগতেই আটকে নেই। ভোট কভারেজ থেকে শুরু করে দেশ-বিদেশের সব রকমের খবর, ফিল্ড রিপোর্টিং থেকে ভয়েস ওভার, কপি লেখা থেকে ইভেন্ট কোঅর্ডিনেশন-- সর্বমুখিন, সর্বত্রগামী। 

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