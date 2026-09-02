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'আইনি নির্দেশের আগেই অন্যায্য মিডিয়া ট্রায়াল' NCLT-এর নতুন বেঞ্চের বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন তুলে আদালতে ড. সুভাষ চন্দ্র

ভিত্তিহীন মিডিয়া ট্রায়াল ও তথ্যের বিকৃতির বিরুদ্ধে NCLAT-এ কড়া আইনি পদক্ষেপ ডঃ সুভাষ চন্দ্রর! NCLT-এর ৫ সদস্যের বেঞ্চ গঠনের বৈধতা নিয়ে তোলা হলো বড় প্রশ্ন। ডঃ চন্দ্রার শক্তিশালী যুক্তির মুখে ব্যাকফুটে ঋণদাতারা।

Written BySoumita Mukherjee
Published: Sep 02, 2026, 06:39 PM IST|Updated: Sep 02, 2026, 06:45 PM IST
'আইনি নির্দেশের আগেই অন্যায্য মিডিয়া ট্রায়াল' NCLT-এর নতুন বেঞ্চের বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন তুলে আদালতে ড. সুভাষ চন্দ্র

About the Author

Soumita Mukherjee

Soumita Mukherjee

ইংরেজি সাহিত্যে মাস্টার্স, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতার ছাত্রী। ২০১২ সালে টেলিভিশনে হাতেখড়ি, সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ২০২১ থেকে ডিজিটালের দুনিয়ায় প্রবেশ। বিনোদনের খবর করা নেহাত বিনোদন নয়, দেড় দশকের সাংবাদিক জীবনে তা প্রতিষ্ঠা করেছেন। তারকাদের প্রশ্ন করাতেই বেশি সাবলীল। তবে শুধু গ্ল্যামার জগতেই আটকে নেই। ভোট কভারেজ থেকে শুরু করে দেশ-বিদেশের সব রকমের খবর, ফিল্ড রিপোর্টিং থেকে ভয়েস ওভার, কপি লেখা থেকে ইভেন্ট কোঅর্ডিনেশন-- সর্বমুখিন, সর্বত্রগামী। 

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