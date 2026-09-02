'আইনি নির্দেশের আগেই অন্যায্য মিডিয়া ট্রায়াল' NCLT-এর নতুন বেঞ্চের বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন তুলে আদালতে ড. সুভাষ চন্দ্র

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: কোনও চূড়ান্ত আইনি নির্দেশ বা ফাইনাল অর্ডার ছাড়াই গত ১৫ দিন ধরে চলা বিভ্রান্তিকর মিডিয়া ট্রায়ালের বিরুদ্ধে জাতীয় কোম্পানি আইন আপিল ট্রাইব্যুনাল (NCLAT)-এ শক্তিশালী আইনি পাল্টা জবাব দিলেন এসেল গ্রুপের (Essel Group) চেয়ারম্যান ডঃ সুভাষ চন্দ্র। ট্রাইব্যুনালে ডঃ চন্দ্রর আইনজীবী সস্মিত পাত্র স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন যে, কোনও চূড়ান্ত নির্দেশিকা না থাকা সত্ত্বেও ২২,০০০ কোটি টাকার মোট পাওনার বিপরীতে সাড়ে ছয় কোটি টাকার একটি প্রস্তাবকে কেন্দ্র করে দেশজুড়ে মিথ্যা প্রচার চালানো হচ্ছে। এর মাধ্যমে ডঃ সুভাষ চন্দ্রর মতো একজন সম্মানিত পার্সোনাল গ্যারান্টারের সুনাম ক্ষুণ্ণ করার গভীর চক্রান্ত করা হয়েছে।
আদালতে মনগড়া তত্ত্ব ও বিভ্রান্তিকর তথ্য নস্যাৎ
ভারতীয় মিডিয়া ইন্ডাস্ট্রির অন্যতম কর্ণধার ডঃ সুভাষ চন্দ্র আদালতের সামনে সমস্ত মূল তথ্য উপস্থাপন করে তাঁর বিরুদ্ধে তৈরি করা মনগড়া গল্প পুরোপুরি ধূলিসাৎ করে দিয়েছেন। অফিশিয়েটিং চেয়ারপার্সন জাস্টিস যোগেশ খন্না, টেকনিক্যাল মেম্বার বরুণ মিত্র এবং অজয় দাস মেহত্রার সমন্বয়ে গঠিত NCLAT বেঞ্চের সামনে আইনজীবী সস্মিত পাত্র যুক্ত পেশ করেন। তিনি বলেন, ২৫ অগাস্টের মতামত নির্দেশনায় পরিণত হওয়ার আগেই ডঃ চন্দ্রার ভাবমূর্তি নষ্ট করার চেষ্টা করা হচ্ছে।
যদিও ঋণদাতাদের পক্ষে সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা দাবি করেন যে, কোর্টের বয়ান মিডিয়াতে ব্যবহারের জন্য হওয়া উচিত নয়। তবুও ডঃ চন্দ্রার আইনি দল ট্রাইব্যুনালকে স্পষ্ট জানায়, ডঃ সুভাষ চন্দ্র শুরু থেকেই নিয়ম ও আইনের সমস্ত নীতি মেনে স্বচ্ছতার সঙ্গে প্রক্রিয়া বজায় রেখেছেন এবং বাইরের কিছু গোষ্ঠী উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে বাস্তব সত্যকে বিকৃত করার চেষ্টা করছে। NCLAT এই বিষয়ে জানিয়েছে যে, ডঃ চন্দ্র তাঁর এই অভিযোগগুলো পেন্ডিং থাকা মূল NCLT ট্রাইব্যুনালেও উত্থাপন করতে পারেন।
NCLT-এর ৫ সদস্যের বেঞ্চ গঠনের বৈধতা নিয়ে কড়া প্রশ্ন
মামলা শুনানির সময় ডঃ সুভাষ চন্দ্রর আইনজীবী NCLT (জাতীয় কোম্পানি আইন ট্রাইব্যুনাল)-এর তরফ থেকে হঠাৎ গঠিত ৫ সদস্যের 'লার্জার বেঞ্চ'-এর আইনি বৈধানিকতা এবং এক্তিয়ার নিয়ে তীব্র প্রশ্ন তোলেন। ডঃ চন্দ্রর পক্ষের দাবি, কোম্পানি আইন এবং আইবিসি-র (IBC) ধারা ৪১৯(৫) অত্যন্ত সীমিত ক্ষমতা দেয়। বিচারকদের মধ্যে কোনো বিষয়ের মতপার্থক্য থাকলে মামলাটি অন্য কোনো সদস্যের কাছে পাঠানো যেতে পারে, কিন্তু কোনোভাবেই সরাসরি ৫ সদস্যের বেঞ্চ গঠন করার নিয়ম নেই।
এর পাশাপাশি ডঃ সুভাষ চন্দ্রর আইনজীবী আরও জানতে চান যে, ঠিক কোন ক্ষমতার বলে এই নতুন বেঞ্চ জুডিশিয়াল মেম্বার নীলেশ শর্মার দেওয়া একটি বৈধ আদেশের ওপর স্থগিতাদেশ (Stay) জারি করল, যেখানে আদেশটি রিপেমেন্ট প্ল্যানের পক্ষেই ছিল।
ভুয়ো ন্যারেশনের মুখোমুখি ঋণদাতারা
ঋণদাতাদের তরফ থেকে দাবি করা হচ্ছিল যে NCLT-এর তিন সদস্যের মতামত নাকি একেবারেই আলাদা ছিল। তবে ডঃ সুভাষ চন্দ্রর পক্ষ থেকে আদালতের রেকর্ড পেশ করে প্রমাণ করে দেওয়া হয় যে, জুডিশিয়াল মেম্বার অশোক কুমার ভরদ্বাজ এবং নীলেশ শর্মা—উভয়েই রিপেমেন্ট প্ল্যান মঞ্জুর করার পক্ষে ছিলেন এবং ধারা ৭৯-এর অধীনে এই প্ল্যানের বৈধতার ওপর দুজনেরই পূর্ণ সম্মতি ছিল। তাঁদের মধ্যে একমাত্র মতপার্থক্য ছিল অসম্মত ঋণদাতাদের ট্রিটমেন্ট বা নিষ্পত্তি নিয়ে। ফলে এমন একটি ক্ষেত্রে নতুন করে মামলা টানা সম্পূর্ণ ভুল এবং নিয়মবহির্ভূত।
ব্যাকফুটে ঋণদাতারা, পরবর্তী শুনানি ৭ অক্টোবর
ডঃ সুভাষ চন্দ্রর আইনজীবীর জোরালো এবং তথ্যভিত্তিক যুক্তির সামনে পুরোপুরি ব্যাকফুটে চলে যান লেন্ডারদের আইনি প্রতিনিধিরা। লেন্ডারদের পক্ষে সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা প্রথমে তাঁদের করা আপিলগুলো প্রত্যাহার করে নেওয়ার আর্জি জানান। তবে ডঃ চন্দ্রর আইনি দল সেই প্রত্যাহারের আর্জিটির বিরোধিতা করে এটিকে অসম্পূর্ণ ও "ত্রুটিপূর্ণ" বলে প্রমাণ করার পর, ঋণদাতারা তাঁদের প্রত্যাহারের আর্জি বাতিল করতে বাধ্য হন।
NCLAT আবেদনটিকে স্থগিত রেখে পরবর্তী শুনানির দিন ধার্য করেছে আগামী ৭ অক্টোবর, ২০২৬। এর পাশাপাশি ডঃ সুভাষ চন্দ্রকে ৫ সদস্যের বেঞ্চের নির্দেশকে পৃথকভাবে চ্যালেঞ্জ করার সুযোগ দেওয়া হয়েছে। আইনি বিশারদদের মতে, আইন ও তথ্যের জোরে ডঃ সুভাষ চন্দ্র নিজের সম্মান ও সুনাম রক্ষার এই লড়াইয়ে অত্যন্ত শক্তিশালী অবস্থানে রয়েছেন।
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