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"২২ হাজার কোটির ঋণ নিইনি, ভাবমূর্তি নষ্টের চেষ্টা চলছে!" NCLT বিতর্কে আসল সত্যি জানালেন ড. সুভাষ চন্দ্র

২২ হাজার কোটির ঋণ কেলেঙ্কারি? নাকি পুরোটাই ভাবমূর্তি নষ্ট করার চক্রান্ত? NCLT ঋণ বিতর্কে এবার সরাসরি মুখ খুললেন এসেল গ্রুপের (Essel Group) চেয়ারম্যান ড. সুভাষ চন্দ্র। তিনি স্পষ্ট জানিয়েছেন, তিনি কোনও ব্যাংক থেকে এক টাকাও ব্যক্তিগত ঋণ নেননি। কেবল কোম্পানির পার্সোনাল গ্যারান্টর ছিলেন। ৪৫ হাজার কোটির ঋণের মধ্যে ৪৩ হাজার কোটি ইতিমধ্যেই মেটানো হয়েছে। নিজের সম্পত্তি জলের দরে বিক্রি করেও ধার শোধ করেছেন তিনি।

Written BySoumita Mukherjee
Published: Aug 28, 2026, 02:42 PM IST|Updated: Aug 28, 2026, 02:43 PM IST
"২২ হাজার কোটির ঋণ নিইনি, ভাবমূর্তি নষ্টের চেষ্টা চলছে!" NCLT বিতর্কে আসল সত্যি জানালেন ড. সুভাষ চন্দ্র

About the Author

Soumita Mukherjee

Soumita Mukherjee

ইংরেজি সাহিত্যে মাস্টার্স, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতার ছাত্রী। ২০১২ সালে টেলিভিশনে হাতেখড়ি, সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ২০২১ থেকে ডিজিটালের দুনিয়ায় প্রবেশ। বিনোদনের খবর করা নেহাত বিনোদন নয়, দেড় দশকের সাংবাদিক জীবনে তা প্রতিষ্ঠা করেছেন। তারকাদের প্রশ্ন করাতেই বেশি সাবলীল। তবে শুধু গ্ল্যামার জগতেই আটকে নেই। ভোট কভারেজ থেকে শুরু করে দেশ-বিদেশের সব রকমের খবর, ফিল্ড রিপোর্টিং থেকে ভয়েস ওভার, কপি লেখা থেকে ইভেন্ট কোঅর্ডিনেশন-- সর্বমুখিন, সর্বত্রগামী। 

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