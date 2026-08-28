জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: এসেল গ্রুপের (Essel Group) চেয়ারম্যান ড. সুভাষ চন্দ্রের পক্ষ থেকে একটি বিবৃতি জারি করে জানানো হয়েছে যে, তিনি কোনো পাওনাদারের কাছ থেকে ব্যক্তিগতভাবে কোনো ঋণ নেননি। তিনি কেবল তাদের 'পার্সোনাল গ্যারান্টর' ছিলেন। তিনি বলেন, "আমরা এক-এক পয়সা পরিশোধ করতে প্রস্তুত, আগেও আমরা নিজেদের সম্পত্তি বিক্রি করে দায় মেটানোর কাজ করেছি।"
ন্যাশনাল কোম্পানি ল ট্রাইব্যুনাল (NCLT) ঋণ মামলায় এসেল গ্রুপের চেয়ারম্যান ড. সুভাষ চন্দ্রের প্রতিক্রিয়া সামনে এসেছে। ড. সুভাষ চন্দ্র জানিয়েছেন যে তারা সম্পত্তি বিক্রি করে দেনা মিটিয়েছেন। কিছু লোক তার ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করার চেষ্টা করছে। মিডিয়া রিপোর্টে চাউর হওয়া ২২,০০০ কোটি টাকার ব্যক্তিগত ঋণের খবরটি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। ড. চন্দ্র এটাও স্পষ্ট করেছেন যে, তিনি কোনো ঋণদাতার কাছ থেকে ব্যক্তিগতভাবে কোনো টাকা ধার নেননি, তিনি কেবল তাদের পার্সোনাল গ্যারান্টর হিসেবে ছিলেন। তিনি বলেন, তারা প্রতিটি পয়সা ফেরত দিতে প্রস্তুত এবং আগেও সম্পত্তি বিক্রি করে পাওনা মিটিয়েছেন।
ড. সুভাষ চন্দ্র বলেন, "আমার নেট ওয়ার্থ (মোট সম্পদ) ৪৫,০০০ কোটি টাকা বলা হয়েছে। অথচ আমি এ পর্যন্ত ৬০ থেকে ৭০ হাজার কোটি টাকা কেবল সুদ হিসেবেই দিয়েছি, আমরা প্রতিটি পয়সা ফেরত দিতে প্রস্তুত।" তিনি জানান, পুরো বিষয়টি মূলত কিছু ঋণদাতার জন্য পার্সোনাল গ্যারান্টি সই করার সাথে সম্পর্কিত। ২২,০০০ কোটি টাকার অঙ্কটি বিভিন্ন কোম্পানির ঋণের জন্য দেওয়া পার্সোনাল গ্যারান্টির সাথে যুক্ত। একে তার ব্যক্তিগত ঋণ বলা একদমই সঠিক নয়। কিছু মিডিয়া রিপোর্টে এটিকে তার ব্যক্তিগত দেনা বানিয়ে পেশ করা হয়েছে। তিনি গ্রুপ ক্যাপিটালকে তার ব্যক্তিগত কোম্পানি বলে অভিহিত করেন।
পার্সোনাল গ্যারান্টি এবং ব্যক্তিগত ঋণের মধ্যে পার্থক্য কী?
পার্সোনাল গ্যারান্টি এবং ব্যক্তিগত ঋণের মধ্যে বড় ফারাক রয়েছে। ড. চন্দ্র কোনো ঋণদাতার কাছ থেকে নিজে টাকা ধার করেননি। তিনি কেবল বিভিন্ন কোম্পানির হয়ে ঋণের পার্সোনাল গ্যারান্টর বা জামিনদার হয়েছিলেন। এর অর্থ পরিষ্কার—মূল ঋণগ্রহীতা হলো সেই কোম্পানিগুলো। প্রকৃতপক্ষে, এসেল গ্রুপের সাথে যুক্ত কোম্পানিগুলোর ওপর ২০১৯ সালের ২৪ জানুয়ারি পর্যন্ত মোট ৪৫,০০০ কোটি টাকার বকেয়া ছিল। এর মধ্যে এই কোম্পানিগুলো প্রায় ৪৩,০০০ কোটি টাকা পরিশোধ করে দিয়েছে।
৪৩,০০০ কোটি টাকার ঋণ পরিশোধ করা হয়েছে
ড. সুভাষ চন্দ্র তার বিবৃতিতে জানান, মিডিয়া রিপোর্টে ২২,০০০ কোটি টাকার যে পরিসংখ্যানটি তার বিরুদ্ধে রায় হিসেবে দেখানো হচ্ছে, সেটি আসলে ২০২২ সালে প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার সময়ে ফাইল করা দাবির পুরনো রেকর্ড। এখন পরিস্থিতি সম্পূর্ণ আলাদা। প্রেস রিলিজ অনুযায়ী, রেজোলিউশন প্রফেশনাল যখন পরিকল্পনাটি ভোটের জন্য রাখেন, তখন ৮০.৮১৪% পাওনাদার ঋণ পরিশোধের প্রক্রিয়ায় সম্মতি জানান। বাকি পাওনাদারেরা আপত্তি তোলায় বিষয়টি গড়ায়।
ড. চন্দ্রের নেট ওয়ার্থ নিয়ে ভুল তথ্য ছড়ানো হয়েছে
ড. সুভাষ চন্দ্রের সম্পদের পরিমাণ নিয়ে করা দাবিরও খণ্ডন করা হয়েছে। তিনি জানান, এক পাওনাদার দাবি করেছিল যে ২০১৭ সালে তার নেট ওয়ার্থ ছিল ৪৫,৮৮৮ কোটি টাকা, যা ২০২৪ সালে কমে ৩১.৭৯ কোটি টাকায় নেমে এসেছে। কিন্তু বাস্তবতা হলো, ২০১৬ সালে সংসদ সদস্য হিসেবে ড. সুভাষ চন্দ্র তার মোট সম্পদের পরিমাণ ৩৯.০৮ কোটি টাকা ঘোষণা করেছিলেন।
২,০০০ কোটি টাকার বিষয়টিকে ২২,০০০ কোটি টাকা বানিয়ে পেশ করা হয়েছে
ড. সুভাষ চন্দ্র জানান, পাওনাদারদের পক্ষ থেকে তার ওপর মাত্র ৩,৯৯২ কোটি টাকার পার্সোনাল গ্যারান্টির দাবি রয়েছে। এর মধ্যে ৬২০ কোটি টাকার দাবি ইতিমধ্যেই সেটেল বা নিষ্পত্তি হয়ে গেছে। এ ছাড়া পাওনাদারদের ১,০৬৩ কোটি টাকার সেটেলমেন্টের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। ফলে এই পুরো বিষয়টি প্রায় ২,০০০ কোটি টাকার, যাকে মিডিয়ায় ২২,০০০ কোটি টাকার বলে চালানো হচ্ছে। ২০১৯ সালের ২৪ জানুয়ারি পর্যন্ত কোম্পানিগুলোর ওপর প্রায় ৪৫ হাজার কোটি টাকার বকেয়া ছিল। পার্সোনাল গ্যারান্টির বিপরীতে এ পর্যন্ত ৪৩ হাজার কোটি টাকা পরিশোধ করা হয়েছে। বাকি ২,০০০ কোটি টাকার জন্য কাজ চলছে।
ড. সুভাষ চন্দ্র বলেন, "আমরা যার থেকেই টাকা নিয়েছি, তার বকেয়া মেটানোই আমাদের নীতি। আমি আপনাদের আশ্বস্ত করছি যে আমি মূল বিষয় থেকে পালিয়ে যাচ্ছি না এবং প্রত্যেকের টাকা ফিরিয়ে দেওয়ার সবটুকু চেষ্টা করব। আমি নিজের অনেক সম্পত্তি বিক্রি করে বকেয়া মিটিয়েছি। কিছু সম্পত্তি অত্যন্ত কম দামেও বিক্রি করতে হয়েছে।"
পুরো বিষয়টির আসল সত্য কী?
ভ্রম ছড়ানো হয়েছিল, ড. সুভাষ চন্দ্র নিজে ঋণ নিয়েছিলেন। সত্যিটা হলো, তিনি এক টাকাও ঋণ নেননি, কেবল পার্সোনাল গ্যারান্টি দিয়েছিলেন।
ভ্রম ছড়ানো হয়েছিল, ২২,০০০ কোটি টাকার ঋণের গ্যারান্টি দিয়েছিলেন। সত্যিটা হলো, তিনি কেবল ৩,৯৯২ কোটি টাকার গ্যারান্টি দিয়েছিলেন।
ভ্রম ছড়ানো হয়েছিল. ড. চন্দ্র তার নেট ওয়ার্থ ৪৫,৮৮৮ কোটি টাকা বলেছিলেন। সত্যিটা হলো. ড. চন্দ্র সংসদে নিজের সম্পদ ৩৯ কোটি ৮ লাখ টাকা হিসেবে ঘোষণা করেছিলেন।
যারা NCLT-এর রায়ে মিথ্যার ভেজাল মিশিয়ে বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে, তাদের কাছে পলাতক বিজয় মালিয়া আজ নায়ক হয়ে গেছে। তারা ভুলে গেছে যে ভগৌড়া বিজয় মালিয়া ভারতীয় ব্যাংকগুলোকে শত শত কোটি টাকার চুনকালি মেখে আইনের হাত থেকে বাঁচতে বিদেশে পালিয়ে গেছে।
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