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'আমি ওঁর ৯৬ বছরের জীবনকেই উদযাপন করব’, পিতৃবিয়োগে আবেগঘন এসেল গ্রুপের চেয়ারম্যান ড. সুভাষ চন্দ্র

Nand Kishore Goenka Death: দেশের প্রখ্যাত শিল্পপতি তথা এসেল গ্রুপের (Essel Group) চেয়ারম্যান ড. সুভাষ চন্দ্রের পিতা, প্রবীণ সমাজসেবী এবং জাতীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের একনিষ্ঠ স্বয়ংসেবক নন্দকিশোর গোয়েঙ্কা আর নেই।

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Jul 13, 2026, 11:32 PM IST|Updated: Jul 13, 2026, 11:40 PM IST
'আমি ওঁর ৯৬ বছরের জীবনকেই উদযাপন করব’, পিতৃবিয়োগে আবেগঘন এসেল গ্রুপের চেয়ারম্যান ড. সুভাষ চন্দ্র
Image Credit: পিতৃবিয়োগে আবেগঘন এসেল গ্রুপের চেয়ারম্যান ড. সুভাষ চন্দ্রSource: Bureau

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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'ওঁর ৯৬ বছরের জীবনকেই উদযাপন করব’, পিতৃহারা এসেল গ্রুপের চেয়ারম্যান ড. সুভাষ চন্দ্র
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