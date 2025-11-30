Subhash Chandra Goenka: 'সুভাষ চন্দ্র' এক সাধারণ ব্যবসায়ী থেকে মিডিয়া সাম্রাজ্যের জনক!

Subhash Chandra Goenka: 'সুভাষ চন্দ্র' এক সাধারণ ব্যবসায়ী থেকে মিডিয়া সাম্রাজ্যের জনক!
Zee TV founder: হিসারের সাধারণ ব্যবসায়ী থেকে জি টিভির প্রতিষ্ঠাতা, যিনি ১৯৯২ভারতের প্রথম বেসরকারি চ্যানেল দিয়ে টিভি জগতে নতুন যুগ শুরু করেন। এসেল ওয়ার্ল্ড থেকে ডিশ টিভি, প্যাকেজিং থেকে মিডিয়া সাম্রাজ্য তাঁর সংগ্রাম, সাহস আর দূরদর্শিতা আজও অনুপ্রেরণা!
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ভারতীয় গণমাধ্যম জগতে পিতামহ হিসেবে পরিচিত এক নাম ডক্টর সুভাষ চন্দ্রা। ১৯৯২ সালে তাঁর হাত ধরেই ভারত দেখেছিল এক নতুন দিগন্ত। যে সময়ে সরকারি চ্যানেল দূরদর্শনের ছিল অপ্রতিরোধ্য আধিপত্য, সেই সময়েই তিনি সাহস করে চালু করেছিলেন ভারতের প্রথম বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেল 'জি টিভি'। টেলিভিশন শিল্পকে এক নতুন মোড় এনে দেওয়া সুভাষ চন্দ্র এই উদ্যোগ আজও এক ঐতিহাসিক ঘটনা হিসেবে বিবেচিত। এক সাধারণ ব্যবসায়ী থেকে কোটিপতি মিডিয়া সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা হয়ে ওঠার এই কাহিনি সংগ্রাম, সাহস এবং দূরদর্শিতার এক অনন্য উদাহরণ।
১৯৫০ সালের ৩০ নভেম্বর হরিয়ানার হিসারে জন্মগ্রহণ করেন সুভাষ চন্দ্র। পারিবারিক পটভূমি ছিল মূলত কৃষি ও ব্যবসা নির্ভর। কিন্তু তিনি শুধু পারিবারিক ব্যবসা নিয়ে সন্তুষ্ট থাকেননি। কঠোর পরিশ্রম এবং নতুন চিন্তাভাবনার জোরেই তিনি নিজের ভাগ্য পরিবর্তন করেন।
ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে তাঁর প্রথম উল্লেখযোগ্য সাফল্য আসে ১৯৮৩ সালে, যখন তিনি ফুড কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়ার সঙ্গে শস্য মজুত করার চুক্তি পান। তাঁর দূরদর্শী চিন্তাধারা সেখানেও প্রতিফলিত হয় শস্য গুদামের বদলে খোলা জায়গায় বিশেষ ডিজাইনের ল্যামিনেটেড প্লাস্টিকের চাদর দিয়ে ঢেকে রাখার ধারণা দেন তিনি। সুইজারল্যান্ড থেকে মেশিনপত্র এনে সেই চাদর তৈরি করার প্রক্রিয়া শুরু হয়। ইঞ্জিনিয়ারদের প্রশিক্ষণের জন্য বিদেশে পাঠিয়ে অবশেষে তিনি সফলভাবে এই উদ্যোগ সম্পন্ন করেন।
FCI-এর সঙ্গে সফলতার পর সুভাষ চন্দ্রার মনে জন্ম নেয় আরও এক নতুন উচ্চাকাঙ্ক্ষা। আমেরিকায় ডিসনিল্যান্ড ঘুরে আসার অভিজ্ঞতা তাঁকে ভারতে প্রথম বিনোদন পার্ক তৈরির প্রেরণা জোগায়। উত্তর মুম্বাইয়ে শত শত একর জমি কিনে তিনি ১৯৮৯ সালে তৈরি করেন এসেল ওয়ার্ল্ড । যদিও এসেল ওয়ার্ল্ড প্রত্যাশিত সাফল্য পায়নি, তবুও এটি বিনোদন জগতে তাঁর আগ্রহ আরও বাড়িয়ে তোলে, যার চূড়ান্ত ফলস্বরূপ ১৯৯২ সালে আসে 'জি টিভি'।
সরকারি চ্যানেলের একচেটিয়া কর্তৃত্বকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে জি টিভি ভারতের ঘরে ঘরে পৌঁছে দিল ভিন্ন ধরনের বিনোদন বলিউড সিনেমা, ধারাবাহিক, সংবাদ এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। এর ফলে শুধু ভারতীয় টেলিভিশন শিল্পেই এক বিরাট বিপ্লব আসেনি, হাজার হাজার মানুষের কর্মসংস্থানও হয়েছে।
সুভাষ চন্দ্র তাঁর উদ্যোগের জন্য একাধিক পুরস্কারে সম্মানিত হয়েছেন। তিনি কখনও হার মানেননি এবং শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের মতো গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে অবদান রাখেন।
