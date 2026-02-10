Kamal Jain Death: '১০ মিনিটের মধ্যেই আসছি রে'! সেই ১০ মিনিট আর এল না, ১ মিনিটেই হারিয়ে গেল কমল! নাকে-মুখে কাদা, পিঠে...

Kamal Jain Death: '১০ মিনিটের মধ্যেই আসছি রে'! সেই ১০ মিনিট আর এল না, ১ মিনিটেই হারিয়ে গেল কমল! নাকে-মুখে কাদা, পিঠে...
Kamal Jain Death Case and Autopsy Report: শ্বাসরোধ হয়ে মৃত্যু! রিপোর্টে বলা হয়েছে, গর্তে পড়ে যাওয়ার পরে কমলের মুখ ও নাকে কাদা ঢুকে যায়। তা থেকে তার শ্বাসরোধ হয়। এবং তা থেকেই মৃত্যু। ভয়ংকর মৃত্যু! কিন্তু দায় কার?
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: কমল জৈন (Kamal Jain) তার যমজ ভাইকে সেদিন ফোন করে ঠিক রাত ১১টা ৫৩ মিনিটে বলেছিলেন, '১০ মিনিটের মধ্যে আমি আসছি রে..'! দিনটি ছিল বৃহস্পতিবার। কিন্তু সেই দশ মিনিটটা আর এল না! দিল্লি নর্থওয়েস্টের এইচডিএফসি ব্যাংকের অ্য়াসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার (assistant manager at HDFC Bank) কমল। বাইকে করে বাড়ি ফিরছিলেন সেদিন। ভাইকে ফোন করার পরে ১০ মিনিট নয়, ১ মিনিটের মধ্যে চিরতরে হারিয়ে গেলেন তিনি! কীভাবে? সেই রহস্যই ভেদ হল।
সকালবেলা নিথর দেহ
পরদিন, শুক্রবার দিল্লির জনকপুরীতে সকালবেলা তার নিথর দেহ মিল কাদার স্তূপ থেকে। কমল মুখ থুবড়ে পড়েছিলেন ওই কাদায়। দিল্লির জল বোর্ডের খোঁড়া গর্তেই ছিল ওই কাদা। অথচ, তার প্রস্তুতিতে কোনও খামতি ছিল না। তিনি হেলমেট পরেছিলেন, রাইডিং জ্যাকেট পরেছিলেন, হাতে ছিল গ্লাভসও।
জলবোর্ডের গর্ত
কিন্তু কী ভাবে মৃত্যু ঘটল? বাইকের ধাক্কা ও শ্বাসরোধে কমলের মৃত্যু হয়। গর্তে পড়ে যাওয়ার পরে কী ঘটেছে, তা বেরিয়ে আসে ময়নাতদন্তের রিপোর্ট থেকে। সেই রিপোর্টে তীব্র চাঞ্চল্য। দিল্লির জনকপুরীতে দিল্লি জল বোর্ডের (DJB) কাজ করার জন্য খুঁড়ে রাখা খোলা গর্তে পড়ে ২৫ বছর বয়সী কমল ধিয়ানির মৃত্যু ঘটে। প্রাথমিকভাবে একটি দুর্ঘটনা এটি। তবে, ময়নাতদন্তের প্রাথমিক রিপোর্টে মৃত্যুর কারণ সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ কিছু তথ্য উঠে এসেছে।
सड़क में गहरे गड्ढे में एक मासूम बाइक सवार गिर कर फँस गया, रात भर पड़ा रहा और मर गया
नोएडा की घटना से दिल्ली की भाजपा सरकार ने कुछ नहीं सीखा। बस रोज़ झूठ बोला जाता है।
जनकपुरी डिस्ट्रिक्ट सेंटर, दिल्ली pic.twitter.com/4WJr1tLdiI
— Saurabh Bharadwaj (@Saurabh_MLAgk) February 6, 2026
ময়নাতদন্তে
জানা যাচ্ছে, শ্বাসরোধে মৃত্যু হয় কমলের। রিপোর্টে বলা হয়েছে, গর্তে পড়ে যাওয়ার পরে কমলের মুখ ও নাকে কাদা ঢুকে যাওয়ায় তার শ্বাসরোধ (Suffocation) হয়। শুধু তাই নয়, মনে করা হচ্ছে, গর্তে পড়ার সময়ে তার উপর ভারী কোনো বস্তু পড়েছিল, হয়তো তাঁর নিজের বাইকটিই। সেটি তাঁর বুকের উপর তীব্র চাপ তৈরি করেছিল। এই কারণেও তিনি শ্বাস নিতে পারছিলেন না, যা তার মৃত্যুকে ত্বরান্বিত করেছে।
শরীরে পোড়া দাগ কেন?
কিন্তু কমলের শরীরে পোড়া দাগ কেন? তাঁর ডান উরুতে পোড়া দাগ পাওয়া গিয়েছে। চিকিৎসকদের অনুমান, মৃত্যুর পরে বাইকের গরম সাইলেন্সারের সংস্পর্শে দীর্ঘক্ষণ থাকার কারণে এই ক্ষত তৈরি হয়েছে।
দিল্লি জল বোর্ড
কৈলাশপুরীর বাসিন্দা কমল বৃহস্পতিবার রাতে রোহিণীতে অবস্থিত তার অফিস থেকে ফেরার পথে নিখোঁজ হন। পরে পশ্চিম দিল্লির জনকপুরীতে দিল্লি জল বোর্ডের জন্য খুঁড়ে রাখা ১৫ ফুট গভীর একটি খোলা গর্ত থেকে তার দেহ উদ্ধার করা হয়। পাশে তার উল্টে থাকা বাইকটিও পাওয়া যায়।
আইনি ব্যবস্থা
পুলিস এই ঘটনায় অবহেলার কারণে মৃত্যুর অভিযোগে ঠিকাদার এবং দিল্লি জল বোর্ডের কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে এফআইআর (FIR) দায়ের করেছে। ইতিমধ্যেই রাজেশ কুমার প্রজাপতি এবং যোগেশ নামে দুই অভিযুক্তকে রিমান্ডে নেওয়া হয়েছে। আরও দুই ঠিকাদারের বিরুদ্ধে জামিন অযোগ্য ওয়ারেন্ট জারি করা হয়েছে। ঘটনার পর দিল্লির নগর উন্নয়ন মন্ত্রী আশিস সুদ তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন। প্রাথমিক তদন্তের ভিত্তিতে তিন জন ডিজেবি কর্মকর্তাকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত (Suspended) করা হয়েছে।
