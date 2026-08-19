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মধ্যবিত্তর মাথায় হাত: চিনি দাম বাড়ল মারাত্মক, রোজ হচ্ছে পকেটখালি-- পেট্রলে ইথানল মেশাতেই উড়ে যাচ্ছে গ্যালন গ্যালন আখের রস

Sugar Price Hike: নিত্যপ্রয়োজনীয় খাদ্যসামগ্রীর মধ্যে চিনি অন্যতম। ফলে এর দাম বৃদ্ধি সার্বিক খাদ্য মুদ্রাস্ফীতিকে (Food Inflation) আরও উসকে দিচ্ছে। সাধারণ পরিবারের মাসিক বাজেটে টান পড়ার পাশাপাশি প্রক্রিয়াজাত খাদ্যপণ্যের দামও বাড়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে।

Reported ByNabanita Sarkar Edited ByNabanita Sarkar
Published: Aug 19, 2026, 09:00 PM IST|Updated: Aug 19, 2026, 09:00 PM IST
মধ্যবিত্তর মাথায় হাত: চিনি দাম বাড়ল মারাত্মক, রোজ হচ্ছে পকেটখালি-- পেট্রলে ইথানল মেশাতেই উড়ে যাচ্ছে গ্যালন গ্যালন আখের রস

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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