Sukhendu Sekhar Roy Resigned: 'সততায় মমতাকে একশোয় শূন্য় দেব', বিস্ফোরক প্রাক্তন তৃণমূল সাংসদ

রাজীব চক্রবর্তী: 'সততায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে একশোর শূন্য় দেব'। তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ পদ থেকে ইস্তফা দেওয়ার পর বিস্ফোরক সুখেন্দুশেখর রায়। বললেন, 'পঞ্চায়েত স্তর থেকে ভাঙতে শুরু করেছে তৃণমূল। বিধানসভায় পরিষদীয় দল ভেঙে গিয়েছে। লোকসভায় সংসদীয় দল সদ্য ভেঙেছে। এরপর রাজ্যসভাতেও একই হাল হবে'।
জল্পনা চলছিলই। গতকাল সোমবারই রাজ্যসভার সাংসদ পদ থেকে ইস্তফা দেন সুখেন্দুশেখর। এদিন জি ২৪ ঘন্টা দেওয়া সাক্ষাত্কারে তিনি বলেন, 'আরজি কর কাণ্ডে সারাদেশের ৮০০ সাংসদের মধ্যে একমাত্র আমিই প্রতিবাদ করেছিলাম। আমাকে কলকাতা পুলিস একাধিক সমন জারি করে ডেকে পাঠিয়েছিল। দলের মধ্যেও প্রাণনাশের আশঙ্কা তৈরি হয়েছিল। এই দলে প্রতিবাদ করে অনেকেই খুন হতে হয়েছে'।
প্রাক্তন তৃণমূল সাংসদের আরও বক্তব্য, 'আমিও মেয়ের বাবা। আমার নাতনি রয়েছে। তাই মুখে বুজেছিলাম। এখন জনতা রায় দিয়েছে। তাই অন্তর আত্মার ডাকে সাড়া দিয়ে দল ও পদ দুটোই ছেড়ে দিয়েছি'। বলেন, 'শুভেন্দু অধিকারী খুব ভালো কাজ করছেন। ক্ষমতায় এসেই প্রতিশ্রুতির বাস্তবায়ন শুরু করেছেন। কেন্দ্রীয় প্রকল্পগুলি ইচ্ছাকৃতভাবে বন্ধ রাখা হয়েছিল। রেলকে জমি দেওয়া হচ্ছিল না। বিএসএফকে জমি দেওয়া হচ্ছিল না। আয়ুষ্মান ভারত বন্ধ রাখা হয়েছিল। একমাসে যা করেছেন, তা প্রশংসনীয়'।
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