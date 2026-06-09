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Sukhendu Sekhar Roy Resigned: 'সততায় মমতাকে একশোয় শূন্য় দেব', বিস্ফোরক প্রাক্তন তৃণমূল সাংসদ

Sukhendu Sekhar Roy Resigned:  'বিধানসভায় পরিষদীয় দল ভেঙে গিয়েছে। লোকসভায় সংসদীয় দল সদ্য ভেঙেছে। এরপর রাজ্যসভাতেও একই হাল হবে'।

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Jun 09, 2026, 09:17 PM IST|Updated: Jun 09, 2026, 09:17 PM IST
Sukhendu Sekhar Roy Resigned: 'সততায় মমতাকে একশোয় শূন্য় দেব', বিস্ফোরক প্রাক্তন তৃণমূল সাংসদ
Image Credit: বিস্ফোরক প্রাক্তন তৃণমূল সাংসদ

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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'সততায় মমতাকে একশোয় শূন্য় দেব', বিস্ফোরক প্রাক্তন তৃণমূল সাংসদ
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