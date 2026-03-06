Sukhoi Su-30 Crash: ওড়ার পরই নিখোঁজ, ভেঙে পড়ল ভারতের সবচেয়ে শক্তিশালী যুদ্ধবিমান... নিহত দুই অভিজ্ঞ পাইলট...

Sukhoi Su-30 Crash: ওড়ার পরই নিখোঁজ, ভেঙে পড়ল ভারতের সবচেয়ে শক্তিশালী যুদ্ধবিমান... নিহত দুই অভিজ্ঞ পাইলট...
Sukhoi Crash Assam: অসমের জোরহাট থেকে ওড়ার কিছুক্ষণ পর নিখোঁজ হয়ে যায়। বায়ুসেনার তরফে জানানো হল মৃত্যু হয়েছে দুজনের। মিলেছে বিমানের ধ্বংসাবশেষ।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ওড়ার কিছুক্ষণের পরই নিখোঁজ হয়ে যায় যুদ্ধবিমান। জোরকদমে শুরু হয় তল্লাশি অভিযান। জানা যায়, অসমের কার্বিং অ্যাংলং এলাকায় যুদ্ধবিমানটি ভেঙে পড়ে। দুর্ঘটনায় নিহত হয়েছেন দুইজন পাইলট। বৃহস্পতিবার রাতে প্রশিক্ষণ চলাকালীন দুর্ঘটনাটি ঘটে।
বিমানবাহিনী সূত্রে জানানো হয়েছে, নিহত দুই পাইলট হলেন স্কোয়াড্রন লিডার অনুজ এবং ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট পূর্বেশ দুর্গকর। এক্স হ্যান্ডেলে বিমানবাহিনীর পক্ষ থেকে গভীর শোক প্রকাশ করা হয়েছে। শোকবার্তায় বলা হয়, 'ভারতীয় বিমানবাহিনীর সকল সদস্য নিহতদের পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানাচ্ছে এবং এই কঠিন সময়ে আমরা তাঁদের পাশে আছি।'
কী ঘটেছিল?
প্রতিরক্ষা দফতর সূত্রে খবর, যুদ্ধবিমানটি জোরহাট এয়ারবেস থেকে একটি নিয়মিত প্রশিক্ষণ মিশনের জন্য উড়ান দিয়েছিল। ওড়ার কিছুক্ষণ পরেই এয়ারবেস থেকে প্রায় ৬০ কিলোমিটার দূরে কার্বি আংলং এলাকায় এটি ভেঙে পড়ে। কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, রাত ৭টা ৪২ মিনিটে রাশিয়ান প্রযুক্তির এই বিমানটির সঙ্গে কন্ট্রোল রুমের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল।
সুখোই-৩০ এমকেআই:
বর্তমানে ভারতীয় বায়ুসেনায় রাফালের পর সবথেকে শক্তিশালী যুদ্ধবিমান হিসেবে গণ্য করা হয় এই সুখোই-৩০ এমকেআই-কে। ১৯৯৭ সালে প্রথম এই বিমান ভারতীয় বিমানবাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত হয়। ২০০২ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে বায়ুসেনায় অন্তর্ভুক্ত হওয়া এই বিমানটি আকাশপথে প্রতিরক্ষা, দূরপাল্লার হামলা এবং সামুদ্রিক অপারেশনে পারদর্শী। বর্তমানে ভারতের কাছে ২০০-এর বেশি এই ধরণের বিমান রয়েছে, যা ভারতের আকাশসীমা রক্ষার প্রধান হাতিয়ার। এটি রাশিয়ার সুখোই কোম্পানির নকশা করা একটি অত্যন্ত শক্তিশালী মাল্টিরোল যুদ্ধবিমান। বর্তমানে ভারতের রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা 'হিন্দুস্তান অ্যারোনটিক্স লিমিটেড' (HAL) লাইসেন্সের আওতায় এটি তৈরি করে।
উদ্বেগের বিষয় হল, বর্তমানে কেন্দ্র সরকার প্রায় ৬৩,০০০ কোটি টাকা ব্যয়ে ৮৪টি সুখোই বিমানকে ‘সুপার-৩০’ প্রজেক্টের আওতায় আধুনিকীকরণের পরিকল্পনা করেছে। যেখানে দেশীয় প্রযুক্তিতে তৈরি রাডার, উন্নত অ্যাভিওনিক্স এবং ব্রহ্মোসের মতো ক্ষেপণাস্ত্র যুক্ত করার কথা।
