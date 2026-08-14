/ইতিহাসে তিনি খুঁজতেন মানুষের আবেগ, স্বদেশ, সমাজ! চলে গেলেন সেই ব্যতিক্রমী ইতিহাসবিদ সুমিত সরকার

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ইতিহাসে তিনি খুঁজে নিতেন মানুষের আবেগ! নিছক সালতারিখ নয়, ঘটনাক্রম নয়। তার ভিতরের শাঁস, যেটা মানুষকে জড়িয়ে পল্লবিত হয়ে ওঠে। ৮৭ বছর বয়সে প্রয়াত হলেন এহেন ইতিহাসবিদ সুমিত সরকার। বৃহস্পতিবার দিল্লির এক হাসপাতালে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি। বেশ কিছু দিন ধরেই অসুস্থ ছিলেন বলে জানা গিয়েছে। তাঁর প্রয়াণে সামগ্রিক ভাবে ভারতের ইতিহাসচর্চার জগতেই তৈরি হল একটা শূন্যতা। সংশ্লিষ্ট মহলে শোকের ছায়া।
জন্ম-পড়াশোনা-কর্ম
১৯৩৯ সালে জন্ম প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ সুশোভনচন্দ্র সরকারের পুত্র সুমিতের। ফলে ছোটবেলা থেকেই ইতিহাসচর্চার আবহে তাঁর বেড়ে ওঠা। আরও এক মনে রাখার মতো পরিচয় আছে সুমিতের। তাঁর মামার নাম প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ। প্রেসিডেন্সি কলেজের প্রাক্তনী সুমিত সরকার কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর এবং পিএইচডি ডিগ্রি লাভ করেন। পরবর্তী সময়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়েই অধ্যাপনা শুরু করেন। এছাড়াও পড়িয়েছেন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়, দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ে।
ইতিহাসদর্শন, ইতিহাসরচনা
তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে ‘Writing Social History’ এবং ‘Modern India’। সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের ইতিহাস, নারী ইতিহাস এবং রাজনৈতিক-সামাজিক পরিবর্তন নিয়ে দীর্ঘদিন গবেষণা ও লেখালেখি করেছেন তিনি।
সুমিত সরকারের ইতিহাসচর্চায় বামপন্থী ও মার্কসীয় চিন্তার প্রভাব স্পষ্ট। রণজিৎ গুহর সঙ্গে সাবঅলটার্ন বা নিম্নবর্গের ইতিহাসচর্চার প্রাথমিক পর্বের অন্যতম প্রবক্তা হিসাবেও পরিচিতি পান সুমিত। যদিও পরবর্তী সময়ে আবার সাবঅলটার্ন স্টাডিজের বেশ কিছু প্রবণতার সমালোচনাও করেন তিনি। লেখেন ‘The Decline of the Subaltern in Subaltern Studies’ প্রবন্ধ। সাম্প্রতিক ইতিহাসচর্চায় যে-রচনাকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়।
রবীন্দ্র পুরস্কার গ্রহণ ও ত্যাগ
তাঁর ‘Writing Social History’ গ্রন্থের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কাছ থেকে রবীন্দ্র পুরস্কার পান তিনি। সেটা ২০০৪ সাল। তারপর ২০০৭ সালে কৃষকদের জমি অধিগ্রহণের ঘটনাকে কেন্দ্র করে তৎকালীন বামফ্রন্ট সরকারের নীতির প্রতিবাদে সেই পুরস্কার প্রত্যাখ্যান করেন সুমিত সরকার। তাঁর এই সিদ্ধান্ত তাঁর আপসহীন রাজনৈতিক ও বৌদ্ধিক অবস্থানের অন্যতম উদাহরণ হিসেবে সম্মানিত হয়।
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