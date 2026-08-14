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ইতিহাসে তিনি খুঁজতেন মানুষের আবেগ, স্বদেশ, সমাজ! চলে গেলেন সেই ব্যতিক্রমী ইতিহাসবিদ সুমিত সরকার

Sumit Sarkar Passes Away: নিছক সালতারিখ নয়, ইতিহাসে তিনি খুঁজতেন মানুষের আবেগ! ৮৭ বছরে প্রয়াত হলেন মার্কসবাদী ঐতিহাসিক সুমিত সরকার! আধুনিক ভারতের ইতিহাসচর্চায় তাঁর লেখা বইগুলি আকরগ্রন্থ বিবেচিত হয়। ১৯৭৩ সালে প্রকাশিত হয় শ্রীসরকারের 'স্বদেশি মুভমেন্ট ইন বেঙ্গল, ১৯০৩-১৯০৮'। সাড়া ফেলে দেয় বইটি। এরপর ১৯৮৯ সালে বেরোয় 'মডার্ন ইন্ডিয়া' (Modern India)। ১৯৯৮ সালে 'রাইটিং সোশ্যাল হিস্ট্রি'র মতো যুগান্তকারী বই। পাঠকমহলে বিপুল সমাদর লাভ করেন তিনি।

Written BySoumitra Sen
Published: Aug 14, 2026, 01:40 PM IST|Updated: Aug 14, 2026, 01:40 PM IST
ইতিহাসে তিনি খুঁজতেন মানুষের আবেগ, স্বদেশ, সমাজ! চলে গেলেন সেই ব্যতিক্রমী ইতিহাসবিদ সুমিত সরকার

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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