Sharad Pawar: শনিতেই শপথগ্রহণ সুনেত্রার! তার আগেই বিস্ফোরক শরদ পওয়ার, ফের পরিবারে ভাঙন?

Zee News Bengali
  • খবর
  • দেশ
Sunetra Pawar Oath Ceremony: বিকেল ৫টার সময় শপথ গ্রহণ করতে চলেছেন অজিত পওয়ারের স্ত্রী সুনেত্রা। তার আগেই বিস্ফোরক কাকা শরদ পওয়ার। সংবাদ মাধ্যমকে তিনি জানালেন...

সৌমিতা খাঁ | Updated By: Jan 31, 2026, 01:53 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: মহারাষ্ট্রের প্রয়াত নেতা এবং রাজ্যের প্রাক্তন উপ-মুখ্যমন্ত্রী অজিত পওয়ারের জায়গা নিতে চলেছেন তাঁর স্ত্রী সুনেত্রা পওয়ার। ন্যাশনালিস্ট কংগ্রেস পার্টি (NCP) এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে বলে জানা গিয়েছে। এই সিদ্ধান্ত নিয়ে এবার মুখ খুললেন অজিত পওয়ারের কাকা ও এনসিপি-এসপি প্রধান শরদ পওয়ার।

শরদ পওয়ারকে জিজ্ঞাসা করা হয় যে, অজিত পওয়ারের উত্তরসূরি ঠিক করার প্রক্রিয়ায় তিনি কি বাদ পড়েছেন কি না, তিনি বলেন, 'আমি জানি না।'তাঁর কথায় বোঝায় যে, রাজনীতি এবং পরিবার আলাদা। ২০২৩ সালের জুলাইয়ে এনসিপি দুই ভাগে বিভক্ত হয়। অজিত পাওর তার দলের সঙ্গে আলাদা হয়ে নিজের পথ তৈরি করেন।

আরও পড়ুন:Humayun Kabir: মিমের পর আরও তিন নতুন বন্ধু! ক্রমশ শক্তি বাড়ছে হুমায়ুনের...

শরদ পওয়ার জানিয়েছেন, শনিবারের শপথ অনুষ্ঠানের খবর তিনি সংবাদমাধ্যম থেকে জেনেছেন। তিনি বলেন, 'আমরা শপথের কথা জানি না। খবরের মাধ্যমে জানতে পারলাম।'

শরদ-অজিতের পুনর্মিলন:
অজিত পওয়ার চেয়েছিলেন, কাকা শরদ পওয়ারের জন্মদিনে (১২ ডিসেম্বর) তাঁরা এক হয়ে সবাই সারপ্রাইজ দেবেন। শুক্রবার এনসিপি (এসপি) নেতা অঙ্কুশ কাকড়ে জানান, কিন্তু সেই সময় এটা সম্ভব হয়নি।

শরদ পাওর-অজিত পওয়ারের বৈঠক:
১৭ জানুয়ারি তাঁরা বৈঠক করেছিলেন। তখন পুনর্মিলন নিয়ে আলোচনা হয়। সূত্রের মতে, পওয়ার ১২ ফেব্রুয়ারি পুনর্মিলনের ঘোষণা করতে চেয়েছিলেন। শরদ পওয়ার বলেছেন, আলোচনায় অজিত পওয়ার এবং জয়ন্ত পাতিল উপস্থিত ছিলেন, এবং এখন পাতিল সিদ্ধান্ত নেবেন।

সুনেত্রা পওয়ারের শপথ গ্রহণ:

সুনেত্রা পওয়ার রাজ্যের প্রথম মহিলা উপ-মুখ্যমন্ত্রীর শপথ নিতে চলেছেন। পথ অনুষ্ঠান মুম্বইয়ের লোক ভবনে বিকেল ৫টায় অনুষ্ঠিত হবে। উল্লেখ্য, সিনিয়র এনসিপি নেতারা মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিশের সঙ্গে বৈঠক করে সিদ্ধান্ত নেন সুনেত্রা পওয়ারকে এই পদে আনার জন্য। দলের এবং জনগণের মধ্যে একমত আছে যে, তিনি উপযুক্ত নেতা। আজ দুপুর ২টায় মুম্বাইয়ের বিধান ভবনে এনসিপির ৪০ জন বিধায়ক মিলবেন এবং সুনেত্রা পওয়ারকে দলীয় নেতা হিসেবে নির্বাচিত করবেন। এরপর তিনি বিকেলে শপথ নেবেন। 

মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিশ পার্টির সিদ্ধান্তকে সমর্থন জানিয়েছেন। তিনি জানিয়েছেন যে, রাজ্য সরকার এবং বিজেপি আজ শপথ অনুষ্ঠানের জন্য সব প্রস্তুতি নেবে। শুক্রবার সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলার সময় ফড়নবিশ বলেন, 'সিদ্ধান্ত নেবে এনসিপি। এনসিপি যা সিদ্ধান্ত নেবে, আমরা তার পাশে থাকব... আমরা অজিত পাওরের পরিবার এবং এনসিপির পাশে দাঁড়িয়েছি।'

আরও পড়ুন:Bengal Weather Update: ফেব্রুয়ারির শুরু থেকেই খেলা দেখাবে গরম! চড়বে পারদ, আবহাওয়ার লেটেস্ট আপডেট...

সুনেত্রা পওয়ারের পরবর্তী পরিকল্পনা:
৬২ বছর বয়সী সুনেত্রা পওয়ার বর্তমানে রাজ্যসভার সদস্য। যেহেতু তিনি এখন মহারাষ্ট্রের বিধানসভার কোনও সংসদ সদস্য নন, তাই তিনি বারামতি আসনের উপনির্বাচনে অংশ নেবেন। এই আসনটি তাঁর স্বামীর মৃত্যুর পর শূন্য হয়েছে। কিছু কথা আছে যে, তাঁর বড় ছেলে পার্থ পওয়ারকে রাজ্যসভার জন্য মনোনয়ন দেওয়া হতে পারে।

সুনেত্রা পওয়ার সাধারণত সমাজ ও পরিবেশ সংক্রান্ত কাজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এবং Environmental Forum of India-এর মাধ্যমে এই কাজে নিয়োজিত ছিলেন। কিন্তু ২০২৪ সালে তিনি সক্রিয় রাজনীতিতে প্রবেশ করেছেন। নতুন দায়িত্বে তিনি এক্সাইজ এবং ক্রীড়া মন্ত্রণালয় দেখবেন। অর্থ মন্ত্রণালয়, যা আগে অজিত পাওরের ছিল, হয়তো মার্চে বাজেট অধিবেশনের কারণে মুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্বে থাকবে।

