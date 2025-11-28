English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Euthanasia plea for 31-year-old: 'সুস্থতার কোনওই আশা নেই, আস্তে আস্তে মরতে দিন আমাদের ছেলেকে', সুপ্রিম দরবারে কাতর আবেদন অসহায় বাবা-মায়ের...

Supreme Court on Passive euthanasia plea:  পরিবারের পক্ষে আইনজীবী জানান, সব রকম সহায়তা সত্ত্বেও “কিছুই কাজ করছে না।" তিনি বলেন, "ওই যুবক বার বার অসুস্থ হয়ে পড়ছেন এবং প্রায়ই হাসপাতালে ভর্তি করতে হচ্ছে।” সুপ্রিম কোর্ট তাই এবার জানচে চায়, চিকিৎসা চালিয়ে যাওয়া কি শুধুই তাঁর কষ্ট দীর্ঘায়িত করছে কি না।

সুদেষ্ণা পাল | Updated By: Nov 28, 2025, 07:36 PM IST
Euthanasia plea for 31-year-old: 'সুস্থতার কোনওই আশা নেই, আস্তে আস্তে মরতে দিন আমাদের ছেলেকে', সুপ্রিম দরবারে কাতর আবেদন অসহায় বাবা-মায়ের...
প্রতীকী ছবি

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ১২ বছর... এক যুগেরও বেশি সময় ধরে বিছানায় শয্যাশায়ী তাঁদের ৩১ বছরের ছেলে। বেঁচে আছে শুধু রাইস টিউবের উপর।  সুস্থ হয়ে ওঠার আর কোনও আশা নেই। প্রত্যেকটা দিন যেন একটা মৃত্যুযন্ত্রণার সমান। যে যন্ত্রণা তাঁদের সন্তান পেয়ে চলেছে গত ১২ বছর ধরে। তাই এবার সেই যন্ত্রণা থেকে তাঁদের সন্তানকে মুক্তি দিতে চান তাঁরা (Euthanasia plea for 31-year-old)। বাবা-মা হয়েও নিজেরাই চান তাঁদের সন্তানের 'মৃত্য়ু'! ৩১ বছরের ছেলের 'মৃত্যু' ভিক্ষা (Euthanasia plea for 31-year-old) করে তাই সুপ্রিম কোর্টের (Supreme Court) দ্বারস্থ অসহায় বাবা-মা। বাবা-মায়ের সেই আবেদনের প্রেক্ষিতে সুপ্রিম কোর্ট এবার নয়ডার জেলা হাসপাতালকে নির্দেশ দিয়েছে একটি মেডিক্যাল বোর্ড (Medical Board) গঠন করতে, যাতে সেই বোর্ড ৩১ বছর বয়সী ওই যুবক, যিনি এক দশকেরও বেশি সময় ধরে ভেজিটেটিভ অবস্থায় (Vegitative State) আছেন, তাঁর ক্ষেত্রে জীবনরক্ষাকারী চিকিৎসা আইনত প্রত্যাহার করা যায় কি না তার মূল্যায়ণ করতে।

বিচারপতি জে.বি. পারদিওয়ালা এবং কে.ভি. বিশ্বনাথনের বেঞ্চ বলে, দীর্ঘদিনের চিকিৎসা ও সেবার পরও ওই তরুণের শারীরিক অবস্থার ক্রমাগত অবনতি-ই হয়েছে। তবে আদালত চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দেওয়ার আগে স্পষ্ট মেডিক্যাল মূল্যায়ন অত্যন্ত জরুরি। তাই নয়ডার সেক্টর ৩৯-এর ওই হাসপাতালকে ২ সপ্তাহের মধ্যে তাদের রিপোর্ট জমা দিতে বলা হয়েছে। বেঞ্চ বলেন, “আমরা চাই প্রাথমিক বোর্ড আমাদের জানাক যে জীবনরক্ষাকারী চিকিৎসা এক্ষেত্রে আইনত প্রত্যাহার (passive euthanasia) করা যেতে পারে কি না। রিপোর্ট পাওয়ার পর আমরা পরবর্তী আদেশ দেব।”

পরিবারের দ্বিতীয় আবেদন
এই 'মৃত্যু ভিক্ষা' আবেদনের পিছনে আছেন হরিশ রানার বাবা। ২০১৩ সালে পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনার সময় পেয়িং গেস্টের চতুর্থ তলা থেকে পড়ে গিয়ে মাথায় গুরুতর আঘাত পান হরিশ। তারপর থেকেই তিনি পুরোপুরি শয্যাশায়ী। একটি ফিডিং টিউবের মাধ্যমে কোনওক্রমে বেঁচে আছেন। সর্বক্ষণ পরিচর্যার ওপর নির্ভরশীল। তাই হরিশ রানার বাবা-মা, এই নিয়ে দ্বিতীয়বার সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছেন ২০১৮ সালের কমন কজ রায়ের (2018 Common Cause judgment) গাইডলাইনের আওতায় প্যাসিভ ইউথানেসিয়া (passive euthanasia) চেয়ে।

গত বছর আদালত বলেছিল, উত্তর প্রদেশ সরকারের সহায়তায় হোম কেয়ারের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। চিকিৎসক ও ফিজিওথেরাপিস্টরা সময়ে সময়ে বাড়িতে যাবেন। সেটাও সম্ভব না হলে হরিশ রানাকে নয়ডার জেলা হাসপাতালে স্থানান্তরের কথা বলা হয়। তাঁর পরিবার সেই নির্দেশ মেনে চলে। কিন্তু তারপরেও তাঁর শারীরিক অবস্থার অবনতি থামেনি।

বৃহস্পতিবার সুপ্রিম কোর্টে শুনানিতে হরিশ রানার পরিবারের পক্ষে আইনজীবী রশ্মি নন্দকুমার জানান, সব রকম সহায়তা সত্ত্বেও “কিছুই কাজ করছে না।" তিনি বলেন, "ওই যুবক বার বার অসুস্থ হয়ে পড়ছেন এবং প্রায়ই হাসপাতালে ভর্তি করতে হচ্ছে।” তাই এক্ষেত্রে হরিশ রানার পরিবার কেবল প্যাসিভ ইউথানেসিয়া (passive euthanasia), অর্থাৎ চিকিৎসা প্রত্যাহার করতে চাইছেন, কোনও সক্রিয় হস্তক্ষেপ নয় বলে জানান আইনজীবী। আইনজীবীর আবেদনের প্রেক্ষিতে চিকিৎসার নথি পড়ে বিচারপতি পারদিওয়ালা “ছেলেটির অবস্থা ভয়াবহ” বলেও মন্তব্য করেন।

এরপর কী হবে?
কমন কজ রায় (2018 Common Cause judgment) অনুযায়ী, প্যাসিভ ইউথানেসিয়ার (passive euthanasia) আবেদনের ক্ষেত্রে প্রথমে একটি প্রাথমিক মেডিক্যাল বোর্ড মূল্যায়ন করবে। যদি সেই বোর্ড চিকিৎসা প্রত্যাহারের পরামর্শ দেয়, তবে সেই সিদ্ধান্ত যাচাই করতে একটি সেকেন্ডারি বোর্ড গঠন করা হবে। এরপরই আদালত চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে।

দীর্ঘ আইনি লড়াই
প্রসঙ্গত হরিশ রানার পরিবারের এই প্যাসিভ ইউথানেসিয়ার জন্য কঠিন আইনি লড়াইয়ের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে। জুলাই ২০২৩-এ দিল্লি হাইকোর্ট মেডিক্যাল বোর্ড গঠনের অনুমতি দিতে অস্বীকার করে। যুক্তি দেখায় যে রানা মেশিনের উপর নির্ভরশীল নন, তাই প্যাসিভ ইউথানেসিয়ার মানদণ্ড পূরণ করেন না। পরে সুপ্রিম কোর্টও বলে যে তিনি মেশিনের মাধ্যমে জীবিত নন। তিনি নিজে শ্বাস নেন এবং টিউবের মাধ্যমে খাবার পান। তবে ছেলের চিকিৎসা চালাতে রানার বৃদ্ধ বাবা-মায়ের অসহনীয় চাপও স্বীকার করে শীর্ষ আদালত। উল্লেখ্য,ছেলের চিকিৎসার খরচ চালাতে নিজেদের বাড়িও বিক্রি করে দিয়েছেন হরিশ রানার বাবা-মা।

এরপর নভেম্বর ২০২৩-এ সুপ্রিম কোর্ট আবারও হোম কেয়ার বিকল্পের কথা বলে। তবে চিকিৎসা প্রত্যাহারের অনুমতি দেয়নি। এখন তাঁর অবস্থার আরও অবনতি এবং বাবা-মায়ের পক্ষে তাঁর আর যত্ন নেওয়া অসম্ভব হয়ে পড়ায়, আদালত এবার জরুরি ভিত্তিতে মেডিক্যাল বোর্ড গঠন করে মূল্যায়নের নির্দেশ দিয়েছে। যেখানে নির্ধারণ করা যায়, চিকিৎসা চালিয়ে যাওয়া কি শুধুই তাঁর কষ্ট দীর্ঘায়িত করছে কি না।

About the Author

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটাও! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! ১১ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি সেই লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের খেলাই আমার ফোকাস।

 

...Read More

Tags:
Euthanasia plea for 31-year-oldpassive euthanasiaSupreme Court
