English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS.

Supreme Court on private universities: বেলাগাম প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়, রাশ টানতে মরিয়া সুপ্রিম কোর্ট! জারি হল, ডেডলাইন...

Supreme Court on private universities: বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে তাদের প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনায় জড়িত সব ব্যক্তির তালিকা দিতে হবে। সুপ্রিম কোর্ট ভারতের বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে প্রকৃত ক্ষমতা কারা প্রয়োগ করছেন তারও সুনির্দিষ্ট তথ্য চেয়েছে।

সুদেষ্ণা পাল | Updated By: Nov 27, 2025, 06:28 PM IST
Supreme Court on private universities: বেলাগাম প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়, রাশ টানতে মরিয়া সুপ্রিম কোর্ট! জারি হল, ডেডলাইন...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ভারতের বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর (private university) প্রতিষ্ঠা, পরিচালনা কীভাবে চলছে, তা নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে সুপ্রিম কোর্ট (Supreme Court)। আদালত কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার, কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল এবং বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনকে (UGC) ভারতের বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর নজরদারিনিয়ন্ত্রণ কাঠামো সম্পর্কে বিস্তারিত রিপোর্ট দিতে নির্দেশ দিয়েছেঅ্যামিটি বিশ্ববিদ্যালয়কে ঘিরে দায়ের হওয়া একটি রিট আবেদন থেকে শুরু হওয়া বিষয়টি এখন একটি বৃহত্তর জনস্বার্থ মামলায় পরিণত হয়েছে। আদালত পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিয়েছেসমগ্র খাতে আরও বেশি স্বচ্ছতা চাই।

Add Zee News as a Preferred Source

আদালতের নির্দেশের মূল বিষয় হল: মন্ত্রিপরিষদ সচিব, সব রাজ্যের মুখ্যসচিব এবং ইউজিসি চেয়ারম্যানকে ব্যক্তিগতভাবে হলফনামা জমা দিতে হবেকেউ নিজের দায়িত্ব অন্য কারও কাছে অর্পণ করতে পারবেন না। বেঞ্চ স্পষ্টভাবে বলেছে, “হলফনামায় কোনও তথ্য গোপন করার চেষ্টা বা ভুল উপস্থাপন করার চেষ্টা হলে আদালত কঠোর অবস্থান নিতে বাধ্য হবে।” সুপ্রিম কোর্টের এই নির্দেশ সামনে আসার পরই বেশ শোরগোল পড়ে গিয়েছে

ছাড়া সুপ্রিম কোর্ট ভারতের বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে প্রকৃত ক্ষমতা কারা প্রয়োগ করছেন তারও সুনির্দিষ্ট তথ্য চেয়েছেতা বোর্ড, কমিটি বা যার নামেই পরিচালিত হোক। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে তাদের প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনায় জড়িত সব ব্যক্তির তালিকা দিতে হবে। সঙ্গে প্রতিটি পরিচালনা কমিটির গঠন ও সদস্য নিয়োগের পদ্ধতিও জানাতে হবে। ইউজিসিকে (UGC) হলফনামার মাধ্যমে ব্যাখ্যা করতে বলা হয়েছে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলি তদারকিতে তাদের অবস্থান কী এবং মান নিয়ন্ত্রণে তারা কীভাবে নজরদারি চালায়

কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারকে জানাতে হবে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো কীভাবে শিক্ষার্থী ভর্তি করে, শিক্ষক-কর্মচারী নিয়োগ দেয়। বিশেষ অনুমতি বা সুবিধা দেওয়া হয়ে থাকলে তারও তালিকা চেয়েছে আদালত। বেঞ্চ আরও খতিয়ে দেখছে, “লাভ-ক্ষতি নয়” নীতিতে পরিচালিত বলে দাবি করা বিশ্ববিদ্যালয়গুলো বাস্তবে সেই নীতি আদৌ মানছে কি না। আদালত ছাত্র, শিক্ষক-কর্মচারীদের জন্য অভিযোগ নিষ্পত্তির সুযোগ এবং ন্যূনতম মজুরি আইন মেনে চলা হচ্ছে কিনা সে সম্পর্কেও তথ্য চেয়েছে। মামলার পরবর্তী শুনানি ৮ জানুয়ারি ২০২৬।

আরও পড়ুন, Cyclone Senyar Big Update: 'বিরলের মধ্যে বিরলতম' সেনিয়ার! বিধ্বংসী ঘূর্ণিঝড়ের ধ্বংসক্ষমতা মারাত্মক! ভয়ংকর বৃষ্টিতে ভাসিয়ে নেবে সবকিছু? কাঁপছে...

আরও পড়ুন, Imran Khan: পাক জেলে বন্দি ইমরানের খানের 'মৃত্যু' নিয়ে বড় সত্যি ফাঁস... জেল কর্তৃপক্ষ জানিয়ে দিল... বোনের হুঁশিয়ারি...

 

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

 

About the Author

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটাও! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! ১১ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি সেই লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের খেলাই আমার ফোকাস।

 

...Read More

Tags:
Supreme CourtIndia private universitiesUGC
পরবর্তী
খবর

Supreme Court verdict on Digital Content: কনটেন্টের নামে যা খুশি চলছে, হচ্ছেটা কী! ডিজিটালে নিরপেক্ষ, তীক্ষ্ম নজরদারি চাইছে সুপ্রিম কোর্ট...
.

পরবর্তী খবর

Smriti Mandhana Wedding: ৪ দিন আগেই চুমু এক মহিলাকে! বিয়ের দিন সকালে পালিয়ে যান পলাশ মুচ্ছল!...