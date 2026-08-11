/“শুধু আপিল জমা হলেই হবে না, নিষ্পত্তি কোথায়?”, এসআইআর মামলায় সুপ্রিম তোপ

রাজীব চক্রবর্তী: পশ্চিমবঙ্গে ভোটার তালিকার সংশোধনে SIR প্রক্রিয়ায় বাদ পড়া ২৭ লক্ষ মানুষের ভবিষ্যৎ এবং ট্রাইব্যুনালের ধীর গতি নিয়ে তীব্র উষ্মা প্রকাশ করল সুপ্রিম কোর্ট। কংগ্রেস নেতা অধীর রঞ্জন চৌধুরীর দায়ের করা মামলার শুনানিতে শীর্ষ আদালত স্পষ্ট জানিয়েছে, আপিল নিষ্পত্তির যে গতি, তাতে সব মামলার সমাধান হতে হতেই দেশে পরবর্তী নির্বাচন চলে আসবে! অন্যদিকে, সংসদীয় অচলাবস্থা কাটাতে বিরোধীদের দুই প্রধান দাবি মেনে নেওয়ার বার্তা দিয়ে লোকসভা সুষ্ঠুভাবে চালানোর আর্জি জানিয়েছেন স্পিকার ওম বিড়লা।
বেঙ্গল এসআইআর মামলা: সুপ্রিম কোর্টের কড়া পর্যবেক্ষণ ও ইসি-র কাছে রিপোর্ট তলব
পশ্চিমবঙ্গে এসআইআর প্রক্রিয়া থেকে বাদ পড়া ২৭ লক্ষ মানুষের ভোটাধিকার রক্ষা এবং প্রতিটি ব্লকে ট্রাইব্যুনাল গঠনের আর্জি নিয়ে শীর্ষ আদালতের দ্বারস্থ হয়েছেন কংগ্রেস নেতা অধীর রঞ্জন চৌধুরী। সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বাধীন বেঞ্চে এই গুরুত্বপূর্ণ মামলার শুনানি হয়। শুনানির শুরুতেই ট্রাইব্যুনালের কাজের গতি নিয়ে চরম অসন্তোষ প্রকাশ করে শীর্ষ আদালত। প্রধান বিচারপতি মন্তব্য করেন, ট্রাইব্যুনালগুলিতে শুনানির যে গতি দেখা যাচ্ছে, তাতে বাদ পড়া মানুষদের আপিল শুনতে শুনতেই পরবর্তী নির্বাচন কড়া নাড়বে। ফলে কতগুলি আপিল জমা পড়েছে এবং কতগুলির চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হয়েছে, তা এখনই পর্যালোচনা করা প্রয়োজন।
শুনানিতে অংশ নিয়ে বিচারপতি বাগচী বলেন, "কেবল আপিল দায়ের করলেই সাধারণ মানুষের সমস্যা মেটে না। প্রতিদিন কতগুলি মামলার নিষ্পত্তি হচ্ছে, সেটাই মূল বিচার্য বিষয়। যাঁরা এই ট্রাইব্যুনালগুলি তৈরি করেছেন, তাঁদের ফলাফল মনিটর করতে হবে—কতগুলি ট্রাইব্যুনাল চালু রয়েছে এবং তারা দিনে কতগুলি মামলা নিষ্পত্তি করছে।"
অধীর চৌধুরীর ৩টি প্রধান দাবি
১. ভোটার তালিকা থেকে বাদ পড়া ২৭ লক্ষ মানুষের শুনানির প্রক্রিয়া দ্রুত শেষ করতে হবে। ২. প্রত্যন্ত অঞ্চলের মানুষের দূরত্বজনিত দুর্ভোগ কমাতে প্রতিটি ব্লকে ট্রাইব্যুনাল গড়ে তুলতে হবে, যাতে শুনানির জন্য কষ্ট করে কলকাতায় ছুটতে না হয়। ৩. আপিলের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত কাউকে যেন রেশন-সহ কোনও সামাজিক ও সরকারি পরিষেবা থেকে বঞ্চিত না করা হয়।
মামলাকারীর আইনজীবী আদালতে নথি পেশ করে জানান, নাম বাদ পড়ার অজুহাতে বহু মানুষের সরকারি রেশন বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে। অতিরিক্ত সলিসিটর জেনারেল (ASG) এস ভি রাজু জানান, পরিকাঠামোগত কারণে কোনও দেরি হলে তা দেখা হবে। জবাবে বিচারপতি বাগচী জানান, ভোটার তালিকা থেকে বাদ পড়ার কারণে রাজ্য সরকার কারও রেশন বন্ধ করতে পারে কি না, সেটি পৃথক আইনি বিষয় এবং তা কলকাতা হাই কোর্টের বিচারাধীন বা নির্দেশিত বিষয় হিসেবে দেখা হবে।
২৫ আগস্ট পরবর্তী শুনানি
ট্রাইব্যুনালগুলির কার্যকারিতা খতিয়ে দেখতে নির্বাচন কমিশনকে একটি বিস্তারিত রিপোর্ট পেশ করার নির্দেশ দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। কতগুলি মামলা জমা পড়েছে এবং কতগুলির সমাধান হয়েছে, তা জানাতে হবে কমিশনকে। আগামী ২৫ আগস্ট এই মামলার পরবর্তী শুনানি অনুষ্ঠিত হবে।
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