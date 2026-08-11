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“শুধু আপিল জমা হলেই হবে না, নিষ্পত্তি কোথায়?”, এসআইআর মামলায় সুপ্রিম তোপ

Bengal SIR case: এসআইআর মামলায় সুপ্রিম কোর্ট ট্রাইব্যুনালের ধীরগতি নিয়ে উষ্মা প্রকাশ করে জানিয়েছে, "এই গতিতে চললে পরবর্তী নির্বাচন চলে আসবে।" নির্বাচন কমিশনের কাছে ২৫ আগস্টের মধ্যে রিপোর্ট তলব করা হয়েছে। অধীরের একগুচ্ছ দাবিতে নড়েচড়ে বসল শীর্ষ আদালত!

Written ByDebasmita Das
Published: Aug 11, 2026, 01:25 PM IST|Updated: Aug 11, 2026, 01:25 PM IST
“শুধু আপিল জমা হলেই হবে না, নিষ্পত্তি কোথায়?”, এসআইআর মামলায় সুপ্রিম তোপ
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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