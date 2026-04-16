Supreme Court on Tribunals EXPLAINED: SIR ট্রাইবুনাল নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের ঐতিহাসিক রায়; সবাই ভোট দিতে পারবেন? সবাই বৈধ?

Supreme Court Big Breaking on Tribunals: ভোটবঙ্গে বিরাট খবর। এসআইআর নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের ঐতিহাসিক রায়! ট্রাইবুনালে নাম উঠলে এবারেই দেওয়া যাবে ভোট। এতে কি চাপ বাড়ল বিজেপি'র? স্বস্তিতে তৃণমূল?

Edited By: সৌমিত্র সেন | Updated By: Apr 16, 2026, 04:50 PM IST
সুপ্রিম-রায়ে কি বিজেপি ব্যাকফুটে চলে গেল? নৈতিক জয় তৃণমূলের?

রাজীব চক্রবর্তী: ভোটবঙ্গে (West Bengal Assembly Election 2026) বিরাট খবর! এসআইআর (SIR) নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের (Supreme Court) ঐতিহাসিক রায়! এসআইআর (SIR) নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের (Supreme Court) নজির তৈরি করা রায়! ট্রাইবুনালে (Appellate Tribunals in West Bengal) নাম উঠলে এবারেই দেওয়া যাবে ভোট। এতে কি চাপ বাড়ল বিজেপি'র? স্বস্তিতে রইল তৃণমূল? ক্রমশ পরিষ্কার হবে বিষয়টি। 

SIR কি ব্যর্থ হল বাংলার মাটিতে?

এবারই ভোট দিতে পারবেন সকলে? SIR কি তাহলে ব্যর্থ হয়ে গেল বাংলার মাটিতে? তৃণমূলের আন্দোলনই কি কার্যত সমর্থিত হল এই রায়ের জেরে? ব্যাকফুটে চলে গেল নির্বাচন কমিশন? এবং আরও স্পষ্ট করে বললে ব্যাকফুটে চলে গেল বিজেপ-ও? কেননা, একটা আশঙ্কার কথা ব্যক্ত হচ্ছিলই সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক মহলে যে,  বাংলার আসন্ন বিধানসভা ভোটে এই এসআইআর-কে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করে বিরোধীকে শুইয়ে দিতে চাইছে গেরুয়াশিবির। না, এখনই এই সব প্রশ্নের উত্তর হয়তো মিলবে না, সরাসরিও মিলবে না, ঘুরিয়েও নিলবে না। অপেক্ষা করতে হবে। কিন্তু এই সব প্রশ্ন ভিড় করছে কারণ, এই নিয়েই এখন বাংলার মাটি উষ্ণ হয়ে আছে, ভারী হয়ে আছে বাংলার বাতাস।

বিরাট নির্দেশ

সুপ্রিম কোর্ট আজ ১৬ এপ্রিল তার ঐতিহাসিক রায়ে জানাল, অ্যাপিলেট ট্রাইবুনাল ২১ এপ্রিল এবং ২৭ এপ্রিল-এর মধ্যে যাঁদের বৈধ ভোটার বলে চিহ্নিত করবে, তাঁদের ভোটাধিকার দেওয়া হবে। এ বিষয়ে বিশেষ ক্ষমতা প্রয়োগ করল সুপ্রিম কোর্ট। তারা বলল, প্রয়োজনের সাপ্লিমেন্টারি ভোটার লিস্ট প্রকাশ করতে হবে। আপিলেট ট্রাইবুনাল যাঁদের বৈধ ভোটার বলে চিহ্নিত করবে, তাঁরা ভোট দিতে পারবেন-- সুপ্রিম কোর্ট বিশেষ ক্ষমতাবলে এই বিরাট নির্দেশ দিল। 

