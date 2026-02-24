SIR in Bengal: বিগ ব্রেকিং! বাংলায় SIR-এ বিরাট সুপ্রিম নির্দেশ! ভিন রাজ্যের বিচারক 'ধার' করে এনে বাকি ৮০ লাখের শুনানি...

SIR in Bengal: বিগ ব্রেকিং! বাংলায় SIR-এ বিরাট সুপ্রিম নির্দেশ! ভিন রাজ্যের বিচারক 'ধার' করে এনে বাকি ৮০ লাখের শুনানি...
Supreme Court on SIR in Bengal: এখনও প্রায় ৮০ লক্ষ লজিক্যাল ডিসক্রেপেন্সি এবং আনম্যাপড তালিকা রয়েছে বলে এদিন শুনানিতে উল্লেখ করেন প্রধান বিচারপতি সূর্যকান্ত। প্রতিদিন ২৫০টি করে শুনানি নিষ্পত্তি করলেও, প্রায় ৮০ দিন সময় লাগবে।
অর্ণবাংশু নিয়োগী: বাংলায় এসআইআর-এ বিরাট বড় আপডেট। বাংলায় এসআইআর-এর কাজে অন্য রাজ্যের অবসরপ্রাপ্ত বিচারকদের ব্যবহার করার নির্দেশ সুপ্রিম কোর্টের। ওড়িশা ও ঝাড়খণ্ডের অবসরপ্রাপ্ত বিচারকদের কাজে ব্যবহারের নির্দেশ। ব্যবহার করা যাবে সিভিল জাজদেরও। এসআইআর-এর অসমাপ্ত কাজ শেষ করতেই এই নির্দেশ শীর্ষ আদালতের। সুপ্রিম কোর্ট বাংলায় এসআইআর মামলার শুনানিতে এদিন প্রধান বিচারপতি সূর্যকান্ত বলেন, যে পরিমাণ কাজ বাকি সেটা শেষ করতে সময় লাগবে। প্রত্যেক বিচারক প্রতিদিন ২৫০টি করে শুনানি করলেও ৮০ দিন সময় লাগবে। ওদিকে এদিন সুপ্রিম কোর্টে কমিশন জানায়, ২৮ তারিখ চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশের পর সাপ্লিমেন্টারি তালিকা প্রকাশের নির্দিষ্ট সময় নেই। তাই মনোনয়নপত্রের স্ক্রুটিনির তারিখ পর্যন্ত তালিকা প্রকাশ করা যাবে।
আজ সুপ্রিম কোর্টে ছিল বাংলার এসআইআর মামলার শুনানি। জরুরি ভিত্তিতে আজ এগিয়ে আনা হয় শুনানির তারিখ। শুনানির দিন ধার্য ছিল মার্চের প্রথম সপ্তাহে। মোস্তারি বানো, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, দোলা সেন, ডেরেক ও'ব্রায়েন, শুভঙ্কর সরকার-সহ পশ্চিমবঙ্গের বেশ কয়েকজন রাজনীতিক বাংলায় এসআইআর প্রক্রিয়া নিয়ে নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে মামলা করেন। গত শুনানিতেই প্রধান বিচারপতি সূর্যকান্তের বেঞ্চ আটকে থাকা স্ক্রুটিনি প্রক্রিয়া শেষ করতে কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির তত্ত্বাবধানে জুডিশিয়াল অফিসারদের নিযুক্ত করার কথা বলেছিল। একগুচ্ছ নির্দেশে বলা হয়েছিল, এসআইআর প্রক্রিয়া দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে। এদিকে ২৮ ফেব্রুয়ারি প্রথম পর্যায়ের চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ করার কথা। পরবর্তীতে সাপ্লিমেন্টারি তালিকা প্রকাশ করতে পারবে কমিশন। তার আগে আজকের এই শুনানি ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
এদিন শুনানিতে উঠে আসে ৮০ লক্ষের বেশি কাজ এখনও বাকি রয়েছে। কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির তরফে সুপ্রিম কোর্টে পাঠানো রিপোর্ট প্রসঙ্গে প্রধান বিচারপতি সূর্যকান্ত বলেন, যে রিপোর্ট আমাদের কাছে এসেছে, তাতে স্পষ্ট উল্লেখ, বাংলায় এসআইআর-এর অসমাপ্ত কাজের জন্য পর্যাপ্ত লোকের অভাব রয়েছে। প্রতিদিন ২৫০টি করে শুনানি নিষ্পত্তি করলেও, প্রায় ৮০ দিন সময় লাগবে। আর সেই কারণেই অন্য রাজ্য থেকে বিচারক নিয়ে আসতে হবে। রাজ্যের অবসরপ্রাপ্ত বিচারকদের পাশাপাশি ওড়িশা ও ঝাড়খণ্ড থেকেও বিচারকদের নেওয়া যাবে।
এই প্রসঙ্গে, দুই রাজ্যের হাই কোর্টের প্রধান বিচারপতিদেরও এই বিষয়ে সাহায্য করতে অনুরোধ জানান প্রধান বিচারপতি সূর্যকান্ত। বলেন, "ওড়িশা ও ঝাড়খণ্ডের হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতিদের অনুরোধ করব, কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির তরফে কোনও আবেদন এলে তা সহানুভূতির সঙ্গে এবং জরুরি ভিত্তিতে বিবেচনা করার জন্য।" প্রসঙ্গত, এখনও প্রায় ৮০ লক্ষ লজিক্যাল ডিসক্রেপেন্সি এবং আনম্যাপড তালিকা রয়েছে বলে এদিন শুনানিতে উল্লেখ করেন প্রধান বিচারপতি। যা শেষ করার জন্য ভিন রাজ্যের জুডিশিয়াল অফিসারদের নিয়োগ করার অনুমতি শীর্ষ আদালতের।
