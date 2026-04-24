SIR case update in Supreme Court: বিগ ব্রেকিং: যাদের নাম এখনও ট্রাইবুনালে ওঠেনি, তাঁরা ভোট দেবেন কি না? কী হবে তাঁদের ভবিষ্যত্‍? বিরাট রায় সুপ্রিম কোর্টের

SIR case update in Supreme Court: বিগ ব্রেকিং: যাদের নাম এখনও ট্রাইবুনালে ওঠেনি, তাঁরা ভোট দেবেন কি না? কী হবে তাঁদের ভবিষ্যত্? বিরাট রায় সুপ্রিম কোর্টের
West Bengal Assembly Election 2026: বিচারপতি সূর্য কান্ত বলেন: 'একজন ভারতীয় নাগরিক হিসেবে এই বিপুল ভোটদানের হার দেখে আমি অত্যন্ত খুশি। মানুষ যখন নিজের ভোটাধিকার প্রয়োগ করেন, তখন তারা প্রকৃতপক্ষে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকেই আরও শক্তিশালী করে তোলেন।'
রাজীব চক্রবর্তী: পশ্চিমবঙ্গের ২০২৬ বিধানসভা নির্বাচনের প্রথম দফার ভোটগ্রহণ শেষ হতেই তার রেশ গিয়ে পৌঁছাল দেশের সর্বোচ্চ আদালতে। বৃহস্পতিবারের রেকর্ড ৯২ শতাংশ ভোটদান এবং নজিরবিহীন শান্তিপূর্ণ পরিবেশ দেখে সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিরা যে ভাষায় প্রশংসা করলেন, তা বাংলার নির্বাচনী ইতিহাসে এক অনন্য নজির সৃষ্টি করল। রাজ্যের নির্বাচন দেখে দেশের বিচারব্যবস্থার সর্বোচ্চ অলিন্দ থেকে এল ইতিবাচক বার্তা। ২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনের প্রথম দফার ভোটপ্রক্রিয়া এবং মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ দেখে মুগ্ধ সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত এবং বিচারপতি জয়মাল্য বাগচীর ডিভিশন বেঞ্চ। বিশেষ করে হিংসামুক্ত ভোটগ্রহণ এবং ৯২ শতাংশের বেশি ভোটদানের হারকে ‘ঐতিহাসিক’ এবং ‘গণতন্ত্রের শক্তি’ বলেছে শীর্ষ আদালত।
রেকর্ড ভোট
শুক্রবার দুপুরে সুপ্রিম কোর্টে যখন ট্রাইব্যুনাল সংক্রান্ত একটি মামলার শুনানি শুরু হয়, তখন উঠে আসে আগের দিনের প্রথম দফার ভোটের প্রসঙ্গ। সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা আদালতকে জানান, 'এ বছর ভোটদানের হার ৯২ শতাংশ ছাড়িয়ে গিয়েছে, যা এক কথায় ঐতিহাসিক। কোনও বড় ধরনের হিংসা ছাড়াই মানুষ উৎসবের মেজাজে ভোট দিয়েছেন।'
এই তথ্য শুনে প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত বলেন, 'একজন ভারতীয় নাগরিক হিসেবে এই বিপুল ভোটদানের হার দেখে আমি অত্যন্ত খুশি। মানুষ যখন নিজের ভোটাধিকার প্রয়োগ করেন, তখন তারা প্রকৃতপক্ষে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকেই আরও শক্তিশালী করে তোলেন।' বিচারপতি জয়মাল্য বাগচীও প্রধান বিচারপতির সুরেই বলেন যে, ভোটাররা যদি নিজেদের ভোটের ক্ষমতা বুঝতে পারেন, তবে তারা আর হিংসার পথে হাঁটেন না। হিংসামুক্ত ভোট প্রসঙ্গে তাঁর তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য— 'রাজায় রাজায় যুদ্ধ হয়, উলুখাগড়ার প্রাণ যায়'-- অর্থাৎ রাজনৈতিক লড়াইয়ে যাতে সাধারণ মানুষের রক্ত না ঝরে, সেই কামনাই প্রতিফলিত হয়েছে বিচারপতির কথায়।
ট্রাইব্যুনাল
শুনানি চলাকালীন তৃণমূল কংগ্রেসের আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় ট্রাইব্যুনালের কাজের ধীরগতি নিয়ে অভিযোগ তোলেন। তিনি জানান, ভোটার তালিকায় নাম সংশোধন বা নিষ্পত্তি নিয়ে প্রায় ২৭ লক্ষ আবেদন জমা পড়েছিল, যার মধ্যে মাত্র ১৩৯টির (মতান্তরে ১৩৬টি) নিষ্পত্তি হয়েছে। নির্বাচনের চূড়ান্ত পর্যায়ের আগে এই ধীরগতি নিয়ে তিনি আদালতের হস্তক্ষেপ দাবি করেন।
জবাবে প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত স্পষ্ট জানিয়ে দেন যে, সুপ্রিম কোর্ট সরাসরি এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করবে না। তিনি নির্দেশ দেন:
ট্রাইব্যুনালের কাজে হস্তক্ষেপের প্রয়োজন হলে আবেদনকারীকে সরাসরি কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি সুজয় পালের দ্বারস্থ হতে পারেন। হাইকোর্টই এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত নেবে।
২০২৬ সালের এই নির্বাচন বাংলার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রথম দফার ভোটগ্রহণের পর সুপ্রিম কোর্টের এই পর্যবেক্ষণ কয়েকটি বিষয় স্পষ্ট করে দিয়েছে:
১.গণতন্ত্রের জয়: বিপুল ভোটাধিকার প্রয়োগকে আদালত সর্বোচ্চ সম্মান দিয়েছে।
২.আইনি পথ: ট্রাইব্যুনাল সংক্রান্ত জটিলতার চাবিকাঠি এখন কলকাতা হাইকোর্টের হাতে।
৩.হিংসামুক্ত পরিবেশ: ‘মৃত্যুহীন’ ভোট এবং কেন্দ্রীয় বাহিনীর কাজের ওপর আদালতের আস্থা ভোটারদের আত্মবিশ্বাস বাড়াবে।
কেন্দ্রীয় বাহিনীর ভূমিকা
আদালতে সওয়াল চলাকালীন কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় উল্লেখ করেন যে, এবারের নির্বাচনে এক অভূতপূর্ব দৃশ্য দেখা গিয়েছে। তিনি বলেন, 'ট্রেন ভরে ভরে পরিযায়ী শ্রমিকেরা নিজের রাজ্যে ফিরে এসেছেন শুধুমাত্র ভোট দেওয়ার জন্য। এটি প্রমাণ করে মানুষ গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় কতটা আস্থাশীল।' সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতাও কেন্দ্রীয় বাহিনীর ভূমিকার প্রশংসা করে জানান, নিরাপত্তা বাহিনী খুব ভালো কাজ করেছে বলেই মানুষ নির্ভয়ে ভোট দিতে পেরেছেন।
তৃণমূল ও বিজেপি—উভয় পক্ষই আদালতের এই পর্যবেক্ষণকে নিজেদের জয় হিসেবে দেখছে। তৃণমূল যেখানে পরিযায়ী শ্রমিকদের ফেরা এবং শান্তিপূর্ণ ভোটকে নিজেদের কৃতিত্ব বলছে, বিজেপি সেখানে কেন্দ্রীয় বাহিনীর সক্রিয়তা ও মানুষের পরিবর্তনের ইচ্ছাকেই এই রেকর্ড ভোটের কারণ হিসেবে তুলে ধরছে। তবে শেষ পর্যন্ত বিচারব্যবস্থা যে সাধারণ মানুষের ভোট দেওয়ার অধিকারকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিচ্ছে, শুক্রবারের সুপ্রিম শুনানি তারই প্রমাণ দিল।
