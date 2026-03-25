Supreme Court Blasts Police: 'ধর্ষণ শুধু পেনাইল পেনিট্রেশন নয়', চারের শিশুর নির্যাতন ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টায় পুলিসকে 'সুপ্রিম' ধমক

Supreme Court Blasts Police: 'ধর্ষণ শুধু পেনাইল পেনিট্রেশন নয়', চারের শিশুর নির্যাতন ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টায় পুলিসকে 'সুপ্রিম' ধমক
Supreme Court rebukes Gurugram Police in 4 years old rape case: সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি সূর্যকান্ত এবং বিচারপতি জয়মাল্য বাগচীর বেঞ্চ মন্তব্য করে, “পুরো পুলিস বাহিনী— কমিশনার থেকে সাব-ইনসপেক্টর পর্যন্ত সবাই প্রমাণ করার চেষ্টা করেছে যে শিশুটির কাছে কোনও প্রমাণ নেই বা তার বাবা-মা যা বলছেন তা ভিত্তিহীন।” প্রধান বিচারপতি বলেন, “৪ বছরের একটি শিশুর সহজ-সরলতাকে অবিশ্বাস করা হয়েছে— এটি লজ্জাজনক।"
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: 'এমন চেষ্টা চালাচ্ছেন যেন বাচ্চাটির কাছে কোনও প্রমাণই নেই।' গুরগাঁওয়ের ৪ বছরের এক শিশুর যৌন নির্যাতন মামলায় গুরগাঁও পুলিসের ভূমিকা নিয়ে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছে সুপ্রিম কোর্ট। শীর্ষ আদালত স্পষ্ট বলে যে, এটা “স্পষ্ট” উদাহরণ যেখানে অভিযুক্তকে রক্ষা করার চেষ্টা করা হয়েছে। পাশাপাশি, নির্যাতিত শিশু এবং তার বাবা-মায়ের সঙ্গে “চরম অসংবেদনশীল” আচরণ করেছেন পুলিস কর্তারা।
প্রধান বিচারপতি সূর্যকান্ত এবং বিচারপতি জয়মাল্য বাগচীর বেঞ্চে উঠেছিল মামলাটি। নির্যাতিত শিশুর বাবা-মা পুলিসের নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগ দায়ের করেছিলেন। তার পরিপ্রেক্ষিতেই চলছিল শুনানি। শীষ আদালত শুনানির পর নতুন করে তদন্তের জন্য একটি বিশেষ তদন্ত দল (SIT) গঠন করে দিয়েছে। “সম্পূর্ণ মানবিকতা ও সংবেদনশীলতা” বজায় রাখার নির্দেশ দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। এর পাশাপাশি গুরগাঁও পুলিসের কমিশনার বিকাশ কুমার অরোরা এবং অন্যান্য শীর্ষ কর্মকর্তাদের শোকজও করা হয়েছে। শিশুটির মেডিক্যাল রিপোর্ট পরিবর্তন করে দেওয়া হয়েছিল বলে অভিযোগ। সেই অভিযোগের প্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট ডাক্তার এবং চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটির সদস্যদেরও নোটিস পাঠিয়েছে শীর্ষ আদালত।
সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতির বেঞ্চ মন্তব্য করে, “পুরো পুলিস বাহিনী— কমিশনার থেকে সাব-ইনসপেক্টর পর্যন্ত প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছে যে শিশুটির কাছে কোনও প্রমাণ নেই বা তার বাবা-মা যা বলছেন তা ভিত্তিহীন।” এমনকি নির্যাতিত শিশুকে জেরা করার ঘটনাকেও কড়া ভাষায় তিরস্কার করেছে শীর্ষ আদালত। বিচারপতি মহোদয়গণের বক্তব্য, শিশুটিকে আবার জেরা করা মানে “দ্বিতীয়বার ভুক্তভোগী করা”। আর তা চূড়ান্ত “অসম্মানজনক”।
এফআইআরে অপরাধের ধারা POCSO আইনের ধারা ৬ থেকে কমিয়ে ধারা ১০ করা হয়েছে। এখন ধারা ৬-এ দোষ প্রমাণিত হলে ন্যূনতম ২০ বছরের কারাদণ্ডের বিধান রয়েছে, যেখানে ধারা ১০-এ ১০ বছরের সাজা। আদালত এদিন জানতে চায়, কেন অপরাধের ধারা POCSO আইনের ধারা ৬ থেকে কমিয়ে ধারা ১০ করা হয়েছে। হরিয়ানার পক্ষে অতিরিক্ত সলিসিটার জেনারেল ঐশ্বর্যা ভাটি জানান, চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটির রিপোর্টের ভিত্তিতেই এই পরিবর্তন করা হয়েছে। তারপরই আদালত প্রশ্ন তোলে, শিশুটির বক্তব্যের চেয়ে কি ওই রিপোর্টের গুরুত্ব বেশি? নির্যাতিত শিশুর বক্তব্যের চেয়ে ওই রিপোর্ট কেন বেশি গুরুত্ব পেল?
বিচারপতি বাগচী রীতিমতো ক্ষোভের সঙ্গে বলেন, “৪ বছরের একটি শিশুর ক্ষেত্রে অপরাধের এই ব্যাখ্যা যদি হয়, তাহলে আইনের শাসন কোথায়? ধর্ষণ শুধু পেনাইল পেনিট্রেশন নয়—পুলিস তা জানেই না। এটি অত্যন্ত উদ্বেগজনক।” প্রধান বিচারপতি বলেন, “তারা আইনটাও ঠিকমতো পড়েনি। ৪ বছরের একটি শিশুর সহজ-সরলতাকে অবিশ্বাস করা হয়েছে— এটি লজ্জাজনক। রাজ্যের যদি আইনের প্রতি কোনও সম্মান থাকে, তাহলে সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের অবিলম্বে বদলি করা উচিত।” প্রধান বিচারপতি আরও বলেন, “১৫ দিন ধরে কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। কিন্তু আদালত হস্তক্ষেপ করার পরই গ্রেফতার শুরু হয়েছে। এই সময়ে আপনারা কী করছিলেন?”
নির্যাতিত শিশুর বাবা-মায়ের পক্ষে সিনিয়র আইনজীবী মুকুল রোহতগি জানান যে শিশুটির মেডিক্যাল রিপোর্ট পরিবর্তন করা হয়েছে। যে বিষয়ে বিচারপতি বাগচী বলেন, “এটি সম্পূর্ণ বেআইনি, এই সবই হয়েছে হরিয়ানা পুলিসের প্রভাবের কারণে।” এমনকি মামলার নথিতে শিশুটির নামও প্রকাশ করা হয়েছে, যা আইনবিরুদ্ধ বলেও উল্লেখ করেন প্রধান বিচারপতি। বলেন, “এটি এমন একটি স্পষ্ট ঘটনা যেখানে অভিযুক্তকে রক্ষা করার চেষ্টা হয়েছে।”
আরও পড়ুন, Income tax 80C Rule change: ১ এপ্রিল থেকেই আয়কর রিটার্ন নিয়ম বড় পরিবর্তন, বদলে যাচ্ছে 80C- খুব জরুরি জানুন
আরও পড়ুন, No LPG EXPLAINER: এখন থেকেই তৈরি থাকুন, শিগগিরিই আপনার বাড়ির গ্যাস কানেকশন কেটে দিতে পারে কোম্পানি, সবিস্তার জানুন
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)