SIR in Supreme Court: BIG UPDATE: SIR নিয়ে বিস্তর অভিযোগ, দরকারে সময়সীমা বাড়াতে পারে সুপ্রিম কোর্ট! জানিয়ে দিলেন প্রধান বিচারপতি...

পশ্চিমবঙ্গ (SIR in Bengal) ও তামিলনাড়ুর ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন (SIR) সংক্রান্ত মামলার শুনানি হল সুপ্রিম কোর্টে (Supreme Court)। বুধবার দুপুর সাড়ে ১২টা নাগাদ সুপ্রিম কোর্টের নতুন প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্তের (Justice Surya Kanta) এজলাসে এসআইআর মামলার শুনানি শুরু হয়। সেখানে বুথস্তরের আধিকারিক (BLO)-দের উপর কাজের চাপের প্রসঙ্গও উঠে আসে সওয়াল পর্বে। পশ্চিমবঙ্গে এক বিএলও কাজের চাপে আত্মহত্যা করেছেন বলে এজলাসে জানান আইনজীবী প্রশান্ত ভূষণ (Lawyer Prashant Bhushan)। অন্য দিকে মূল মামলার শুনানির সময়ে এই প্রক্রিয়ার গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে সওয়াল করা হয়। এদিন শুনানিতে আবেদনকারীদের পক্ষের কৌঁসুলি বিশিষ্ট আইনজীবী কপিল সিবালের (Kapil Sibbal) সঙ্গে প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত ও বিচারপতি জয়মাল্য বাগচীর (Jaymalya Bagchi) জোর সওয়াল-জবাব চলে। প্রধান বিচারপতি দৃষ্টান্ত টেনে বলেন, একই সন্দেহ পোষণ করা হয়েছিল বিহারের ক্ষেত্রেও। কিন্তু সেখানে ভোট হয়ে গিয়েছে। এবং ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ যাওয়া নিয়ে প্রায় কোনও আপত্তি ওঠেনি।
খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশের নির্ধারিত সময়সীমা বাড়ানো যেতে পারে, বললেন প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত।
এদিন মামলাকারীদের তরফে বলা হয়, ৯ ডিসেম্বর খসড়া তালিকা প্রকাশের আগে মামলা ঝুলে থাকলে সমস্যা তৈরি হবে। তখন প্রধান বিচারপতি বলেন, প্রয়োজন হলে আদালত দিন বাড়ানোর নির্দেশ দিতে পারে।বিচারপতি জয়মাল্য বাগচির সঙ্গে গঠিত বেঞ্চ নির্বাচন কমিশনকে পশ্চিমবঙ্গ ও তামিলনাড়ু সংক্রান্ত মামলায় কাউন্টার অ্যাফিডেভিট জমা দিতে নির্দেশ দিয়েছে।
আদালতের সওয়াল-জবাব ছিল এরকম-
কপিল সিবাল:--
গণনা ফর্ম পূরণ করা ভোটারদের দায়িত্ব নয়। অনেকেই নিরক্ষর এবং লিখতে ও পড়তে জানে না। যদি তারা ফর্ম পূরণ করতে না পারে তাহলে তাদের বহিষ্কার করা হবে? এগুলি সম্পূর্ণ সাংবিধানিক বিষয় এবং এটি এখনও স্থির হয়নি তাহলে কী হবে? আমি একজন বাসিন্দা এবং ১৮ বছরের বেশি বয়স। আমার নাম ভোটার তালিকায় প্রতিফলিত হবে যদি না আমি বাসস্থান পরিবর্তন করি। এর জন্য, ফর্ম ৮ পূরণ করা হয়। যেকোনও বাদ পড়াকে একটি প্রক্রিয়া অনুসরণ করতে হবে। যা যুক্তিসঙ্গত এবং ন্যায্য হবে। ফর্ম ৬ এর অধীনে একটি স্ব-ঘোষণাও নাগরিকত্বের প্রমাণ হিসাবে গৃহীত হয়। এই তথ্য সংগ্রহের প্রক্রিয়া দুই মাসের মধ্যে সম্পন্ন করা যাবে না।
প্রধান বিচারপতি:--
তাহলে আপনি বলছেন যে একবার আপনার নাম ভোটার তালিকায় থাকলে এটি একটি বৈধ এন্ট্রি। যদি কেউ এর বিরোধিতা করে, তাহলে তাদের তা প্রমাণ করতে হবে।
কপিল সিবাল:--
আইন অনুযায়ী, দলিলপত্রের দায়িত্ব কখনই ভোটারদের উপর চাপানো যাবে না। কোটি কোটি ভোটার আছে। এত লোক ভোট দিতে গিয়ে দেখেছে যে তাদের নাম নেই। তারা সেখান থেকে কোথায় যায়?
প্রধান বিচারপতি:--
বিনামূল্যে আইনি স্বেচ্ছাসেবক আছে।
কপিল সিবাল:--
আমার দেশের বাস্তবতা দেখুন। আপনার কি মনে হয় পশ্চিমবঙ্গ বা বিহারের দুর্গম অঞ্চলের মানুষ তারা গণনার ফর্ম পূরণ করতে জানে?
প্রধান বিচারপতি:--
আমরা বিহারে একটা অদ্ভুত জিনিস দেখেছি। আমরা বারবার দেখছিলাম এবং নির্দেশ দিচ্ছিলাম । কিন্তু তারপর আমরা আমাদের প্যারা লিগ্যাল স্বেচ্ছাসেবকদের পাঠিয়েছিলাম যারা দুর্গম অঞ্চলের মানুষের কাছে পৌঁছেছিল।
কপিল সিবাল:--
ধরা যাক, আমার একটি আধার আছে। এটি আমার বাসস্থান। তুমি এটা কেড়ে নিতে চাও তবে একটা প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এটা কেড়ে নাও এবং এই আদালতের সামনে এই প্রক্রিয়াটি প্রমাণিত হোক।
প্রধান বিচারপতি :--
এই দেশে কখনও করা হয়নি। কোনও সাংবিধানিক বৈধতা বিচার করার জন্য এটি কারণ হতে পারে না।
কপিল সিবাল:--
এই ধরনের SIR এই দেশে কখনও করা হয়নি।
বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী:--
ফর্ম ৬ দেখুন এটি এমন একটি ফর্ম যা অন্তর্ভুক্তির জন্য পূরণ করা হয়। কিন্তু তার মানে কি ECI কে এটি যেমন আছে তেমন গ্রহণ করতে হবে? যদি না হয়, তাহলে ফর্ম ৬-এ প্রবেশের সঠিক রাস্তা নির্ধারণ করার জন্য তাদের একটি অন্তর্নিহিত ক্ষমতা আছে।
কপিল সিবাল:--
হ্যাঁ, পদ্ধতিটি নাগরিকের উপর বোঝা।
বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী:--
আপনি বলছেন সারা দেশে SIR তাড়াহুড়োপূর্ণ এবং বর্জনীয়। ECI-এর সর্বদা নথির সত্যতা নির্ধারণের জন্য সাংবিধানিক এক্তিয়ারে আছে।
কপিল সিব্বল:-
হ্যাঁ যদি না কোনও বিপরীত উপাদান থাকে।
বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী:--
আপনি বলছেন যে ECI হল একটি ডাকঘর যেখানে, জমা দেওয়া ফর্ম ৬ গ্রহণ করতে হবে এবং আপনার নাম অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
'আধার কার্ড' কখনই নাগরিকত্বের প্রমাণ প্রদান করে না। সেই কারণেই আমরা বলেছি যে এটি তালিকার মধ্যে একটি নথি হবে। যদি কোনও একটি মুছে ফেলা হয় তবে তাকে মুছে ফেলার নোটিশ দিতে হবে। মৃত এবং মৃতদের তালিকা কেবল ওয়েবসাইটেই নয়, পঞ্চায়েত অফিস ইত্যাদিতেও প্রকাশ করা হয়েছিল।
প্রধান বিচারপতি :--
আধার কার্ড দিয়ে সুবিধা বন্টন, সামাজিক স্বীকৃতি ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণ করে, কিন্তু শুধুমাত্র এই কারণে যে, একজন ব্যক্তি সামাজিক কল্যাণ সুবিধা গ্রহণের জন্য আধার আছে। ধরুন কেউ প্রতিবেশী দেশের বাসিন্দা। কেউ নির্মাণস্থলে শ্রমিক হিসেবে কাজ করছেন এবং আপনি রেশন ইত্যাদির জন্য আধার দিচ্ছেন। এটি আমাদের সাংবিধানিক নীতির একটি অংশ। কিন্তু শুধুমাত্র এই কারণে যে তাকে তা দেওয়া হয়েছে, তাকে কি এখন ভোটার হিসেবেও গণ্য করা উচিত?
বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী:--
আমরা ভ্যাকুয়ামে বিচার করি না এবং সেই কারণেই মৃত ভোটারদের আগাছা কেটে ফেলতে হয়েছিল।
প্রধান বিচারপতি :--
বিহারের এসআইআর-এর জন্য, প্রতিদিন মিডিয়া রিপোর্ট আসত। তাই সবাই জানত ভোটার তালিকা প্রকাশিত হয়েছে এবং প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে । এতে, কেউ কি বলতে পারে যে তাদের কী ঘটছে সে সম্পর্কে কোনও ধারণা নেই। এর কিছু পটভূমি রয়েছে। আসামই একমাত্র রাজ্য যেখানে বিদেশী ট্রাইব্যুনাল রয়েছে। একটি রায়ে আমি বলেছিলাম যে তিন থেকে চারটি আইন একসঙ্গে পড়া দরকার। এই ধরনের ট্রাইব্যুনাল একটি বিশেষ আইনের অধীনে।
প্রশান্ত ভূষণ:--
নাগরিকত্বের বিষয়ে আসামের এসআইআর গুরুত্বপূর্ণ কিছু কথা বলেছে। এতে বলা হয়েছে যে নির্বাচন কর্মকর্তারা কারও নাগরিকত্ব নির্ধারণ করতে পারেন। যদি কারও নাগরিকত্ব সন্দেহজনক হয় তবে তা কেন্দ্রীয় সরকারকে জানাতে হবে।
