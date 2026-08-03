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পড়ুয়াদের একদম হেনস্থা করবেন না: এখনই যেখানে যত FIR আছে, তুলে নিন-- রাজ্যকে কড়া নির্দেশ সুপ্রিম কোর্টের

Supreme Court on CJP Protest:ফৌজদারি কার্যবিধিতে সরাসরি এফআইআর তুলে নেওয়ার কোনও স্পষ্ট বিধান থাকে না; এর পরিবর্তে পুলিসি ক্লোজার রিপোর্ট জমা দেওয়া, মামলা প্রত্যাহারের জন্য আদালতে আবেদন জানানো কিংবা আদালত কর্তৃক তা বাতিল (Quash) করার আইনি পথ খোলা থাকে।

Reported ByNabanita Sarkar Edited ByNabanita Sarkar
Published: Aug 03, 2026, 04:58 PM IST|Updated: Aug 03, 2026, 04:58 PM IST
পড়ুয়াদের একদম হেনস্থা করবেন না: এখনই যেখানে যত FIR আছে, তুলে নিন-- রাজ্যকে কড়া নির্দেশ সুপ্রিম কোর্টের

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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