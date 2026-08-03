/পড়ুয়াদের একদম হেনস্থা করবেন না: এখনই যেখানে যত FIR আছে, তুলে নিন-- রাজ্যকে কড়া নির্দেশ সুপ্রিম কোর্টের

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ছাত্র বিক্ষোভের শিক্ষার্থীদের বিরুদ্ধে রুজু হওয়া এফআইআর (FIR) আইন অনুযায়ী প্রত্যাহার কিংবা বন্ধ (Closure) করতে নির্দেশ সুপ্রিম কোর্টের। রাজ্য সরকারের এ বিষয়ে কোনও আইনি বাধা নেই বলেই স্পষ্ট করে দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। সোমবার ৩ আগস্ট, ২০২৬ প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত, বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী এবং বিচারপতি ভি মোহনার সমন্বয়ে গঠিত তিন বিচারপতির বেঞ্চ এই নির্দেশ জারি করেছে।
এর পাশাপাশি, শীর্ষ আদালত এও স্পষ্ট করেছে যে শিক্ষার্থীদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ (Coercive Action) না নেওয়ার জন্য দেওয়া আগের নির্দেশে ‘অপরাধমূলক অতীত’ (Criminal Antecedents) বলতে কেবল 'গুরুতর বা নৃশংস অপরাধকে' (Grievous or Heinous Offences) বোঝানো হয়েছে; ছোটখাটো অপরাধ বা সাধারণ মামলা এর অন্তর্ভুক্ত নয়।
আদেশের প্রয়োজনীয়তা
গত ২৮ জুলাই সুপ্রিম কোর্ট একটি নির্দেশে বলেছিল যে ছাত্র আন্দোলনের নামে দায়ের হওয়া মামলাতে রাজ্যগুলো তাদের তদন্ত চালিয়ে যেতে পারবে। তবে আবেদনের পক্ষের আইনজীবীরা শীর্ষ আদালতের দৃষ্টি আকর্ষণ করে জানান, সরকারের এই অবস্থান বা নির্দেশের ফলে আন্দোলনে যুক্ত পড়ুয়াদের বিরুদ্ধে হওয়া এফআইআর প্রত্যাহারের আইনি প্রক্রিয়ায় জটিলতা ও বাধা তৈরি হচ্ছে। কেন্দ্র সরকার আন্দোলনের ইতি টানার শর্ত হিসেবে এফআইআর প্রত্যাহারের যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, তা বাস্তবায়নে জটিলতা হচ্ছিল।
সোমবার শুনানির শুরুতে ভারতের সলিসিটর জেনারেল (SG) তুষার মেহতা জানান, শিক্ষার্থীদের বিরুদ্ধে এফআইআর প্রত্যাহারের কেন্দ্রীয় প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে আইনি পরিভাষা নিয়ে কিছু দ্বিধা ছিল। কারণ ফৌজদারি কার্যবিধিতে সরাসরি এফআইআর তুলে নেওয়ার কোনও স্পষ্ট বিধান থাকে না; এর পরিবর্তে পুলিসি ক্লোজার রিপোর্ট জমা দেওয়া, মামলা প্রত্যাহারের জন্য আদালতে আবেদন জানানো কিংবা আদালত কর্তৃক তা বাতিল (Quash) করার আইনি পথ খোলা থাকে।
শীর্ষ আদালতের চূড়ান্ত পর্যবেক্ষণ
আবেদনকারীদের আর্জি ও কেন্দ্রের বক্তব্য পর্যালোচনার পর সুপ্রিম কোর্টের বেঞ্চ জানায়:
১. এফআইআর বাতিল ও ক্লোজার রিপোর্ট: আইনি প্রক্রিয়া অনুসরণ করে সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকারগুলি চাইলে বিক্ষোভে যুক্ত শিক্ষার্থীদের বিরুদ্ধে হওয়া এফআইআর প্রত্যাহার করতে বা ক্লোজার রিপোর্ট জমা দিয়ে মামলা বন্ধ করতে পারে।
২. ‘অপরাধমূলক অতীত’-এর সীমানা: যাদের কোনও গুরুতর অপরাধমূলক অতীত নেই, সেইসব সাধারণ শিক্ষার্থী বা তরুণদের বিরুদ্ধে কোনও ধরনের কড়া পদক্ষেপ নেওয়া যাবে না। ছোটখাটো অপরাধের সাথে যুক্ত শিক্ষার্থীরাও এই আইনি সুরক্ষার আওতায় আসবেন।
৩. তথ্য ও প্রমাণ সংরক্ষণ: গত ২০ জুলাই আয়োজিত ‘সংসদ চলো’ মিছিল বা আন্দোলনের সময়ের সমস্ত সিসিটিভি ফুটেজ, ড্রোন ফুটেজ, বডি ক্যামেরা রেকর্ডিং এবং ওয়্যারলেস বার্তার সমস্ত তথ্য ও প্রমাণ নিরাপদ ও সংরক্ষিত রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
৪. ডিজিটাল তথ্যের সুরক্ষা: আন্দোলনকারীদের কোনও ব্যক্তিগত তথ্য বা পরিচয়পত্র এই মুহূর্তে প্রকাশ্যে আনা বা প্রচার করা যাবে না বলে কর্তৃপক্ষকে কড়া নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
সুপ্রিম কোর্টের এই স্পষ্টীকরণের ফলে বহু সাধারণ আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীর আইনি জটিলতা কাটার পাশাপাশি রাজ্য সরকারগুলির জন্য এফআইআর নিষ্পত্তির পথ সহজ হল।
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