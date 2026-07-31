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‘আর জোড়া লাগা সম্ভব নয়!’, ১৬ বছরের আইনি লড়াই শেষ, বিয়েতে ইতি টানলেন ওমর-পায়েল

Omar Abdullah divorce: জম্মু ও কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লাহ এবং তাঁর স্ত্রী পায়েল আবদুল্লাহর ১৭ বছরের দাম্পত্য জীবনের আনুষ্ঠানিক অবসান ঘটিয়ে বিবাহবিচ্ছেদ মঞ্জুর করল সুপ্রিম কোর্ট। দীর্ঘ বছর ধরে আলাদা থাকার পর পারস্পরিক সমঝোতায় সব মামলা প্রত্যাহার করেছেন তারা। সংবিধানের ১৪২ অনুচ্ছেদের বিশেষ ক্ষমতাবলে এই আইনি বিচ্ছেদ মঞ্জুর করেছে আদালত।

Written ByDebasmita Das
Published: Jul 31, 2026, 04:49 PM IST|Updated: Jul 31, 2026, 04:49 PM IST
‘আর জোড়া লাগা সম্ভব নয়!’, ১৬ বছরের আইনি লড়াই শেষ, বিয়েতে ইতি টানলেন ওমর-পায়েল
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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