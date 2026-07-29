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মৃত্যুর ২ বছর পর কলঙ্কমুক্ত প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ড. মনমোহন সিং: কয়লা ব্লক কেলেঙ্কারি মামলায় কোনও দুর্নীতির প্রমাণ মেলেনি, CBI রিপোর্টে সুপ্রিম সিলমোহর

Dr. Manmohan Singh Coal allocation scam case: পরবর্তীকালে ২০১৫ সালে বিশেষ সিবিআই আদালত তৎকালীন রিপোর্ট খারিজ করে দিয়ে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং, প্রাক্তন কয়লা সচিব পি সি পারখ এবং শিল্পপতি কুমার মঙ্গলম বিড়লাকে অভিযুক্ত হিসেবে হাজির হওয়ার জন্য সমন পাঠায়। 

Reported ByNabanita Sarkar Edited ByNabanita Sarkar
Published: Jul 29, 2026, 06:20 PM IST|Updated: Jul 29, 2026, 06:20 PM IST
মৃত্যুর ২ বছর পর কলঙ্কমুক্ত প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ড. মনমোহন সিং: কয়লা ব্লক কেলেঙ্কারি মামলায় কোনও দুর্নীতির প্রমাণ মেলেনি, CBI রিপোর্টে সুপ্রিম সিলমোহর

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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