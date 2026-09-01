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'এই জঘন্য লোকটাকে সরানো হোক': তুমুল হইচইয়ের পরেই হাইকোর্টের বিচাপতিকে একধাক্কায় সরিয়ে দিল কলেজিয়াম

Supreme Court Collegium removes Rajasthan High Court Justice: বিচারপতি সন্দীপ মেহতার এই চিঠি সংবাদমাধ্যমে প্রকাশ পাওয়ার পর রাজস্থানের যোধপুর ও জয়পুর বেঞ্চের আইনজীবীরা ব্যাপক ক্ষোভ প্রকাশ করেন এবং ৬ই সেপ্টেম্বর পর্যন্ত কর্মবিরতির ডাক দেন। 

Reported ByNabanita Sarkar Edited ByNabanita Sarkar
Published: Sep 01, 2026, 06:12 PM IST|Updated: Sep 01, 2026, 06:12 PM IST
'এই জঘন্য লোকটাকে সরানো হোক': তুমুল হইচইয়ের পরেই হাইকোর্টের বিচাপতিকে একধাক্কায় সরিয়ে দিল কলেজিয়াম

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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