'এই জঘন্য লোকটাকে সরানো হোক': তুমুল হইচইয়ের পরেই হাইকোর্টের বিচাপতিকে একধাক্কায় সরিয়ে দিল কলেজিয়াম

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: রাজস্থান হাইকোর্টের ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি (Acting Chief Justice) সঞ্জীব প্রকাশ শর্মাকে কেন্দ্র করে তৈরি হওয়া তীব্র বিতর্কের আবহে বড় পদক্ষেপ সুপ্রিম কোর্ট কলেজিয়ামের। সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্তের নেতৃত্বে কলেজিয়াম ছত্তিশগড় হাইকোর্টের বিচারপতি সঞ্জয় কে. আগরওয়ালকে রাজস্থান হাইকোর্টে বদলি এবং পরবর্তীতে তাঁকে পূর্ণাঙ্গ প্রধান বিচারপতি (Chief Justice) হিসেবে নিয়োগের সুপারিশ করেছে। এই সিদ্ধান্তের ফলে রাজস্থান হাইকোর্টে দীর্ঘদিন ধরে চলা অচলাবস্থা ও প্রশাসনিক বিতর্কের সমাধান খোঁজার চেষ্টা করা হলেও, কলেজিয়ামের স্বচ্ছতা ও বিচারবিভাগীয় ব্যাবস্থা নিয়ে একাধিক প্রশ্ন এখনও অমীমাংসিত রয়ে গেছে।
বিতর্কের সূত্রপাত ও বিচারপতি সন্দীপ মেহতার অভিযোগ:
সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি সন্দীপ মেহতা (যাঁর মূল প্যারেন্ট কোর্ট রাজস্থান হাইকোর্ট) গত আগস্ট মাসে প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্তকে তিনটি চিঠি লিখে ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি সঞ্জীব প্রকাশ শর্মার বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ তোলেন। চিঠিতে তিনি অভিযোগ করেন:
রাজস্থান হাইকোর্টে মারাত্মক প্রশাসনিক অব্যবস্থা, স্বজনপোষণ এবং বিচারিক ও প্রশাসনিক ক্ষমতার অপব্যবহার চলছে।
কোনও সুস্পষ্ট কারণ ছাড়াই গুরুত্বপূর্ণ এবং মূল্যবান সম্পত্তি সংক্রান্ত মামলা অন্যান্য বেঞ্চ থেকে সরিয়ে ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতির নিজস্ব বেঞ্চে তালিকাভুক্ত (listing) করা হয়েছে।
বিচার বিভাগের ভাবমূর্তি অক্ষুণ্ণ রাখতে তিনি বিচারপতি শর্মাকে দ্রুত বদলি করার এবং বাইরের কোনও হাইকোর্ট থেকে অবিলম্বে একজন স্থায়ী প্রধান বিচারপতি নিয়োগের আর্জি জানান।
আইনজীবীদের কর্মবিরতি ও কলেজিয়ামের তৎপরতা:
বিচারপতি সন্দীপ মেহতার এই চিঠি সংবাদমাধ্যমে প্রকাশ পাওয়ার পর রাজস্থানের যোধপুর ও জয়পুর বেঞ্চের আইনজীবীরা ব্যাপক ক্ষোভ প্রকাশ করেন এবং ৬ই সেপ্টেম্বর পর্যন্ত কর্মবিরতির ডাক দেন। আইনজীবীরা ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতির বিচারিক ও প্রশাসনিক ক্ষমতা প্রত্যাহারের দাবি জানান। পরিস্থিতি সামাল দিতে বিচারপতি শর্মার বিচারিক বেঞ্চ স্থগিত রাখার পাশাপাশি ৩১শে আগস্ট সুপ্রিম কোর্ট কলেজিয়াম দ্রুত সিদ্ধান্ত নিয়ে বিচারপতি সঞ্জয় কে. আগরওয়ালকে রাজস্থান হাইকোর্টের পরবর্তী প্রধান বিচারপতি হিসেবে সুপারিশ করে।
কলেজিয়ামের অভ্যন্তরীণ প্রক্রিয়া:
সুপ্রিম কোর্ট অবজর্ভারের (SC Observer) বিশ্লেষণ অনুসারে, কলেজিয়াম নতুন প্রধান বিচারপতি নিয়োগ করে শূন্যপদ পূরণের ব্যবস্থা করলেও মূল বিষয়গুলির সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা এখনো সামনে আসেনি:
দীর্ঘদিন পদ শূন্য রাখা: ২০২৫ সালের সেপ্টেম্বর মাস থেকে প্রায় ১১ মাস ধরে কেন রাজস্থান হাইকোর্টের মতো একটি গুরুত্বপূর্ণ আদালতে ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি দিয়ে কাজ চালানো হলো এবং স্থায়ী প্রধান বিচারপতি নিয়োগে এত বিলম্ব কেন হলো, তার স্পষ্ট কারণ নেই।
বিগত সিদ্ধান্তের অসংগতি: ২০২৩ সালে বিচারপতি শর্মার রাজস্থানে বদলির আবেদন নাকচ হলেও ২০২৫ সালে কোনো কারণ প্রদর্শন ছাড়াই তাঁকে পুনরায় রাজস্থানে ফেরত পাঠানো হয়েছিল।
অভিযোগের তদন্ত: প্রধান বিচারপতি স্পষ্ট করেছেন যে সংবাদমাধ্যমের দাবির ভিত্তিতে কোনো বিচারককে দোষী সাব্যস্ত করা যায় না। বিচারপতি শর্মাকে তাঁর আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দেওয়া হবে এবং বিচারবিভাগের নিজস্ব প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থার (in-house mechanism) মাধ্যমে অভিযোগের তদন্ত সম্পন্ন হবে।
বিচারপতি সঞ্জয় কে. আগরওয়ালের প্রধান বিচারপতি হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার সুপারিশ রাজস্থান হাইকোর্টের স্বাভাবিক কাজকর্ম ফিরিয়ে আনতে সাহায্য করবে। তবে বিচারকদের বদলি, নিয়োগ প্রক্রিয়া এবং অভ্যন্তরীণ অভিযোগ নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে কলেজিয়াম ব্যবস্থার স্বচ্ছতা বজায় রাখা বিচার বিভাগের প্রতি জনআস্থা রক্ষায় অত্যন্ত জরুরি।
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