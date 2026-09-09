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মেয়ের শরীর শুধু তাঁরই অধিকার, বিয়ের পরও অনুমতি ছাড়া কেউ তাঁকে ভোগ করতে পারে না: বৈবাহিক ধর্ষণ মামলায় কেন্দ্রকে বিরাট সুপ্রিম তোপ

Supreme Court on Marital Rape: শীর্ষ আদালতে নির্যাতিতা স্ত্রীর পক্ষে সওয়াল করতে গিয়ে প্রবীণ আইনজীবী ইন্দিরা জয়সিং জানান, বর্তমান আইনে বৈবাহিক ধর্ষণের ব্যতিক্রম (Exception) বজায় রেখেই এমন চরম পরিস্থিতিতে স্বামীর বিরুদ্ধে ধর্ষণের ধারায় মামলা চালানো সম্ভব কি না, তা আদালতের ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন।

Reported ByNabanita Sarkar Edited ByNabanita Sarkar
Published: Sep 09, 2026, 07:50 PM IST|Updated: Sep 09, 2026, 07:53 PM IST
মেয়ের শরীর শুধু তাঁরই অধিকার, বিয়ের পরও অনুমতি ছাড়া কেউ তাঁকে ভোগ করতে পারে না: বৈবাহিক ধর্ষণ মামলায় কেন্দ্রকে বিরাট সুপ্রিম তোপ

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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