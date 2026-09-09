/মেয়ের শরীর শুধু তাঁরই অধিকার, বিয়ের পরও অনুমতি ছাড়া কেউ তাঁকে ভোগ করতে পারে না: বৈবাহিক ধর্ষণ মামলায় কেন্দ্রকে বিরাট সুপ্রিম তোপ

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বিয়ে হয়ে গেলেই কোনও মহিলার ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য বা শারীরিক অধিকার বিলুপ্ত হয়ে যায় না-- বৈবাহিক ধর্ষণ (Marital Rape) সংক্রান্ত মামলার শুনানিতে বিরাট তাৎপর্যপূর্ণ বার্তা দিল দেশের শীর্ষ আদালত। বুধবার সুপ্রিম কোর্ট বৈবাহিক ধর্ষণের ব্যতিক্রমী আইনি সুরক্ষাকে চ্যালেঞ্জ করে দায়ের হওয়া একগুচ্ছ মামলার শুনানি গ্রহণ করে। এই শুনানিতে ভারতের প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত, বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী এবং বিচারপতি ভি মোহানার গঠিত তিন বিচারপতির বেঞ্চ স্পষ্টভাবে জানিয়েছে, কর্ণাটক হাইকোর্টের ঐতিহাসিক রায়ের বিরুদ্ধে দায়ের হওয়া আপিল মামলাটিই তারা সর্বপ্রথম শুনবে।
কর্ণাটক হাইকোর্টের রায়
কর্ণাটক হাইকোর্ট বৈবাহিক ধর্ষণ মামলার রায়ে নির্দেশ দিয়েছিল যে, স্ত্রীকে ‘যৌনদাসী’ (Sex Slave) হিসেবে ব্যবহার ও নৃশংস অত্যাচারের অভিযোগ উঠলে বৈবাহিক ধর্ষণের আইনি সুরক্ষার সুবিধা স্বামী পেতে পারেন না এবং তাঁর বিরুদ্ধে ধর্ষণ আইনের আওতায় মামলা ও বিচার চালানো সম্ভব। হাইকোর্টের এই রায়কে চ্যালেঞ্জ করে স্বামী সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন।
শীর্ষ আদালতে নির্যাতিতা স্ত্রীর পক্ষে সওয়াল করতে গিয়ে প্রবীণ আইনজীবী ইন্দিরা জয়সিং জানান, বর্তমান আইনে বৈবাহিক ধর্ষণের ব্যতিক্রম (Exception) বজায় রেখেই এমন চরম পরিস্থিতিতে স্বামীর বিরুদ্ধে ধর্ষণের ধারায় মামলা চালানো সম্ভব কি না, তা আদালতের ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন।
তিনি আদালতকে স্পষ্ট জানান, এই ব্যতিক্রমী ধারার সাংবিধানিক বৈধতা এখনই বাতিল না করেও বর্তমান আইনের আলোতেই নারীর অধিকার ও সুরক্ষার পক্ষে সুনির্দিষ্ট ব্যাখ্যা দেওয়া যায়।
শীর্ষ আদালতের সামনে দুটি মূল সাংবিধানিক প্রশ্ন
প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্তের নেতৃত্বাধীন বেঞ্চ বিষয়টি পর্যবেক্ষণ করে জানায়, এই মামলার নিষ্পত্তি করতে গিয়ে শীর্ষ আদালত মূলত দুটি মূল সাংবিধানিক ও আইনি দিক খতিয়ে দেখবে:
আইনের ব্যাখ্যার পরিধি: বৈবাহিক ধর্ষণের ক্ষেত্রে আইনের বর্তমান সুরক্ষা বা ব্যতিক্রমকে কতটা সংকীর্ণভাবে ব্যাখ্যা করা যায়, যাতে গুরুতর যৌন নির্যাতন ও অস্বাভাবিক অত্যাচারের ক্ষেত্রে স্বামীর বিরুদ্ধে ধর্ষণের ধারায় মামলা চালানো যায়।
ব্যতিক্রমের সাংবিধানিক বৈধতা: আইনে থাকা এই রক্ষাকবচ কি ভারতীয় সংবিধানের সমতা ও মৌলিক অধিকারের পরিপন্থী এবং একে সম্পূর্ণভাবে বাতিল বা অসাংবিধানিক ঘোষণা করা উচিত কি না।
আদালত স্পষ্ট করেছে, এই দুটি প্রশ্নের উত্তরই তারা খুঁজবে। তবে গোটা আইনি ব্যতিক্রমকে সরাসরি বাতিল করার আগে কর্ণাটক হাইকোর্টের রায়ের প্রেক্ষিতে বর্তমান আইনের ব্যাখ্যার বিষয়টিকেই প্রথমে অগ্রাধিকার দিয়ে বিবেচনা করা হবে।
কেন্দ্রীয় অবস্থান ও শুনানির দিনক্ষণ
আদালতে অন্য আবেদনকারীদের পক্ষে প্রবীণ আইনজীবী করুণা নন্দী যুক্তি দেন যে, নির্ভয়া কাণ্ড পরবর্তী সময়ে দেশের ধর্ষণ আইনে বড় ধরনের সংস্কার এসেছে, তাই এই আইনের ব্যতিক্রমকে সাংবিধানিক অধিকার থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখা উচিত নয়।
এদিকে কেন্দ্রীয় সরকার ইতোমধ্যেই তাদের হলফনামা ও জবাব শীর্ষ আদালতে দাখিল করেছে। আদালত সংশ্লিষ্ট সমস্ত আইনজীবীদের আগামী দুই দিনের মধ্যে কেন্দ্রের জবাবের প্রতিলিপি পৌঁছে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে।
একই সঙ্গে সমস্ত পক্ষকে আগামী তিন সপ্তাহের মধ্যে প্রয়োজনীয় আইনি নথি ও যুক্তিতর্ক প্রস্তুত রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। পরবর্তী সময়ে নির্দিষ্ট বুধ ও বৃহস্পতিবার মামলাটির চূড়ান্ত শুনানি গ্রহণ করবে শীর্ষ আদালত।
বৈবাহিক সম্পর্কে নারীর শারীরিক সম্মতি ও সম্মানের প্রশ্নে শীর্ষ আদালতের এই বিচার প্রক্রিয়া দেশের ফৌজদারি আইন ও বিচারব্যবস্থায় এক ঐতিহাসিক মোড় নিতে চলেছে।
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