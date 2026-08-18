/রাজ্য সরকারি কর্মীদের বকেয়া DA নিয়ে বিরাট আপডেট: কোর্টরুমে তুমুল উত্তেজনা, ক্ষুব্ধ আদালত-- বাকি টাকা কবে? জেনে নিন

রাজীব চক্রবর্তী: পশ্চিমবঙ্গের সরকারি কর্মচারীদের বকেয়া মহার্ঘভাতা (DA) দেওয়া নিয়ে মামলার শুনানিতে সুপ্রিম কোর্টে দুই পক্ষের মধ্যে তীব্র বিতর্ক কোর্টরুমে। রাজ্যের তরফে জানানো হয়েছে যে বকেয়া ডিএ-র ৬৫ শতাংশ ইতোমধ্যেই মিটিয়ে দেওয়া হয়েছে। তবে কর্মচারীদের আইনজীবী ও সংগঠনগুলির পাল্টা দাবি-- বিপুল সংখ্যক কর্মী এখনও পর্যন্ত এক পয়সাও পাননি। একই সঙ্গে প্রভিডেন্ট ফান্ডে টাকা দেওয়ার নামে ‘লক-ইন পিরিয়ড’ কার্যকর করা এবং রাজ্য ভিত্তিক প্রাইস ইনডেক্স ব্যবহারের মতো বিষয় নিয়ে প্রশ্ন তোলায় শুনানিকে কেন্দ্র করে শীর্ষ আদালতে নতুন জটিলতা তৈরি হয়েছে।
আদালতে রাজ্যের যুক্তি
মঙ্গলবার বিচারপতি সঞ্জয় করল এবং বিচারপতি প্রশান্তকুমার মিশ্রের ডিভিশন বেঞ্চে মামলাটির শুনানি শুরু হয়। রাজ্যের পক্ষে সওয়াল করেন সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা। শুনানিতে রাজ্যের মূল বক্তব্য ছিল:
বিপুল অর্থ প্রদান: বকেয়া মেটানোর জন্য রাজ্য কোষাগার থেকে এ পর্যন্ত ৭,৭০০ কোটি টাকারও বেশি অর্থ কর্মীদের অ্যাকাউন্টে পাঠানো হয়েছে।
৬৫ শতাংশ পূরণ: মোট বকেয়া মেয়াদের প্রায় ৬৫ শতাংশ পরিশোধের কাজ শেষ এবং বাকি অর্থ পরিশোধের প্রশাসনিক প্রক্রিয়া চলছে।
কমিটির পর্যবেক্ষণ: অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি ইন্দু মালহোত্রার নেতৃত্বাধীন মনিটরিং কমিটি সম্পূর্ণ প্রক্রিয়াটি তদারকি করছে।
কর্মী সংগঠনগুলির পাল্টা অভিযোগ ও বঞ্চনার দাবি
রাজ্য সরকারের এই দাবির তীব্র বিরোধিতা করেন মামলাকারী সরকারি কর্মী সংগঠনগুলির আইনজীবীরা (করুণা নন্দী, ফিরদৌস শামিম ও বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য)। আদালতে তাঁদের পক্ষ থেকে জানানো হয়:
প্রকৃত পাওনা ও বঞ্চনা: বাস্তবে ডিএ-র মোট পরিমাণ ৪০ হাজার কোটি টাকারও বেশি। বিপুল সংখ্যক কর্মচারীকে প্রক্রিয়া থেকে সম্পূর্ণ বাইরে রাখা হয়েছে।
প্রাইস ইনডেক্স লঙ্ঘন: সর্বভারতীয় কনজিউমার প্রাইস ইনডেক্স (AICPI)-এর পরিবর্তে রাজ্য সরকার নিজস্ব ইনডেক্স প্রয়োগ করে সুপ্রিম কোর্টের রায়ের অবমাননা করেছে।
পিএফ-এ 'লক-ইন পিরিয়ড': আইনজীবী করুণা নন্দী অভিযোগ করেন, কিছু ক্ষেত্রে টাকা সরাসরি না দিয়ে প্রভিডেন্ট ফান্ড অ্যাকাউন্টে দেওয়া হচ্ছে এবং বলা হচ্ছে আগামী দু’বছর সেই অর্থ তোলা যাবে না (লক-ইন পিরিয়ড)।
বিচারপতিদের উষ্মা ও আদালতের প্রশ্নবাণ
পিএফ অ্যাকাউন্টে দু’বছরের ‘লক-ইন পিরিয়ড’ সংক্রান্ত তথ্য শুনে চরম অসন্তোষ প্রকাশ করেন বিচারপতি মিশ্র। তিনি জানতে চান, 'লক-ইন পিরিয়ড এল কোথা থেকে? আমাদের রায়ে তো এমন কোনও শর্তের কথা বলা হয়নি।' এই বিষয়ে সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা সময় চেয়ে জানান যে, বিষয়টি খতিয়ে না দেখে তিনি এখনই মন্তব্য করতে পারছেন না।
বিচারপতি সঞ্জয় কারলও স্পষ্ট করেন, রাজ্য ৭৭০০ কোটি টাকা দেওয়ার কথা বললেও বহু কর্মী যে টাকা পাননি, সেই অভিযোগ যথেষ্ট গুরুতর।
প্রতিনিধি তালিকা পেশের নির্দেশ
শীর্ষ আদালত গঠিত মনিটরিং কমিটি আগেই জানিয়েছিল, যে ৬৪,৭৫৯ জন কর্মীর ই-সার্ভিস বুক স্ক্যান হয়েছে, তাঁদের ২০০৮-২০১৫ সালের প্রথম কিস্তির ডিএ আগামী ৩ সেপ্টেম্বরের মধ্যে দিতে হবে।
শুনানি শেষে বেঞ্চ নির্দেশ দেয়, সব পক্ষ নিজেদের মধ্যে বসে ২ থেকে ৩ জন প্রতিনিধির নামের তালিকা জমা দিক। শীর্ষ আদালতের অনুমতি সাপেক্ষে এই প্রতিনিধিরাই প্রাক্তন বিচারপতি ইন্দু মালহোত্রার কমিটির সামনে গিয়ে বঞ্চনা, লক-ইন পিরিয়ড ও প্রাইস ইনডেক্স সংক্রান্ত যাবতীয় অভিযোগ ও তথ্য বিশদে তুলে ধরবেন। বুধবার এই মামলার পরবর্তী শুনানি ধার্য করা হয়েছে।
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