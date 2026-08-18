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রাজ্য সরকারি কর্মীদের বকেয়া DA নিয়ে বিরাট আপডেট: কোর্টরুমে তুমুল উত্তেজনা, ক্ষুব্ধ আদালত-- বাকি টাকা কবে? জেনে নিন

West Bengal DA News: পিএফ অ্যাকাউন্টে দু’বছরের ‘লক-ইন পিরিয়ড’ সংক্রান্ত তথ্য শুনে চরম অসন্তোষ প্রকাশ করেন বিচারপতি মিশ্র। তিনি জানতে চান, 'লক-ইন পিরিয়ড এল কোথা থেকে? আমাদের রায়ে তো এমন কোনও শর্তের কথা বলা হয়নি।' এই বিষয়ে সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা সময় চেয়ে জানান যে, বিষয়টি খতিয়ে না দেখে তিনি এখনই মন্তব্য করতে পারছেন না।

Written ByNabanita Sarkar Edited ByNabanita Sarkar
Published: Aug 18, 2026, 04:32 PM IST|Updated: Aug 18, 2026, 04:32 PM IST
রাজ্য সরকারি কর্মীদের বকেয়া DA নিয়ে বিরাট আপডেট: কোর্টরুমে তুমুল উত্তেজনা, ক্ষুব্ধ আদালত-- বাকি টাকা কবে? জেনে নিন

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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