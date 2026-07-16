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দাম্পত্য কলহ মেটাতে আদালতে আসুন, স্বামীর অফিসে গিয়ে অশান্তি কোনওভাবেই বরদাস্ত নয়: সুপ্রিম কোর্টের বড় রায়

Supreme Court on matrimonial issue: সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিদের ডিভিশন বেঞ্চ এই মামলার রায় ও পর্যবেক্ষণ জানানোর সময় বলেন, 'দাম্পত্য কলহের জেরে স্বামীদের চাকরি বা নিয়োগকারী সংস্থার কাছে স্ত্রীয়ের চিঠি লিখে অভিযোগ জানানো বা তাঁদের কর্মজীবনকে কালিমালিপ্ত করার যে প্রবণতা তৈরি হয়েছে, আদালত তার তীব্র নিন্দা করছে।' 

Written ByNabanita Sarkar Edited By:Nabanita Sarkar
Published: Jul 16, 2026, 08:22 PM IST|Updated: Jul 16, 2026, 08:22 PM IST
দাম্পত্য কলহ মেটাতে আদালতে আসুন, স্বামীর অফিসে গিয়ে অশান্তি কোনওভাবেই বরদাস্ত নয়: সুপ্রিম কোর্টের বড় রায়
Source: Bureau

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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