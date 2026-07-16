/দাম্পত্য কলহ মেটাতে আদালতে আসুন, স্বামীর অফিসে গিয়ে অশান্তি কোনওভাবেই বরদাস্ত নয়: সুপ্রিম কোর্টের বড় রায়

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বৈবাহিক কলহ বা পারিবারিক বিবাদ অথবা বিবাহবিচ্ছেদের মামলা চললেই স্বামীর অফিস বা নিয়োগকারী সংস্থার কাছে স্ত্রীদের তরফ থেকে অভিযোগ জানানোর ক্রমবর্ধমান প্রবণতা নিয়ে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করল দেশের শীর্ষ আদালত। সুপ্রিম কোর্ট স্পষ্টভাবে জানিয়েছে যে, পারিবারিক বিবাদকে কেন্দ্র করে স্বামীর চাকরি বা পেশাগত জীবনে কুপ্রভাব ফেলার এই চেষ্টা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক এবং কোনও ভাবেই সমর্থনযোগ্য নয়। মামলার শুনানি চলাকালীন দেশের শীর্ষ আদালত এই গুরুত্বপূর্ণ পর্যবেক্ষণ করেছে।
আদালতের পর্যবেক্ষণ
সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিদের ডিভিশন বেঞ্চ এই মামলার রায় ও পর্যবেক্ষণ জানানোর সময় বলেন, 'দাম্পত্য কলহের জেরে স্বামীদের চাকরি বা নিয়োগকারী সংস্থার কাছে স্ত্রীয়ের চিঠি লিখে অভিযোগ জানানো বা তাঁদের কর্মজীবনকে কালিমালিপ্ত করার যে প্রবণতা তৈরি হয়েছে, আদালত তার তীব্র নিন্দা করছে।'
শীর্ষ আদালতের মতে, এই ধরণের পদক্ষেপের ফলে কেবল পুরুষদের সম্মানহানিই হয় না, বরং তাঁর পেশাগত জীবনেও বড় ধাক্কা আসে, যা একটি পারিবারিক সমস্যাকে আরও জটিল করে তোলে।
আদালত আরও উল্লেখ করেছে যে, স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে কোনও আইনি বা ব্যক্তিগত বিবাদ থাকলে, তা সমাধানের জন্য নির্দিষ্ট আইনি পথ বা আদালত রয়েছে। কিন্তু তা না করে, স্বামীর নিয়োগকারী সংস্থাকে জড়িয়ে তাঁর রুজি-রুটিতে টান দেওয়ার এই কৌশলকে কোনওভাবেই সঠিক বলা যায় না।
কী ছিল মূল মামলাটি?
জানা গিয়েছে, এক দম্পতির বৈবাহিক বিবাদের জল গড়ায় আদালত পর্যন্ত। অভিযোগ, তাঁদের মধ্যকার দূরত্বের জেরে স্ত্রী স্বামীর ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ ও সংস্থার উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের কাছে স্বামীর চরিত্র ও আচরণ নিয়ে একাধিক অভিযোগ জমা করেন। এর ফলে স্বামীর পেশাগত জীবনে ব্যাপক হেনস্থা ও মর্যাদাহানির পরিস্থিতি তৈরি হয়। এই বিষয়টিকে কেন্দ্র করেই সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন ভুক্তভোগী স্বামী। মামলার শুনানিতে সমস্ত নথি ও পরিস্থিতি খতিয়ে দেখার পর শীর্ষ আদালত এই ধরণের বৈবাহিক প্রতিহিংসামূলক আচরণ নিয়ে কঠোর বার্তা দেয়।
সামাজিক ও আইনি তাৎপর্য
আইন বিশেষজ্ঞদের মতে, সুপ্রিম কোর্টের এই পর্যবেক্ষণ অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। ইদানীংকালে বহু পারিবারিক বা বিবাহবিচ্ছেদের মামলায় দেখা যায়, এক পক্ষ অপর পক্ষকে মানসিকভাবে হেনস্থা করতে বা চাপে রাখতে তাঁদের কর্মক্ষেত্রকে হাতিয়ার করে। সুপ্রিম কোর্টের এই কড়া বার্তার পর, এখন থেকে এই ধরণের পদক্ষেপ করার আগে স্ত্রীদের বা অভিযোগকারীদের আইনি পরিণতির কথা ভাবতেই হবে।
শীর্ষ আদালত স্পষ্ট করে দিয়েছে, বৈবাহিক বিবাদের সমাধান আইনি কাঠামোর মধ্যে হওয়া উচিত, কর্মক্ষেত্রে কাদা ছোঁড়াছুড়ি করে নয়। এই ঐতিহাসিক পর্যবেক্ষণ আগামী দিনে এই সংক্রান্ত একাধিক মামলার ক্ষেত্রে একটি বড় নজির হিসেবে কাজ করবে বলে মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল।
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