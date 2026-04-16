West Bengal Assembly Election 2026: আইপিএস-আইএএস মামলায় বিরাট ধাক্কা রাজ্যের: ঐতিহাসিক রায়ে সুপ্রিম কোর্টে বাংলার অস্বস্তি, কী বলল আদালত?

West Bengal Assembly Election 2026: আইপিএস-আইএএস মামলায় বিরাট ধাক্কা রাজ্যের: ঐতিহাসিক রায়ে সুপ্রিম কোর্টে বাংলার অস্বস্তি, কী বলল আদালত?
অর্ণবাংশু নিয়োগী ও রাজীব চক্রবর্তী: বিধানসভা নির্বাচনের ঠিক আগেই-- নির্বাচন কমিশনের আইএএস (IAS) ও আইপিএস (IPS) আধিকারিক বদলির সিদ্ধান্ত নিয়ে রাজ্য ও কমিশনের আইনি লড়াইয়ে নয়া মোড় এল। কলকাতা হাইকোর্টের রায়ের পর এবার সুপ্রিম কোর্টেও বড়সড় কোনও স্বস্তি পেল না আবেদনকারী পক্ষ।
বৃহস্পতিবার দেশের শীর্ষ আদালত সাফ জানিয়ে দিল, কমিশনের ওই বদলি সংক্রান্ত নির্দেশিকায় তারা আপাতত হস্তক্ষেপ করছে না। তবে একই সঙ্গে আবেদনকারীর তোলা আইনি প্রশ্নগুলোকে ‘গুরুত্বপূর্ণ’ ও ‘বিচার্য’ বলে মান্যতা দিয়েছে প্রধান বিচারপতির বেঞ্চ।
এক রাতে এক হাজার বদলি
বৃহস্পতিবার সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি সূর্যকান্তের ডিভিশন বেঞ্চে এই মামলার শুনানি শুরু হয়। মূল বিতর্কটি ছিল নির্বাচন কমিশনের সেই নির্দেশিকাকে কেন্দ্র করে, যেখানে এক রাতের ব্যবধানে রাজ্যের এক হাজারের বেশি আধিকারিককে বদলি করা হয়েছিল।
শুধু তাই নয়, রিটার্নিং অফিসার নিয়োগের ক্ষেত্রেও কমিশনের একক সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ জানানো হয়। আবেদনকারীর অভিযোগ ছিল, এই ব্যাপক রদবদল করার আগে রাজ্য সরকারের সঙ্গে কোনও ন্যূনতম আলোচনা বা পরামর্শ করেনি কমিশন, যা অতীতে কখনও ঘটেনি।
‘ভারতের ইতিহাসে নজিরবিহীন’
আবেদনকারীর পক্ষে প্রবীণ আইনজীবী তথা তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় এদিন আদালতে অত্যন্ত জোরালো সওয়াল পেশ করেন। তাঁর সওয়ালের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়গুলি ছিল নিম্নরূপ:
আলোচনার অভাব: কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় দাবি করেন, অতীতে সাধারণ নির্বাচন বা উপনির্বাচনের আগে যদি কোনো আধিকারিককে বদলি করতে হতো, তবে কমিশন রাজ্যের সঙ্গে আলোচনা করত। কিন্তু এবার সেই গণতান্ত্রিক সৌজন্যের তোয়াক্কা করা হয়নি।
এক রাতে সহস্রাধিক বদলি: তিনি ক্ষোভের সঙ্গে জানান, এক রাতে এক হাজারের বেশি অফিসার বদল করা হয়েছে, যা পশ্চিমবঙ্গের প্রশাসনিক ইতিহাসে এই প্রথম।
মুখ্যসচিব বদলি: ভারতের ইতিহাসে এই প্রথম কোনো রাজ্যের মুখ্যসচিবকে সরিয়ে দিল কমিশন। কল্যাণের অভিযোগ, মুখ্যসচিব কমিশনের কিছু বিতর্কিত প্রস্তাব মানতে অস্বীকার করায় তাঁকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে।
এই সওয়ালের আইনি ভিত্তি কি?
প্রধান বিচারপতি সূর্যকান্ত কল্যাণের যুক্তি মন দিয়ে শোনেন এবং একটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য করেন। তিনি বলেন, “আবেদনকারীর তোলা সওয়ালের যথেষ্ট আইনি ভিত্তি রয়েছে।” প্রধান বিচারপতির মতে, প্রশাসনিক বদলির ক্ষেত্রে রাজ্যের এক্তিয়ার এবং কমিশনের ক্ষমতার এই দ্বন্দ্ব ভবিষ্যতে একটি বড় বিতর্কের বিষয় হয়ে উঠতে পারে এবং এর বিস্তৃত প্রভাব পড়তে পারে দেশের যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিকাঠামোয়।
হস্তক্ষেপ না করার কারণ কী?
আইনি প্রশ্নের গুরুত্ব স্বীকার করলেও, সুপ্রিম কোর্ট এই মুহূর্তে কমিশনের সিদ্ধান্তে কোনো ‘স্টে’ বা স্থগিতাদেশ দিতে অস্বীকার করেছে। আদালত জানিয়েছে:
১. রাজ্যে এখন নির্বাচনের দামামা বেজে গিয়েছে। প্রথম দফার ভোট শুরু হতে আর মাত্র কয়েকদিন বাকি। এই মুহূর্তে যদি বদলি প্রক্রিয়ায় হস্তক্ষেপ করা হয়, তবে প্রশাসনিক স্তরে বিপুল জটিলতা ও অনিশ্চয়তা তৈরি হতে পারে।
২. সুষ্ঠু ও অবাধ নির্বাচন নিশ্চিত করতে নির্বাচন কমিশন প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতেই পারে। সংবিধান কমিশনকে সেই অধিকার দিয়েছে।
৩. অন্য রাজ্য থেকে পর্যবেক্ষক বা আধিকারিক পাঠানো ভারতে কোনও নতুন ঘটনা নয়, বরং এটি একটি প্রচলিত রীতি।
রাজ্যের আধিকারিকদের নিয়ে অনাস্থার প্রশ্ন
শুনানি চলাকালীন এক পর্যায়ে কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় যখন প্রশ্ন তোলেন যে কেন বাইরের আধিকারিক বা জুডিশিয়াল অফিসারদের নিয়োগ করা হচ্ছে, তখন প্রধান বিচারপতি একটি সূক্ষ্ম মন্তব্য করেন। তিনি মনে করিয়ে দেন যে, রাজ্যের কিছু আধিকারিকের ওপর আস্থা ও নিরপেক্ষতা নিয়ে যখন প্রশ্ন ওঠে, তখনই কমিশনকে এ ধরনের কঠোর সিদ্ধান্ত নিতে হয়। এই মন্তব্যটি রাজ্যের শাসক শিবিরের জন্য বিশেষ অস্বস্তিকর বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল।
অস্বস্তি না কি নৈতিক জয়?
সুপ্রিম কোর্টের এই রায়ের পর রাজ্য সরকারের জন্য অস্বস্তি বজায় থাকল, কারণ আধিকারিকদের পুনরায় ফিরিয়ে আনার যে আশা ছিল, তা আপাতত পূরণ হচ্ছে না। কমিশন যা যা বদলি করেছে, তা-ই বহাল থাকছে। তবে আইনি মহলের মতে, প্রধান বিচারপতি যেহেতু কল্যাণের তোলা প্রশ্নগুলোকে ‘গুরুত্বপূর্ণ’ বলেছেন, তাই নির্বাচনের পর এই মামলাটি ভারতীয় সংবিধানের প্রশাসনিক কাঠামোর এক নয়া মাইলফলক হয়ে দাঁড়াতে পারে।
আপাতত কমিশনের দেওয়া আধিকারিকদের নেতৃত্বেই রাজ্যে প্রথম দফার ভোট হতে চলেছে। রাজ্যের অফিসারদের ওপর আস্থা না থাকা এবং কমিশনের একক ক্ষমতা নিয়ে যে বিতর্ক তৈরি হয়েছে, তার চূড়ান্ত ফয়সালা হয়তো হবে নির্বাচনের পরবর্তী শুনানিতে।
