'সালোয়ার খোলার চেষ্টা কি ধর্ষণের চেষ্টা নয়?', যৌন হেনস্থা মামলায় বিতর্কিত পর্যবেক্ষণ খারিজ, ক্ষুব্ধ শীর্ষ আদালত

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: যৌন হেনস্থা এবং ধর্ষণের চেষ্টার মতো অত্যন্ত স্পর্শকাতর মামলার বিচারে দেশের আদালতগুলির দৃষ্টিভঙ্গি কেমন হওয়া উচিত, তা নিয়ে এক ঐতিহাসিক রায় দিল দেশের শীর্ষ আদালত। সুপ্রিম কোর্ট স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে, যৌন অপরাধের মামলায় রায় দেওয়ার সময় বিচারকদের অনেক বেশি সহানুভূতিশীল এবং সংবেদনশীল হতে হবে। একই সঙ্গে এই ধরণের মামলার শুনানিতে ভাষার অপপ্রয়োগ রুখতে এবং লিঙ্গবৈষম্যমূলক মানসিকতা দূর করতে একটি বিশেষ গাইডলাইন বা নির্দেশিকাও অনুমোদন করেছে আদালত।
পটভূমি ও বিতর্কিত রায়
সম্প্রতি ইলাহাবাদ হাইকোর্টের একটি বিতর্কিত রায়কে কেন্দ্র করে দেশজুড়ে তোলপাড় শুরু হয়েছিল। সেই মামলায় অভিযোগ ছিল, এক নাবালিকার শরীরের গোপনাঙ্গে হাত দেওয়া এবং জোর করে পোশাক টেনে খুলে টেনে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করা হয়েছিল। কিন্তু এলাহাবাদ হাইকোর্ট রায় দেয়, এটি ধর্ষণের ‘চেষ্টা’ নয়, কেবল ‘প্রস্তুতি’ ছিল। হাইকোর্টের এই রায় তীব্র ক্ষোভের জন্ম দেয় এবং সুপ্রিম কোর্ট স্বতঃপ্রণোদিতভাবে মামলাটি হাতে নিয়ে হাইকোর্টের ওই রায় বাতিল করে দেয়। ঠিক এই আবহে সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্তের নেতৃত্বাধীন বেঞ্চের সামনে পাটনা হাইকোর্টের আরেকটি বিতর্কিত রায় তুলে ধরা হয়। যেখানে পাটনা হাইকোর্ট বলেছিল, কোনও মহিলার সালোয়ার খোলার চেষ্টা করা বা জোর করে বুক চেপে ধরা ‘ধর্ষণের চেষ্টা’র শামিল নয়।
সুপ্রিম কোর্টের ঐতিহাসিক পদক্ষেপ
এই ধরণের সংবেদনহীন রায় রুখতেই সুপ্রিম কোর্ট কড়া পদক্ষেপ নিয়েছে। ন্যাশনাল জুডিশিয়াল একাডেমি-র বিশেষজ্ঞ কমিটির তৈরি করা একটি বিশেষ গাইডলাইন বা হ্যান্ডবুক অনুমোদন করেছে শীর্ষ আদালত। দেশের সব স্তরের আদালতকে এই নির্দেশিকা কড়াভাবে মেনে চলতে হবে। মামলার শুনানির সময় ভুক্তভোগী নারীদের সম্মানহানি করে বা তাঁদের ট্রমাকে খাটো করে— এমন কোনও শব্দ বা ভাষা ব্যবহার করা যাবে না। দেশের সমস্ত রাজ্যের পুলিস প্রশাসন এবং প্রতিটি থানার ডিউটি অফিসারকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, এফআইআর দায়ের করার সময় এবং চার্জশিট পেশ করার সময় যেন এই হ্যান্ডবুকের পরিভাষাগুলি কঠোরভাবে মেনে চলা হয়।
বিচারপতিদের পর্যবেক্ষণ, আদালত কক্ষের সংস্কৃতি কেবল আইনি নথিতে নয়, প্রাত্যহিক আচরণ ও শব্দ চয়নের মাধ্যমেও বদলাতে হবে। সুপ্রিম কোর্টের এই নতুন গাইডলাইন যৌন হেনস্থার শিকার হওয়া নারীদের আইনি লড়াইয়ে আরও বেশি মর্যাদা ও সুরক্ষা দেবে বলে মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল।
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