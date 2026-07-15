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'সালোয়ার খোলার চেষ্টা কি ধর্ষণের চেষ্টা নয়?', যৌন হেনস্থা মামলায় বিতর্কিত পর্যবেক্ষণ খারিজ, ক্ষুব্ধ শীর্ষ আদালত

supreme court sexual offence guidelines: যৌন অপরাধের মামলায় নিম্ন আদালতের কিছু বিতর্কিত ও সংবেদনহীন রায়ের পরিপ্রেক্ষিতে বিচারকদের আরও সহানুভূতিশীল হওয়ার নির্দেশ দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। শীর্ষ আদালত স্পষ্ট করেছে, শুনানিতে লিঙ্গবৈষম্যমূলক ভাষা বা আচরণ বর্জন করতে হবে। এই লক্ষ্যে দেশের সমস্ত আদালত ও পুলিসের জন্য একটি বিশেষ নির্দেশিকা ও হ্যান্ডবুক অনুমোদন করা হয়েছে।

Written ByDebasmita Das
Published: Jul 15, 2026, 04:44 PM IST|Updated: Jul 15, 2026, 04:44 PM IST
'সালোয়ার খোলার চেষ্টা কি ধর্ষণের চেষ্টা নয়?', যৌন হেনস্থা মামলায় বিতর্কিত পর্যবেক্ষণ খারিজ, ক্ষুব্ধ শীর্ষ আদালত
Image Credit: ফাইল ছবিSource: Bureau

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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