তনুময় ঘোষাল | Updated By: Dec 8, 2025, 06:44 PM IST
Indigo Flight Cancelled: 'কেন্দ্র ইতিমধ্যেই পদক্ষপ করেছে', ইন্ডিগো মামলায় দ্রুত শুনানির আর্জি খারিজ সুপ্রিম কোর্টে!

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: 'কেন্দ্রীয় সরকার ইতিমধ্যেই ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে'।  ইন্ডিগোর বিমান বাতিল মামলায় জরুরিভিত্তিতে শুনানির আবেদন খারিজ করে দিল সুপ্রিম কোর্ট।  সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি সূর্যকান্ত  বিচারপতি জয়মাল্য বাগচীর বেঞ্চে পর্যবেক্ষণ,  'দেখা যাক কী হয়। এখনই পদক্ষেপ  করার মতো পরিস্থিতি নেই'।

 চূড়ান্ত বিপর্যয় ইন্ডিগোতে। একের পর এক বিমান বাতিল। স্তব্ধ পরিষেবা। চূড়ান্ত দুর্ভোগে যাত্রীরা। মামলা গড়িয়েছে সুপ্রিম কোর্টে। এদিন শীর্ষ আদালতে আবেদনকারীর তরফে আইনজীবী বলেন,  'দেশজুড়ে ৯৫টি বিমানবন্দর প্রায় ২,৫০০ উড়ান চলাচলে বিভ্রাট ঘটেছে'। তাঁর দাবি, 'কোনও তথ্য না দিয়েই, কোম্পানিটি ফ্লাইট বাতিল করেছে। এটি একটি গুরুতর সমস্যা'।

সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি এবং বিচারপতি জয়মাল্য বাগচীর বেঞ্চ ওই আইনজীবীকে বলেন, 'আমরা বুঝতে পারছি যে লক্ষ লক্ষ মানুষ বিমানবন্দরে আটকে পড়েছে। তাঁদের অনেকেরই জরুরি কাজ ছিল, কিন্তু তাঁরা তা করতে পারেননি। কেন্দ্রটি বিষয়টি সম্পর্কে অবহিত, পদক্ষেপ করেছে। সুতরাং এই মুহূর্তে কোনও সিদ্ধান্ত গ্রহণের আগে আদালতের অপেক্ষা করা উচিত'। 

এদিকে ইন্ডিগো বিপর্যয়ে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে তোপ দেগেছেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর অভিযোগ, কোনও পরিকল্পনা ছাড়াই নির্দেশিকা জারি করেছে কেন্দ্র। মমতার সাফ কথা,  'বিকল্প কী? আমি একটা পরিকল্পনা করে বন্ধ করে দিলাম, জনগনের অন্য বিকল্পটা কী? আমি খুবই দুঃখিত। এটা খুবই দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা যে, কোনও পরিকল্পনা ছাড়াই বেশিরভাগ ফ্লাইট পুরোপুরি বন্ধ হয়ে গেল। ভাড়া ৩ হাজারে জায়গায় ৫০ হাজার হয়ে গিয়েছে। এমনকী, গতকাল এটা শুনলাম যে, যদি আপনি রিসেপশনের জন্য যেতে হয়, তাঁরা পৌঁছতে পারছে না। ভিডিয়ো কলে শুভেচ্ছা জানাচ্ছে। আমি এরকম অচলাবস্থা কখনও দেখিনি'।

মুখ্য়মন্ত্রী বলেন,  'এটা বিপর্যয়। কেন্দ্রীয় সরকার পরিকল্পনা করুক। এখন মানুষের কাছে সময়টা খুব গুরুত্বপূর্ণ।  ৭-৮ দিন ধরে কারা ভুগছে? কয়েক হাজার যাত্রী বিমানবন্দরে বসে রয়েছেন।  এটা কি সম্ভব? প্লেনে ২ ঘণ্টা লাগে, ট্রেনে ২৪ ঘণ্টা, ৩৫ লেগে যাবে। টিকিটও সহজে পাওয়া যাবে না'। বলেন, 'কেন্দ্রীয় সরকার অনুরোধ করছি, কিছু একটা করুন, যাতে অন্তত অর্ধেক বিমান চলতে পারে। বিকল্প কিছুটা ব্যবস্থা করুন। শুধু বলে দিলেই তো হবে, ট্রেনে করে যান'।

Tanumoy Ghosal

তনুময় ঘোষাল

