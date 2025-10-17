Rajiv Kumar : সারদা মামলায় বড় আপডেট! খারিজ CBI-র মামলা, 'সুপ্রিম' স্বস্তি রাজীব কুমারের...

Rajiv Kumar : সারদা মামলায় বড় আপডেট! খারিজ CBI-র মামলা, 'সুপ্রিম' স্বস্তি রাজীব কুমারের...
Supreme Court dismisses CBI case against Rajiv Kumar: ছয় বছর কেটে গিয়েছে। এই মামলা ঝুলিয়ে রাখার কোনও অর্থ নেই। সলিসিটর জেনারেলের উপর বিরক্ত প্রধান বিচারপতি।
রাজীব চক্রবর্তী: সর্বোচ্চ আদালতে স্বস্তি রাজীব কুমারের। সারদা মামলায় রাজ্য পুলিশের ডিজি রাজীব কুমারের আগাম জামিনের বিরুদ্ধে সিবিআই-এর মামলা খারিজ করে দিল সুপ্রিম কোর্ট। মামলায় নেটিস রুজু হয়েছিল ২০১৯ সালের ২৯ নভেম্বর। মাঝে ৬ বছর কেটে গিয়েছে। কোনও ইন্টেরিম অর্ডারও এই ৬ বছরে আসেনি। তাই মামলা ডিসপোস অফ করল সর্বোচ্চ আদালত। তবে মূল মামলার শুনানি হবে ৮ সপ্তাহ পর।
প্রধান বিচারপতি বি আর গাভাইয়ের বেঞ্চ জানিয়েছে, ছয় বছর কেটে গিয়েছে। এই মামলা ঝুলিয়ে রাখার কোনও অর্থ নেই। প্রধান বিচারপতির বক্তব্য, চিটফান্ড মামলায় সিবিআই তদন্তে বাধা দেওয়ার জন্য রাজ্য পুলিস প্রশাসনের বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার মামলার আলাদাভাবে শুনানি হবে। রাজীব কুমারের হয়ে আইনজীবী ছিলেন বিশ্বজিৎ দেব ও অভিষেক মনু সিংভি। সিবিআইয়ের হয়ে সওয়াল করেন সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা।
সিবিআইয়ের হয়ে কেন্দ্রের সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা এই দুটি মামলাকে একসঙ্গে শোনার আর্জি জানিয়েছিলেন। এদিন ফের তুষার মেহতা উল্লেখ করেন সিবিআই অফিসারদের গ্রেফতারের কথা এবং জয়েন্ট ডিরেক্টরের বাসভবনে হামলার কথা। এসজি বলেন, গোটা সিস্টেম, এমনকি মুখ্যমন্ত্রী পর্যন্ত ওকে বাঁচাতে নেমে গিয়েছিলেন। বাড়ি পর্যন্ত চলে গিয়েছেন! তবে প্রধান বিচারপতি সে সব কথার বিশেষ গুরুত্ব দিতে চাননি। উলটে সলিসিটর জেনারেলের উপর কিছুটা বিরক্তই হন তিনি।
ওদিকে রাজীব কুমারের আইনজীবী বিশ্বজিত দেব বলেন, "আদালত অবমাননার অভিযোগের মামলাতেও কোনও সারবত্তা নেই।" সারদা মামলায় তথ্যপ্রমাণ নষ্ট করার অভিযোগে সিবিআই রাজীব কুমারকে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করার পর তিনি ২০১৯ সালে কলকাতা হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ থেকে আগাম জামিন পেয়েছিলেন। আগাম জামিনকে চ্যালেঞ্জ করেই সিবিআই সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিল।
