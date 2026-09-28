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ঋতব্রত-সহ ১০ বিধায়কের সদস্যপদ খারিজের দাবিতে শোভনদেবের মামলা বাতিল সুপ্রিম কোর্টের

Supreme Court: প্রধান বিচারপতির বেঞ্চের বক্তব্য, সদস্যপদ খারিজের জন্য গত ৮ জুলাই আবেদন জানানো হয়েছিল। আগামী ৮ অক্টোবর ৩ মাস পূর্ণ হচ্ছে। আমরা আশা করছি নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যেই সিদ্ধান্ত নেবেন বিধানসভার স্পিকার। 

Written BySUDESHNA PAUL
Published: Sep 28, 2026, 01:05 PM IST|Updated: Sep 28, 2026, 01:05 PM IST
ঋতব্রত-সহ ১০ বিধায়কের সদস্যপদ খারিজের দাবিতে শোভনদেবের মামলা বাতিল সুপ্রিম কোর্টের

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

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