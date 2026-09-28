/ঋতব্রত-সহ ১০ বিধায়কের সদস্যপদ খারিজের দাবিতে শোভনদেবের মামলা বাতিল সুপ্রিম কোর্টের

রাজীব চক্রবর্তী: সুপ্রিম কোর্টে জোর ধাক্কা মমতা-তৃণমূলের। খারিজ করা হল শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়ের দায়ের করা মামলা। দলবিরোধী কাজের জন্য দলত্যাগ বিরোধী আইনে বিরোধী দলনেতা ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়-সহ ১০ বিধায়কের সদস্যপদ পদ খারিজের দাবিতে সুপ্রিম কোর্টে স্পেশাল লিভ পিটিশন দাখিল করেছিলেন তৃণমূল বিধায়ক শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়। বিরোধী দলনেতা ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় ছাড়া বাকি ১০ জন বিধায়ক হলেন- অরূপ রায়, ঋতব্রত ব্যানার্জি, সন্দীপন সাহা, ফিরহাদ হাকিম, জাভেদ খান, আকুর জামান, বিপ্লব মিত্র, রথীন ঘোষ, সাবিনা ইয়াসমিন ও শিউলি সাহা। সেই মামলা-ই খারিজ করে দিল শীর্ষ আদালত।
এদিন ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়-সহ ১০ বিধায়কের সদস্যপদ খারিজের মামলার শুনানিতে শীর্ষ আদালতের কাছে সওয়াল করা হয়, প্রতিটি ক্ষেত্রে একই প্যাটার্ন নেওয়া হচ্ছে। আদালতের দেখা উচিত। যার পরিপ্রেক্ষিতে প্রধান বিচারপতির বেঞ্চের বক্তব্য, সদস্যপদ খারিজের জন্য গত ৮ জুলাই আবেদন জানানো হয়েছিল। আগামী ৮ অক্টোবর ৩ মাস পূর্ণ হচ্ছে। আমরা আশা করছি নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যেই সিদ্ধান্ত নেবেন বিধানসভার স্পিকার। স্পিকারকে সরাসরি কোনও নির্দেশ না দিলেও এমনটাই জানাল শীর্ষ আদালত।
প্রসঙ্গত, সুপ্রিম কোর্টে কালীঘাট তৃণমূলের দাখিল করা স্পেশাল লিভ পিটিশন 'ডিফেকটিভ' বলে আগেই দাবি করেছিলেন ঋতব্রত শিবিরের মুখপাত্র ঋজু দত্ত। স্পেশাল লিভ পিটিশনে 'ভুল' রয়েছে দাবি করে দুটি জায়গাকে মার্ক করে সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করেন তিনি। যেখানে একজায়গায় লেখা ছিল, "Cases under Defect List valid for 90 Days"। আরেক জায়গায় লেখা ছিল, "ANNEXURE PAGINATION IS INCORRECT AND HEADING NOT MATCHING AFTER ANNEXURE P8, PAGE 65 AND 66 IS ALSO MISSING"। কালীঘাট শিবিরের তরফে শোভন চট্টোপাধ্য়ায়ের দায়ের করা এই স্পেশাল লিভ পিটিশন-ই খারিজ হয়ে গিয়েছে।
ভোটের ফলাফলে বঙ্গে পালাবদলের পরই ভাঙন দেখা দেয় 'তৃণমূলে'। মমতাপন্থী কালীঘাট তৃণমূল ও ঋতব্রত শিবির, দুভাগে ভাগ হয়ে যান জয়ী বিধায়করা। এরপরই ঋতব্রত শিবিরের বিধায়কদের বিধায়কপদ খারিজের দাবিতে বিধানসভার স্পিকারকে চিঠি দেয় কালীঘাট তৃণমূল। সেই বিষয়ে স্পিকার এখনও কোনও সিদ্ধান্ত না নেওয়ায়, দেরির অভিযোগে শীর্ষ আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিল কালীঘাট তৃণমূল। যারপরই স্পিকার ঋতব্রত শিবিরের ১০ বিধায়ককে নোটিস পাঠান বলে খবর।
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