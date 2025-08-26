English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

SIT against Anant Ambani's Vantara: বিপাকে মুকেশ-নীতা, ছেলে অনন্তের 'বনতারা'য় তদন্ত চালাবে SIT, কড়া 'সুপ্রিম' নির্দেশ...

Supreme Court forms SIT against Anant Ambani Vantara: বনতারার বিরুদ্ধে পরিবেশ, বন্যপ্রাণ ও আর্থিক নিয়ম লংঘনের অভিযোগ উঠেছে।বিশেষ করে হাতি।

সুদেষ্ণা পাল | Updated By: Aug 26, 2025, 11:46 AM IST
SIT against Anant Ambani's Vantara: বিপাকে মুকেশ-নীতা, ছেলে অনন্তের 'বনতারা'য় তদন্ত চালাবে SIT, নিয়ে কড়া 'সুপ্রিম' নির্দেশ...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বনতারা (Vantara) নিয়ে আরও বিপাকে অনন্ত আম্বানি (Anant Ambani)। নীতা-মুকেশের পুত্রের বনতারার বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগের প্রেক্ষিতে সিট (স্পেশাল ইনভেস্টিগেশন টিম) গঠনের নির্দেশ সুপ্রিম কোর্ট (Supreme Court forms SIT)। অনন্ত আম্বানির 'ড্রিম প্রোজেক্ট' বনতারার বিরুদ্ধে ওঠা সমস্ত অভিযোগ খতিয়ে দেখবে সিট। প্রাক্তন বিচারপতি যস্টি চেলামেশ্বরের নেতৃত্বে এই সিট করে দিয়েছে শীর্ষ আদালত। যার কাজই হবে স্বাধীনভাবে বনতারার ভিতরের বিভিন্ন কাজকর্ম খতিয়ে দেখা ও তার মূল্যায়ণ করা। 

বনতারার বিরুদ্ধে অভিযোগ...
বনতারার বিরুদ্ধে পরিবেশ, বন্যপ্রাণ ও আর্থিক নিয়ম লংঘনের অভিযোগ উঠেছে (allegations against Vantara)। এই দাবিতে একাধিক আবেদন ও অভিযোগপত্র জমা পড়ে শীর্ষ আদালতে। তারপরই অনন্ত আম্বানির বনতারা প্রসঙ্গে হস্তক্ষেপ সুপ্রিম কোর্টের। সিট গঠন করে তদন্তে মতো বড় নির্দেশও দিল শীর্ষ আদালত। বলাই বাহুল্য, অনন্ত আম্বানির বনতারার বিরুদ্ধে 'সুপ্রিম' তদন্তের নির্দেশ স্বাভাবিকভাবেই অস্বস্তিতে রিলায়েন্স গ্রুপ।

কেন তদন্তের মুখোমুখি বনতারা?
ভারত এবং বিদেশ থেকে বনতারার প্রাণী অধিগ্রহণ নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। বিশেষ করে হাতি। বন্যপ্রাণী (সুরক্ষা) আইন, ১৯৭২ ঠিকমতো মানা হচ্ছে কিনা, পশুপাখিদের যত্ন আদপে ঠিকমতো হচ্ছে কিনা তা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। পাশাপাশি জল এবং কার্বন ক্রেডিটের অপব্যবহার, অর্থ পাচার ইত্যাদি সংক্রান্ত অভিযোগগুলিও পরীক্ষার নির্দেশ সিটকে।

সুপ্রিম নির্দেশে বনতারা কর্তৃপক্ষের বক্তব্য
 বনতারার বিরুদ্ধে ভারত ও বিদেশ থেকে হাতি অধিগ্রহণে প্রাণী সংগ্রহ আইন  লংঘন ও অনিয়মের অভিযোগের তদন্তে সুপ্রিম কোর্ট সিট গঠনের পর বনতারার তরফে জানানো হয়েছে,  'তদন্তে পূর্ণ সহযোগিতা করব।' পাশাপাশি বনতারা যে স্বচ্ছতা এবং প্রাণী কল্যাণের প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, তাও ফের একবার ব্যক্ত করেছে।  গুজরাটের জামনগরে অবস্থিত এই বনতারা বা গ্রিন জুওলজিক্যাল রেসকিউ অ্যান্ড রিহ্যাবিলিটেশন সেন্টার। 

আরও পড়ুন, PM Modi degree row: প্রধানমন্ত্রী মোদীর শিক্ষাগত যোগ্যতা... দিল্লি হাইকোর্টের বড় রায়...

আরও পড়ুন, CT scan death: কিডনিতে পাথরে সিটি স্ক্যানের পরই মারাত্মক অ্যালার্জি! শক! ২৪ ঘণ্টার মধ্যে মর্মান্তিক মৃ*ত্যু ২২-এর তরুণীর...

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটাও! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! ১১ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি সেই লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের খেলাই আমার ফোকাস।

 

...Read More

Tags:
SIT against VantaraSupreme Court forms SITAnant AmbaniVantara
পরবর্তী
খবর

Dream11: সম্পর্ক নেই BCCI-Dream11-এর! চাকরি হারাচ্ছেন বহু কর্মী? অনিশ্চয়তার কালো মেঘ...
.

পরবর্তী খবর

Sachin Tendulkar Identity: ভারতীয় নন সচিন...! প্রমাণ করতে 'আধার পাঠাতে হবে?', আতঙ্...