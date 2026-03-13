English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • খবর
  • দেশ
  • Mahua Moitra: মহুয়ার সুপ্রিম স্বস্তি: টাকার বিনিময়ে প্রশ্ন মামলায় এখনই চার্জশিট নয়, ৮৯ নম্বর অনুচ্ছেদে স্থগিতাদেশ

Mahua Moitra: মহুয়ার সুপ্রিম স্বস্তি: টাকার বিনিময়ে প্রশ্ন মামলায় এখনই চার্জশিট নয়, ৮৯ নম্বর অনুচ্ছেদে স্থগিতাদেশ

Supreme Court Stay Order on Mahua Moitra Cash for Query Case: ‘টাকার বিনিময়ে প্রশ্ন’ মামলায় শুক্রবার সব পক্ষকেই নোটিস দিয়েছে  সুপ্রিম কোর্ট। মহুয়ার বিরুদ্ধে অভিযোগকারী ঝাড়খণ্ডের বিজেপি সাংসদ নিশিকান্ত দুবে ও সিবিআইকেও নোটিস পাঠানো হয়েছে। ৩ সপ্তাহের মধ্যে নোটিসের জবাব দিতে বলা হয়েছে সব পক্ষকে। ততদিন কার্যকর করা যাবে না দিল্লি হাইকোর্টের রায়ের ৮৯ নম্বর অনুচ্ছেদ।

সুদেষ্ণা পাল | Updated By: Mar 13, 2026, 04:49 PM IST
Mahua Moitra: মহুয়ার সুপ্রিম স্বস্তি: টাকার বিনিময়ে প্রশ্ন মামলায় এখনই চার্জশিট নয়, ৮৯ নম্বর অনুচ্ছেদে স্থগিতাদেশ
ক্যাশ ফর কোয়ারি কেসে মহুয়া মৈত্রের সুপ্রিম স্বস্তি

রাজীব চক্রবর্তী: মহুয়ার সুপ্রিম স্বস্তি। 'ক্যাশ ফর কোয়ারি' মামলায় তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্রকে সাময়িক স্বস্তি দিয়ে সিবিআই-এর চার্জশিট পেশে স্থগিতাদেশ দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। সিবিআই-এর তদন্ত ও লোকপালের অনুমোদনের ওপর দিল্লি হাইকোর্টের রায়ের কিছু অংশের ওপর শীর্ষ আদালত এই স্থগিতাদেশ জারি করেছে। এরফলে এখনই মহুয়া মৈত্রের বিরুদ্ধে কোনও চার্জশিট পেশ করা যাবে না।

সেইসঙ্গে শুক্রবারের শুনানিতে ‘অর্থের বিনিময়ে প্রশ্ন’ মামলায় এদিন সব পক্ষকেই নোটিস দিয়েছে  সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত এবং বিচারপতি জয়মাল্য বাগচির ডিভিশন বেঞ্চ। মহুয়ার পাশাপাশি এদিন শীর্ষ আদালত এই মামলায় মহুয়ার বিরুদ্ধে অভিযোগকারী ঝাড়খণ্ডের বিজেপি সাংসদ নিশিকান্ত দুবের জবাবদিহি চেয়ে নোটিস পাঠিয়েছে। একইসঙ্গে নোটিস পাঠানো হয়েছ সিবিআইকেও। ৩ সপ্তাহের মধ্যে সংশ্লিষ্ট সব পক্ষকে নিজেদের বক্তব্য জানাতে বলা হয়েছে। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ এই সময়কালের মধ্যে দিল্লি হাইকোর্টের রায়ের ৮৯ নম্বর অনুচ্ছেদ কার্যকর করা যাবে না। 

'ক্যাশ ফর কোয়ারি' মামলায় আইনি টানাপড়েন

শীর্ষ আদালতে এই মামলাটি দায়ের করেছিলেন লোকপাল। তদন্ত শুরু করার অনুমতি সংক্রান্ত বিষয়ে দিল্লি হাইকোর্টের নির্দেশের একটি অংশ নিয়ে ব্যাখ্যা চেয়ে লোকপাল সর্বোচ্চ আদালতের দ্বারস্থ হন। অভিযোগ, ‘অর্থের বিনিময়ে প্রশ্ন’ বিতর্কে সাংসদ মহুয়া মৈত্রর বিরুদ্ধে তদন্ত এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় অনুমতি ও আইনি প্রক্রিয়া নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। সেই কারণেই হাইকোর্টের নির্দেশের নির্দিষ্ট অংশের ব্যাখ্যা চেয়ে আবেদন করেন তিনি।

এর আগে দিল্লি হাইকোর্ট তার রায়ে তদন্তের অনুমতি নিয়ে কয়েকটি পর্যবেক্ষণ করেছিল। বিশেষ করে রায়ের ৮৯ নম্বর অনুচ্ছেদে এই বিষয়ে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। সেই অংশই আপাতত স্থগিত রাখার নির্দেশ দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। শুনানির সময় আদালত জানায়, লোকপালের ক্ষমতার পরিধি এবং এই বিষয়ে আইনে কোনও বিধিনিষেধ থাকলে তা নিয়ে বিস্তারিত অবস্থান স্পষ্ট করবে আদালত। একইসঙ্গে বিচারপতিরা জানিয়ে দেন, এদিনের নির্দেশকে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে তদন্ত এগিয়ে নেওয়ার অনুমতি হিসেবে এখনই ব্যাখ্যা করা যাবে না। মামলায় কেন্দ্রীয় সরকারকেও পক্ষ করার নির্দেশ দিয়েছে আদালত।

কী এই ৮৯ নম্বর অনুচ্ছেদ?

প্রসঙ্গত, গত  ১২ নভেম্বর ক্যাশ ফর কোয়ারি মামলায় মহুয়ার বিরুদ্ধে সিবিআইকে চার্জশিট জমা দেওয়ার অনুমতি দিয়েছিলেন লোকপাল। সেই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ জানিয়েই দিল্লি হাইকোর্টে মামলা করেন মহুয়া মৈত্র। এরপর দিল্লি হাইকোর্ট গত ২১ নভেম্বর স্থগিতাদেশের আবেদন খারিজ করে দেয়। ১৯ ডিসেম্বর দিল্লি হাইকোর্ট মহুয়ার বিরুদ্ধে সিবিআই চার্জশিট বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ভার লোকপালের বিবেচনার উপর ছাড়ে। চার্জশিট পেশের বিষয়ে বিবেচনার জন্য ৪ সপ্তাহের সময়সীমাও বেঁধে দেয় হাইকোর্ট।

এরপর আরও ২ মাস সময়সীমা বাড়ানো হলেও সিবিআই চার্জশিট পেশ করতে ব্যর্থ হয়। তারপর দিল্লি হাইকোর্ট আর সময়সীমা বাড়ায়নি। তখনই এই জানুয়ারিতে লোকপাল সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হন। কিন্তু এদিন প্রধান বিচারপতি সূর্যকান্ত এবং বিচারপতি জয়মাল্য বাগচির ডিভিশন বেঞ্চ দিল্লি হাইকোর্টের নির্দেশের সেই ৮৯ নম্বর অনুচ্ছেদ- ‘লোকপালের বিবেচনাধীন’ অংশটিতে স্থগিতাদেশ দিয়েছে।

মহুয়ার বিরুদ্ধে কী অভিযোগ?

মহুয়ার বিরুদ্ধে অভিযোগ ওঠে তিনি টাকার বিনিময়ে সংসদে প্রশ্ন করেন। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন ঝাড়খণ্ডের বিজেপি সাংসদ নিশিকান্ত দুবে। তিনি অভিযোগ করেন, গত লোকসভার সদস্য থাকাকালীন সাংসদ মহুয়া মৈত্র দুবাইয়ের শিল্পপতি হীরানন্দানির কাছ থেকে টাকা নিয়ে, সেই টাকার বিনিময়ে সংসদে প্রশ্ন করেন। তাঁর প্রশ্নে নিশানা করেন শিল্পপতি গৌতম আদানিকে।

লোকসভা থেকে বহিষ্কার ও ফের জয়

অভিযোগের ভিত্তিতে ২০২৩ সালের  ২৩ ডিসেম্বর 'ক্যাশ ফর-কোয়ারি' বা টাকার বিনিময়ে প্রশ্ন মামলায় মহুয়া মৈত্রকে লোকসভা থেকে বহিষ্কার করা হয়। তবে দল তাঁর পাশে ছিল। লোকসভা থেকে বহিষ্কারে পর, তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায় নিজে মহুয়াকে নিয়ে বড় বার্তা দেন। ২০২৪ লোকসভা নির্বাচনে ফের তাঁকে নদিয়ার কৃষ্ণনগর আসন থেকে প্রার্থী করা হয়। ২০২৪-এর সাধারণ নির্বাচনে কৃষ্ণনগর কেন্দ্র থেকে জয়ী ফের সাংসদ হন মহুয়া।

Tags:
Mahua MoitraCash for Query CaseSupreme Court
