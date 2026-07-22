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Raja Raghuvanshi Murder Case: মেঘালয় হানিমুন মার্ডার কেসে বিরাট আপডেট: প্রেমিকের সঙ্গে ছক কষে স্বামীকে খুন, অভিযুক্ত সোনম রঘুবংশীকে ভয়ংকর নির্দেশ দিল কোর্ট

Meghalaya Honeymoon murder case: ২০২৫ সালের মে মাসে ইন্দোরের ব্যবসায়ী রাজা রঘুবংশী ও তাঁর সদ্য বিবাহিত স্ত্রী সোনম রঘুবংশী মেঘালয়ে মধুচন্দ্রিমায় যান। সেখানেই সোহরা অঞ্চলে নিখোঁজ হন তাঁরা। ২ জুন গভীর খাদ থেকে উদ্ধার করা হয় রাজা রঘুবংশীর ক্ষতবিক্ষত দেহ।

Reported ByNabanita Sarkar Edited ByNabanita Sarkar
Published: Jul 22, 2026, 09:11 PM IST|Updated: Jul 22, 2026, 09:11 PM IST
Raja Raghuvanshi Murder Case: মেঘালয় হানিমুন মার্ডার কেসে বিরাট আপডেট: প্রেমিকের সঙ্গে ছক কষে স্বামীকে খুন, অভিযুক্ত সোনম রঘুবংশীকে ভয়ংকর নির্দেশ দিল কোর্ট

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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