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কোনও শুনানি করতে হবে না, রাহুলের আয়বহির্ভূত সম্পত্তি মামলায় এলাহাবাদ হাইকোর্টকে নির্দেশ সুপ্রিম কোর্টের

Rahul Gandhi: রাহুলের বিরুদ্ধে আয়বহির্ভূত সম্পত্তির অভিযোগ তুলে এলাহাবাদ হাইকোর্টে মামলা করেছিলেন কর্নাটকের বিজেপি কর্মী ভিগ্নেস শিশির

Written BySekender Abu Zafar
Published: Aug 17, 2026, 02:33 PM IST|Updated: Aug 17, 2026, 02:33 PM IST
কোনও শুনানি করতে হবে না, রাহুলের আয়বহির্ভূত সম্পত্তি মামলায় এলাহাবাদ হাইকোর্টকে নির্দেশ সুপ্রিম কোর্টের

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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