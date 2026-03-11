Harish Rana: ১৩ বছর জীবন্মৃত হরিশ রাণার ভেন্টিলেটর খুলে নিতে বলল সুপ্রিম কোর্ট, দেশের প্রথম স্বেচ্ছামৃত্যু
Supreme Court on Passive euthanasia plea: ১৩ বছর ভেজিটেটিভ অবস্থায়, চিকিৎসা প্রত্যাহারের অনুমতি দিল সুপ্রিম কোর্ট।
রাজীব চক্রবর্তী: দীর্ঘ ১৩ বছর ধরে ভেজিটেটিভ অবস্থায় থাকা ৩২ বছরের হরিশ রাণার ক্ষেত্রে চিকিৎসা ধীরে ধীরে প্রত্যাহারের অনুমতি দিল সুপ্রিম কোর্ট। এই ঘটনাকে দেশে প্যাসিভ ইউথেনেসিয়ার প্রয়োগের প্রথম নজির হিসেবে দেখা হচ্ছে। হরিশের বাবা-মাই তাঁদের ছেলের 'মৃত্যু' ভিক্ষা করতে সুপ্রিমের দ্বারস্থ হয়। ১১ মার্চ, বুধবার বিচারপতি জেবি পারদিওয়ালা ও বিচারপতি কেভি বিশ্বনাথনের বেঞ্চ জানায়, চিকিৎসকদের মতামত অনুযায়ী রাণার সুস্থ হয়ে ওঠার সম্ভাবনা প্রায় নেই বললেই চলে। সেই প্রেক্ষিতেই তাঁর লাইফ সাপোর্ট ধাপে ধাপে প্রত্যাহারের অনুমতি দেওয়া হয়েছে।
আদালতের পর্যবেক্ষণ:
বিচারপতি জেবি পারদিওয়ালা এবং বিচারপতি কেভি বিশ্বনাথনের বেঞ্চ জানিয়েছে, চিকিৎসা বিজ্ঞানের ভাষায় একজন রোগীর আর সেরে ওঠার কোনও আশা না থাকলে চিকিৎসকের দায়বদ্ধতা আর থাকে না। আদালত বলেছে, 'হরিশ রাণা একসময় পঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করা এক উজ্জ্বল-মেধাবী তরুণ ছিলেন। কিন্তু দুর্ঘটনার পর থেকে তিনি পুরোপুরি অন্যের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছেন।'
বিচারপতিরা তাঁদের পর্যবেক্ষণে বলেন, জীবন ও মৃত্যুর এই সিদ্ধান্ত কোনও যুক্তি দিয়ে পুরোপুরি ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়, এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে ভালোবাসা ও বেদনা। আদালত অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অফ মেডিক্যাল সায়েন্সেস (AIIMS)-কে নির্দেশ দিয়েছে, তারা যেন হরিশ রাণাকে প্যালিয়েটিভ কেয়ারে (উপশমকারী চিকিৎসা) ভর্তি করে এবং যথাযথ মর্যাদা বজায় রেখে ধীরে ধীরে লাইফ সাপোর্ট সরিয়ে নেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু করে।
কীভাবে এই করুণ অবস্থা হয় হরিশের:
২০১৩ সালে পঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র হরিশ রাণা পিজি (PG)-এর চারতলা থেকে পড়ে গিয়ে গুরুতর আহত হন। এরপর থেকেই তিনি শয্যাশায়ী। শ্বাস নেওয়ার জন্য তাঁর গলায় একটি নল (ট্রাকিওস্টমি) এবং খাওয়ানোর জন্য পাকস্থলীতে একটি নল (গ্যাস্ট্রোজেজুনোস্টমি) লাগানো রয়েছে। গত ১৩ বছরে তাঁর অবস্থার কোনও উন্নতি হয়নি।
ভারতে প্যাসিভ ইউথেনেশিয়া বা নিষ্ক্রিয় স্বেচ্ছামৃত্যু একটি অত্যন্ত সংবেদনশীল বিষয়। উল্লেখ্য, অরুণা সানবাগ মামলায় ২০১৮ সালে প্যাসিভ ইউথেনেসিয়াকে আইনি স্বীকৃতি দেওয়া হলেও কোনও নির্দিষ্ট রোগীর ক্ষেত্রে এই প্রথম এমন অনুমতি দিল দেশের শীর্ষ আদালত। তবে সক্রিয় ইউথেনেসিয়া এখনও ভারতে বেআইনি।
দীর্ঘ আইনি লড়াই:
প্রসঙ্গত হরিশ রাণার পরিবারকে এই প্যাসিভ ইউথানেসিয়ার জন্য কঠিন আইনি লড়াইয়ের মধ্যে দিয়ে যেতে হয়। এই 'মৃত্যু ভিক্ষা' আবেদনের পিছনে আছেন হরিশ রানার বাবা। জুলাই ২০২৩-এ দিল্লি হাইকোর্ট মেডিক্যাল বোর্ড গঠনের অনুমতি দিতে অস্বীকার করে। যুক্তি দেখায় যে রানা মেশিনের উপর নির্ভরশীল নন, তাই প্যাসিভ ইউথানেসিয়ার মানদণ্ড পূরণ করেন না। পরে সুপ্রিম কোর্টও বলে যে তিনি মেশিনের মাধ্যমে জীবিত নন। তিনি নিজে শ্বাস নেন এবং টিউবের মাধ্যমে খাবার পান। তবে ছেলের চিকিৎসা চালাতে রানার বৃদ্ধ বাবা-মায়ের অসহনীয় চাপও স্বীকার করে শীর্ষ আদালত। উল্লেখ্য,ছেলের চিকিৎসার খরচ চালাতে নিজেদের বাড়িও বিক্রি করে দিয়েছেন হরিশ রাণার বাবা-মা।
এরপর নভেম্বর ২০২৩-এ সুপ্রিম কোর্ট আবারও হোম কেয়ার বিকল্পের কথা বলে। তখনও চিকিৎসা প্রত্যাহারের অনুমতি দেয়নি। চিকিৎসক ও ফিজিওথেরাপিস্টরা সময়ে সময়ে বাড়িতে যাবেন। সেটাও সম্ভব না হলে হরিশ রানাকে নয়ডার জেলা হাসপাতালে স্থানান্তরের কথা বলা হয়। তাঁর পরিবার সেই নির্দেশ মেনে চলে। কিন্তু তারপরেও তাঁর শারীরিক অবস্থার অবনতি থামেনি।
২০২৫ সালে নভেম্বরে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হন হরিশের বাবা-মা। বাবা-মায়ের সেই আবেদনের প্রেক্ষিতে সুপ্রিম কোর্ট এবার নয়ডার জেলা হাসপাতালকে নির্দেশ দিয়েছে একটি মেডিক্যাল বোর্ড গঠন করা হয়। কিন্তু তাতেও কোনও দিশার আলো না পাওয়ায় শেষমেশ শীর্ষ আদালতও হাল ছেড়ে দিতে বাধ্য হল।
