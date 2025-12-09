English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS.

Supreme Court on BLO Security in SIR: BIG UPDATE: নজরে SIR! হুমকির মুখে BLO-রা? এবার সুপ্রিম কোর্টের বড় নির্দেশ রাজ্যকে...

SC on BLO Security SIR in Bengal: বিচারপতি বাগচী বলেন, এমনও অভিযোগ উঠছে যে বিএলও-দের চাপ দিচ্ছে কমিশন। তাতে নির্বাচন কমিশন জানায়, একজন বিএলও গড়ে প্রতি দিন ৩৭ জন ভোটারের দায়িত্ব নেন। প্রতি দিন ৭-৮টি বাড়ি ঘুরলেই সময়ের মধ্যে কাজ শেষ হয়ে যাওয়ার কথা। উত্তরে বিচারপতি বলেন, ‘বিএলও-দের উপর অতিরিক্ত চাপ যেন না আসে। তাঁরা  বাড়ি বাড়ি যাচ্ছেন, তথ্য আপলোড করছেন। এটা বসে থাকার মতো কাজ নয়। সেই কারণে আমরা আগেই বলেছিলাম, প্রয়োজনে বিএলও-র সংখ্যা বৃদ্ধি করা হোক।’

নবনীতা সরকার | Updated By: Dec 9, 2025, 02:49 PM IST
Supreme Court on BLO Security in SIR: BIG UPDATE: নজরে SIR! হুমকির মুখে BLO-রা? এবার সুপ্রিম কোর্টের বড় নির্দেশ রাজ্যকে...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বিএলও-দের নিরাপত্তা নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের কড়া বার্তা! দায় নিতে হবে কেন্দ্র-কমিশনকেও।

Add Zee News as a Preferred Source

কোনও রাজ্যের সরকার যদি বিএলও-দের (BLO Security) নিরাপত্তা দিতে সহযোগিতা না করে তা সুপ্রিম কোর্টকে (Supreme Court) জানাতে হবে বলে জানালেন বিচারপতি সূর্যকান্ত (Justice Surya Kanta) এবং বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী (Justice Jaymalya Bagchi)। দুই বিচারপতির বেঞ্চের কথায়, নির্বাচন ঘোষণা না হওয়া পর্যন্ত পুলিস কমিশনের অধীনে আসে না। বিচারপতি বাগচী এ-ও জানতে চান, শুধু কি পশ্চিমবঙ্গেই (SIR in Bengal) বিএলও-রা হুমকির মুখে পড়ছেন? না কি অন্য রাজ্যেও একই সমস্যা হচ্ছে? বেঞ্চ আরও জানিয়েছে, পরিস্থিতি বিবেচনা করে সেই মতো রাজ্যকে নির্দেশ দেবে শীর্ষ আদালত। কমিশনের তরফে জানানো হয়েছে, তারা শীঘ্রই বিএলও-দের নিরাপত্তার বিষয়টি নিয়ে রাজ্যকে চিঠি দেবে 

পশ্চিমবঙ্গে ভোটার তালিকা সংশোধনের (SIR) কাজে নিয়োজিত বুথ লেভেল অফিসারদের (BLO) নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করল দেশের শীর্ষ আদালত। প্রধান বিচারপতির বেঞ্চের স্পষ্ট নির্দেশ— কোনও বিশৃঙ্খলা বরদাস্ত করা হবে না।

পশ্চিমবঙ্গে ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন (SIR) প্রক্রিয়া চলাকালীন বুথ লেভেল অফিসারদের (BLO) নিরাপত্তা এবং অতিরিক্ত কাজের চাপ নিয়ে গুরুতর পর্যবেক্ষণ করল দেশের সুপ্রিম কোর্ট। মঙ্গলবার এই সংক্রান্ত একটি মামলার শুনানিতে প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত এবং বিচারপতি জয়মাল্য বাগচীর ডিভিশন বেঞ্চ স্পষ্ট জানিয়ে দিল, বিএলও-দের নিরাপত্তার দায় কেবল রাজ্যের নয়, কেন্দ্রীয় সরকার এবং নির্বাচন কমিশনকেও (ECI) নিতে হবে।

হুমকির মুখে বিএলও:

আদালতের প্রশ্ন
এদিন শুনানিতে মামলাকারীর তরফে দাবি করা হয়, পশ্চিমবঙ্গে বিএলও-দের ভয় দেখানো হচ্ছে এবং এসআইআর-এর কাজে বাধা দেওয়া হচ্ছে। এই প্রসঙ্গে বিচারপতিরা জানতে চান, ঠিক কতজন বিএলও-কে হুমকি দেওয়া হয়েছে। কারণ কমিশনের কাছে মাত্র একটি হুমকির অভিযোগ এবং একটি এফআইআর-এর তথ্য রয়েছে।

এই পরিস্থিতিতে আদালত কড়া বার্তা দিয়ে বলে, রাজ্যকে অবশ্যই সহযোগিতা করতে হবে। সহযোগিতা না পেলে প্রয়োজনে কেন্দ্রীয় বাহিনীর সাহায্য নেওয়া যেতে পারে। আদালত আরও নির্দেশ দিয়েছে, কোনও বিএলও নিরাপত্তা নিয়ে সমস্যায় পড়লে সরাসরি মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক (CEO) এবং জেলা নির্বাচনী আধিকারিকের (DEO) দফতরে অভিযোগ জানাতে পারবেন।

অতিরিক্ত চাপ নয়, সংখ্যা বাড়ান
বিএলও-দের ওপর অতিরিক্ত কাজের চাপ নিয়েও উদ্বেগ প্রকাশ করেছে শীর্ষ আদালত। বেঞ্চের পর্যবেক্ষণ, বিএলও-রাই মূল কাজটি করছেন, বাড়ি বাড়ি যাচ্ছেন, তথ্য আপলোড করছেন। তাই তাঁদের ওপর যেন অতিরিক্ত কাজের চাপ না আসে, সেটা কমিশনকে খতিয়ে দেখতে হবে।

সুপ্রিম কোর্টের স্পষ্ট নির্দেশ:

বিএলও সংখ্যা বৃদ্ধি: প্রয়োজনে বিএলও-র সংখ্যা বাড়ানো হোক। এর আগে আদালত জানিয়েছিল, আরও ৩০ হাজার বিএলও নিয়োগ করা সম্ভব।

নতুন নিয়োগ: যদি কোনও বিএলও কাজ করতে অসুবিধা বোধ করেন, তবে তাঁকে সরিয়ে দ্রুত নতুন বিএলও নিয়োগ করতে হবে।

দ্রুত পদক্ষেপ: গোটা বিষয়ে কমিশনকে দ্রুত পদক্ষেপ করার নির্দেশ দিয়েছে শীর্ষ আদালত।

আদালত এই বার্তা দিয়েছে যে, এসআইআর প্রক্রিয়ায় কোনওরকম বিশৃঙ্খলা সহ্য করা হবে না এবং বিএলও-দের নিরাপত্তা ও কাজের পরিবেশ নিশ্চিত করেই কমিশনকে এগিয়ে যেতে হবে। দেশের সব রাজ্যের জন্যই এই নির্দেশ প্রযোজ্য বলে আদালত এর আগে পরিষ্কার করে দিয়েছিল।

গতকাল, কাজের চাপ নিয়ে একদিকে নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে সরব হয়েছে বিএলও-দের একাংশ। আবার বিএলও-দের একাংশের বিরুদ্ধে পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ উঠেছে। মৃত, অবৈধ ও স্থানান্তরিত ভোটারদের নাম রেখে দেওয়া হচ্ছে বলে সরব হয়েছে বিজেপি। এই আবহে বিএলও-দের বার্তা দিল জাতীয় নির্বাচন কমিশন। এসআইআর প্রক্রিয়ায় অনিচ্ছাকৃত ভুল শুধরে নেওয়ার জন্য বিএলও-দের কমিশন সময় দিল। সেই সময়ের মধ্যে অনিচ্ছাকৃত ভুল শুধরে নিলে সংশ্লিষ্ট বিএলও-দের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হবে না। কিন্তু, ওই সময়ের পর গাফিলতি ধরা পড়লে সংশ্লিষ্ট বিএলও-দের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানিয়ে দিল কমিশন।

বিচারপতি বাগচী বলেন, এমনও অভিযোগ উঠছে যে বিএলও-দের চাপ দিচ্ছে কমিশন। তাতে নির্বাচন কমিশন জানায়, একজন বিএলও গড়ে প্রতি দিন ৩৭ জন ভোটারের দায়িত্ব নেন। প্রতি দিন ৭-৮টি বাড়ি ঘুরলেই সময়ের মধ্যে কাজ শেষ হয়ে যাওয়ার কথা। উত্তরে বিচারপতি বলেন, ‘বিএলও-দের উপর অতিরিক্ত চাপ যেন না আসে। তাঁরা  বাড়ি বাড়ি যাচ্ছেন, তথ্য আপলোড করছেন। এটা বসে থাকার মতো কাজ নয়। সেই কারণে আমরা আগেই বলেছিলাম, প্রয়োজনে বিএলও-র সংখ্যা বৃদ্ধি করা হোক।’

আরও পড়ুন: Mohit Chauhan Accident: পারফর্ম করতে করতেই স্টেজলাইটের উপর ধপ করে পড়ে গেলেন মোহিত চৌহান, এইমস-এ গায়ক...

আরও পড়ুন: Vikram Bhatt: ৩০ কোটির প্রতারণার মামলা! সস্ত্রীক পরিচালক বিক্রম ভাট গ্রেফতার মুম্বইয়ে...কী ঘটল হঠাত্‍?

 

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

 

About the Author

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

...Read More

Tags:
sirSIR in BengalBLO securityBLO protectionSupreme Court VerdictBLO in SIRBLO security in SIRPIL on SIRwest bengal govtSIR fearSIR DeathSIR fear death in BengalBengal SIRBengalAssembly election2026Supreme CourtTMCJustice Surya KantaJustice Jaymalya BagchiAabhishek bandyopadhyayMamata Bndyopadhyay
পরবর্তী
খবর

SIR in Assam: অসমে সবচেয়ে বেশি অবৈধ অনুপ্রবেশকারী থাকা সত্ত্বেও কেন সেখানে SIR হবে না? সুপ্রিম কোর্ট বলল...
.

পরবর্তী খবর

Rajanya Halder: ছাব্বিশের ভোটের আগেই 'ফুল বদল'? বিজেপিতে যোগদান প্রসঙ্গে কী বলছেন...