SIR: SIR নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের বড় সিদ্ধান্ত! এই মুহূর্তের সবথেকে বড় আপডেট...

নবনীতা সরকার | Updated By: Sep 1, 2025, 04:05 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বিহারে ভোটার তালিকা নিয়ে টানাপোড়েনে এবার সরাসরি আইনি সহায়তা মঞ্চকে কাজে লাগাল দেশের সর্বোচ্চ আদালত। সোমবার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, প্রতিটি জেলায় স্টেট লিগাল এইড ফোরামের চেয়ারম্যানের অধীনে প্যারালিগাল ভলান্টিয়ার নিয়োগ করা হবে। নজরদারিতে থাকবে লিগাল এইড ফোরাম।

তাঁরা ভোটার ও রাজনৈতিক দলকে আবেদন জমা দেওয়ার প্রক্রিয়ায় সহায়তা করবেন এবং এর গোপন রিপোর্ট তৈরি করে দেবেন জেলা লিগাল এইড চেয়ারম্যানকে। পরে সেই রিপোর্ট একত্রিত করে রাজ্য লিগাল এইড সেল আদালতের কাছে জমা দেবে।

অর্থাৎ, নির্বাচন কমিশন বা রাজনৈতিক দলের বক্তব্যের উপর নির্ভর না করে, এবার নিজেদের চোখ-কান মোতায়েন করছে সর্বোচ্চ আদালত।

সব রাজনৈতিক দলের কাছ থেকেও মতামত চাওয়া হয়েছে।
পরবর্তী শুনানি ৮ সেপ্টেম্বর।

About the Author

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

sirSIR in BiharSIR in BengalAssembly election2026Bihar assembly electionSupreme CourtLegal Aid forum
