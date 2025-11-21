English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
SIR In Bengal: বাংলায় SIR-এর ভাগ্যে কী? 'সুপ্রিম' নির্দেশে বাংলায় কি মাঝপথেই বন্ধ হয়ে যাবে বিতর্কের এসআইআর?

Supreme Court SIR hearing today: সুপ্রিম কোর্টে এখনও পর্যন্ত এসআইআর-এর বিরুদ্ধে মোট ১০টি পিটিশন দায়ের হয়েছে। কেরালা হাইকোর্ট পিটিশনের পক্ষে রায় দেয়নি। এসআইআর দ্বিতীয় পর্যায়ে এখনও পর্যন্ত ৫০.৪০ কোটির বেশি এনুমারেশন ফর্ম দেশের ১২ রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের ভোটারকে প্রদান করা হয়েছে। ১০ কোটির বেশি ফর্ম ডিজিটাইজও করা হয়েছে। আগের শুনানিতে সুপ্রিম কোর্ট  নির্বাচন কমিশনকে (EC) মতামত জানানোর জন্য ২ সপ্তাহ সময় দিয়েছিল। 

সুদেষ্ণা পাল | Updated By: Nov 21, 2025, 01:08 PM IST
নিজস্ব ছবি

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বাংলায় কি মাঝপথেই বন্ধ হয়ে যাবে এসআইআর (SIR)? কোন দিকে গড়াচ্ছে জল? পশ্চিমবঙ্গে SIR প্রক্রিয়ার ভবিষ্যৎ কী (SIR in Bengal)? ইতিমধ্যেই কেরালা সরকার SIR বন্ধের দাবি জানিয়েছে। পিটিশন জমা দিয়েছে তামিলনাড়ু ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারও। বাংলায় SIR-এর ভাগ্যে কী? সম্ভবতই আজই তা চূড়ান্ত হয়ে যাবে সুপ্রিম কোর্টের রায়ে বা নির্দেশে (Supreme Court SIR hearing today)!

সুপ্রিম কোর্টে SIR মামলার শুনানি

আজ SIR মামলার শুনানি রয়েছে শীর্ষ আদালতে (Supreme Court SIR hearing today)। আজ সুপ্রিম কোর্ট কেরালা সরকারের দায়ের করা এসআইআর (SIR) বিরোধী পিটিশনের শুনানি করবে। কেরালায় স্থানীয় প্রশাসনিক সংস্থার (Local Body Election) নির্বাচন রয়েছে ডিসেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহে। তাই ভোটার তালিকার স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন (SIR) স্থগিত রাখার আবেদন জানিয়েছিল রাজ্য সরকার। পিটিশনে কেরালা সরকার জানিয়েছে, কর্মী স্বল্পতার কারণে নির্বাচন চলাকালীন এসআইআর প্রক্রিয়া পরিচালনা করা কঠিন হয়ে পড়েছে। নির্বাচন চলার সময় তাড়াহুড়ো করে যাচাই প্রক্রিয়ার কার্যক্রম চালালে তা ভোটাধিকার বিরোধী হবে।

SIR-এর বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে মোট ১০টি পিটিশন

প্রসঙ্গত, কেরালায় স্থানীয় নির্বাচন ২১ ডিসেম্বরের মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে। তাই কেরালা সরকারের দাবি, এই পর্যায়ে এসআইআর (SIR) সম্পন্ন করার প্রয়োজন নেই। কারণ, রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন মে ২০২৬-এ হওয়ার কথা। এখন কেরালার পাশাপাশি তামিলনাড়ু এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারও এসআইআর-এর বিরুদ্ধে পিটিশন দায়ের করেছে। ইন্ডিয়ান মুসলিম ইউনিয়ন লীগও এসআইআর-এর বিরুদ্ধে পিটিশন দাখিল করেছে সুপ্রিম কোর্টে। রিপোর্ট অনুযায়ী, সুপ্রিম কোর্টে এখনও পর্যন্ত মোট ১০টি পিটিশন এসআইআর-এর বিরুদ্ধে দায়ের হয়েছে (Supreme Court SIR petition)।

SIR বিরোধিতায় সরব পশ্চিমবঙ্গ ও তামিলাড়ু সরকার

উল্লেখ্য, এসআইআর-এর (SIR in Bengal) শুরু থেকেই এর বিরোধিতায় সরব পশ্চিমবঙ্গ সরকার। এসআইআর (Bengal SIR) আতঙ্কে অনেকেই আত্মঘাতী হয়েছে পশ্চিমবঙ্গে। এমনকি SIR-এর কাজের চাপ সহ্য করতে না পেরে সেরিব্রাল স্ট্রোকে আক্রান্ত হওয়ার ঘটনাও ঘটেছে বাংলায় (Bengal SIR deaths)। ওদিকে তামিলনাড়ুতে SIR-এর কাজের চাপে আত্মঘাতী হয়েছে এক বিএলও। বিএলও-রা বার বারই SIR-এর এনুমারেশন ফর্ম ডিজিটাইজেশনে অসম্ভব ওয়ার্ক লোডের কথা বলছেন। এদিকে, এখনও পর্যন্ত এসআইআর দ্বিতীয় পর্যায়ে প্রায় ৯৯% গণনাপত্র, ৫০.৪০ কোটির বেশি এনুমারেশন ফর্ম (Enumeration Form) দেশের ১২টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের ভোটারকে প্রদান করা হয়ে গিয়েছে। ১০ কোটির বেশি ফর্ম ডিজিটাইজও করা হয়েছে।

পিটিশনের পক্ষে রায় দেয়নি কেরালা হাইকোর্ট

এখন এর আগের শুনানিতে, মঙ্গলবার, সুপ্রিম কোর্ট  নির্বাচন কমিশনের (EC) কাছ থেকে তামিলনাড়ু এবং পশ্চিমবঙ্গে স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন (SIR) প্রক্রিয়াকে চ্যালেঞ্জ করে দায়ের হওয়া পিটিশনের প্রেক্ষিতে আলাদা আলাদাভাবে প্রতিক্রিয়া চেয়েছে। এই প্রতিক্রিয়া জানানোর জন্য সুপ্রিম কোর্ট নির্বাচন কমিশনকে (Election Commission) ২ সপ্তাহ সময় দিয়েছে। ২ সপ্তাহের মধ্যে নির্বাচন কমিশনকে তাদের বক্তব্য শীর্শ আদালতে দাখিল করতে হবে। ওদিকে কেরালা হাইকোর্ট পিটিশনের পক্ষে রায় দেয়নি। কেরালা হাইকোর্টে নির্বাচন কমিশন যুক্তি দিয়েছিল যে এসআইআর একটি দেশেরব্যাপী প্রক্রিয়া এবং তা অর্ধেকের বেশি সম্পন্ন হয়ে গিয়েছে। তাই এটিকে মাঝপথে বন্ধ করলে পরবর্তী নির্বাচন প্রক্রিয়ার প্রস্তুতি ব্যাহত হবে। নির্বাচন কমিশনের যুক্তিকে মান্যতা দিয়ে কেরালা হাইকোর্টের বিচারপতি ভি.জি. অরুণের বেঞ্চ বলে, বিহার, তামিলনাড়ু ও পশ্চিমবঙ্গে ভোটার তালিকার এসআইআর চ্যালেঞ্জ করে দাখিল হওয়া একই ধরনের পিটিশন ইতিমধ্যেই সুপ্রিম কোর্ট মুলতুবি করেছে। তাই শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য হাইকোর্টের এই বিষয়ে রায় দেওয়া উচিত নয়।

SIR আসলে কী? (What SIR exactly is)
১) SIR হল ভোটার তালিকার একটি বিস্তারিত এবং এককালীন যাচাইকরণ অভিযান (detailed and one-time verification drive)। এর মাধ্যমে ভোটার তালিকা (Voter List) আপডেট করা হয়।

২) SIR-এর পুরো নাম Special Intensive Revision।

৩) ১৮ বছরের ঊর্ধ্বে নতুন ভোটারদের SIR-এর মাধ্যমে ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

৪) মৃত বা অন্যত্র চলে যাওয়া ভোটারদের নাম তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়।

৫) ভোটার তালিকায় ভোটারের নাম ও ঠিকানার ভুল সংশোধন করা হয়।

৬) এরজন্য বুথ লেভেল অফিসাররা (BLO) বাড়ি বাড়ি গিয়ে ফর্ম বিতরণ করেন। তারপর ফিলআপ করা ফর্মের মাধ্যমে ভোটারের তথ্য সংগ্রহ করেন।

৭) অনলাইনেও SIR-এর এনুমারেশন ফর্ম ফিল-আপ করা যায়।

৮) SIR-এর মূল লক্ষ্য একটাই— কোনও যোগ্য ভোটার যেন ভোটার তালিকা থেকে বাদ না যায় এবং কোনও অযোগ্য ভোটারের নাম যেন তালিকায় অন্তর্ভুক্ত না থাকে।

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটাও! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! ১১ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি সেই লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের খেলাই আমার ফোকাস।

 

