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'আপনারা ধরে নিচ্ছেন কেন আগে থেকে যে, খারাপ কিছু হবেই': ককরোচদের বিক্ষোভ দেখানোর অধিকার অবশ্যই আছে, সুপ্রিম কোর্টের ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত

Supreme Court on CJP protest on 5th September: ‘ককরোচ জনতা পার্টি’ বিভিন্ন সামাজিক, রাজনৈতিক অসঙ্গতি ও নীতিগত সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে ব্যঙ্গাত্মক ভঙ্গিতে অভিনব প্রচার ও বিক্ষোভ কর্মসূচি আয়োজনের জন্য পরিচিত। সংগঠনের পক্ষ থেকে ৫ সেপ্টেম্বর দেশজুড়ে একটি প্রতীকী প্রতিবাদ ও জমায়েতের ডাক দেওয়া হয়েছিল। এই ডাক ঘিরেই আপত্তি তুলে শীর্ষ আদালতে জনস্বার্থ মামলা দায়ের করা হয়।

Reported ByNabanita Sarkar Edited ByNabanita Sarkar
Published: Aug 31, 2026, 07:33 PM IST|Updated: Aug 31, 2026, 07:33 PM IST
'আপনারা ধরে নিচ্ছেন কেন আগে থেকে যে, খারাপ কিছু হবেই': ককরোচদের বিক্ষোভ দেখানোর অধিকার অবশ্যই আছে, সুপ্রিম কোর্টের ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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