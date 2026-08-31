'আপনারা ধরে নিচ্ছেন কেন আগে থেকে যে, খারাপ কিছু হবেই': ককরোচদের বিক্ষোভ দেখানোর অধিকার অবশ্যই আছে, সুপ্রিম কোর্টের ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: রাজনৈতিক প্রতিবাদী সংগঠন ‘ককরোচ জনতা পার্টি’ (CJP) আগামী ৫ সেপ্টেম্বর দেশব্যাপী বিক্ষোভ ও সমাবেশ করবে বলে জানানোর পরই তা আটকানোর জন্য পরিমরি করে কোর্টে ছুটেছে কেন্দ্রীয় পুলিস। কিন্তু সেই আর্জি খারিজ করেছে সুপ্রিম কোর্ট। শীর্ষ আদালত স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে যে, আইন-শৃঙ্খলা বজায় রাখা এবং কোনও জমায়েত বা বিক্ষোভের অনুমতি দেওয়ার বিষয়টি মূলত স্থানীয় পুলিস ও প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের দেখার বিষয়। আদালত সরাসরি এই ধরনের প্রশাসনিক বিষয়ে আগ বাড়িয়ে হস্তক্ষেপ করবে না।
আদালতের পর্যবেক্ষণ ও নির্দেশ
বিচারপতিদের বেঞ্চে মামলাটির শুনানিকালে আবেদনকারী দাবি করেন যে, ৫ সেপ্টেম্বর শিক্ষক দিবসের মতো একটি গুরুত্বপূর্ণ দিনে এই ধরনের রাজনৈতিক ও ব্যাঙ্গাত্মক সংগঠনের জমায়েতের ফলে সাধারণ জনজীবন ব্যাহত হতে পারে এবং আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটার আশঙ্কা রয়েছে। তাই আদালত যেন সরাসরি এই কর্মসূচির ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করে বা নির্দিষ্ট শর্ত আরোপ করে।
আবেদনকারীর যুক্তি শোনার পর শীর্ষ আদালত সরাসরি কোনো স্থগিতাদেশ বা নিষেধাজ্ঞা দিতে অস্বীকার করে। আদালত জানায়:
১. দেশের যেকোনও প্রান্তে সভা, সমিতি বা বিক্ষোভ কর্মসূচি সংক্রান্ত অনুমতি দেওয়ার প্রাথমিক দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট রাজ্যের পুলিস প্রশাসন ও স্থানীয় প্রশাসনের।
২. আবেদনকারীর যদি কোনও সুনির্দিষ্ট নিরাপত্তা বা জনস্বার্থ বিঘ্নিত হওয়ার আশঙ্কা থাকে, তবে তাঁকে প্রথমে স্থানীয় থানার পুলিশ কমিশনার বা জেলা প্রশাসনের কাছে আনুষ্ঠানিক অভিযোগ ও স্মারকলিপি জমা দিতে হবে।
৩. আগাম আশঙ্কার ভিত্তিতে সুপ্রিম কোর্ট সরাসরি কোনো সংগঠনের গণতান্ত্রিক বা প্রতিবাদী কর্মসূচিতে হস্তক্ষেপ করে প্রশাসনিক ক্ষমতা নিজের হাতে তুলে নেবে না।
বিতর্কের প্রেক্ষাপট
‘ককরোচ জনতা পার্টি’ বিভিন্ন সামাজিক, রাজনৈতিক অসঙ্গতি ও নীতিগত সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে ব্যঙ্গাত্মক ভঙ্গিতে অভিনব প্রচার ও বিক্ষোভ কর্মসূচি আয়োজনের জন্য পরিচিত। সংগঠনের পক্ষ থেকে ৫ সেপ্টেম্বর দেশজুড়ে একটি প্রতীকী প্রতিবাদ ও জমায়েতের ডাক দেওয়া হয়েছিল। এই ডাক ঘিরেই আপত্তি তুলে শীর্ষ আদালতে জনস্বার্থ মামলা দায়ের করা হয়।
প্রশাসনের হাতেই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত
সুপ্রিম কোর্ট মামলাটি নিষ্পত্তি করে আবেদনকারীকে সংশ্লিষ্ট প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করার স্বাধীনতা দিয়েছে। আদালত জানিয়েছে, পুলিশ ও স্থানীয় প্রশাসন যদি মনে করে যে এই জমায়েতের কারণে শান্তিভঙ্গ হতে পারে বা যান চলাচলে মারাত্মক বিঘ্ন ঘটবে, তবে তারা আইন অনুযায়ী প্রয়োজনীয় নিয়ন্ত্রণমূলক পদক্ষেপ বা অনুমতি বাতিলের সিদ্ধান্ত নিজেরাই নিতে পারবে। ফলে ৫ সেপ্টেম্বরের কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হবে কি না, তা এখন পুরোপুরি নির্ভর করছে সংশ্লিষ্ট পুলিস ও স্থানীয় প্রশাসনের সিদ্ধান্তের ওপর।
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