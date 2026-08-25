/NCPI শিবিরে জোর ধাক্কা! অভিষেকের আর্জিতে ২০ বিদ্রোহী সাংসদকে নোটিস সুপ্রিম কোর্টের

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: NCPI শিবিরে জোর ধাক্কা! তৃণমূল কংগ্রেসের ২০ বিদ্রোহী সাংসদকে নোটিস ধরাল সুপ্রিম কোর্ট। বিদ্রোহী সাংসদদের সদস্যপদ খারিজ নিয়ে বিলম্বে সুপ্রিম কোর্টে আর্জি জানিয়েছিলেন তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। অভিষেকের দায়ের করা সেই মামলার প্রেক্ষিতেই তৃণমূল কংগ্রেসের ২০ বিদ্রোহী সাংসদকে তথা ২০ জন NCPI সাংসদের উদ্দেশে নোটিস জারি করেছে সুপ্রিম কোর্ট।
ছাব্বিশের বিধানসভা ভোটে রাজ্যে ভরাডুবির পরই বড়সড় ভাঙনের মুখে পড়ে তৃণমূল কংগ্রেস। মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায় ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্য়ায়ের নেতৃত্ব অস্বীকার করে তৃণমূল ত্যাগ করেন ২০ জন সাংসদ। তৃণমূলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের একসময়ের ঘনিষ্ঠ অনুগামী বলে পরিচিত কাকলি ঘোষ দস্তিদারের নেতৃত্বে লোকসভার ২০ জন সাংসদ তৃণমূল থেকে বেরিয়ে আসেন। তাঁরা যোগ দেন NCPI-তে। যার নেতৃত্বে রয়েছেন কাকলি ঘোষ দস্তিজার নিজে।
এরপরই দলীয় শৃঙ্খলা ভঙ্গ এবং দলত্যাগের অভিযোগে এই ২০ জন সাংসদের লোকসভার সদস্যপদ খারিজের দাবি জানিয়ে স্পিকার ওম বিড়লার কাছে আবেদন করে তৃণমূল কংগ্রেস। কিন্তু দীর্ঘ দিন পার হয়ে গেলেও, এখনও পর্যন্ত স্পিকার ওম বিড়লা দলত্যাগ নিয়ে তৃণমূলের দায়ের করা আবেদনের উপর কোনও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেননি। ফলে বিষয়টির এখনও চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হয়নি। দলত্যাগবিরোধী আইনে সদস্যপদ খারিজের বিষয়টি ঝুলে রয়েছে।
এই পরিস্থিতিতে আবেদনের দ্রুত নিষ্পত্তি করতে লোকসভার স্পিকারকে নির্দেশ দেওয়ার আর্জি জানিয়ে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হন ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ তথা তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতির বেঞ্চে মামলাটি ওঠে। শুনানির পর ২০ জন বিদ্রোহী তৃণমূল সাংসদকে নোটিস জারি করেছে সুপ্রিম কোর্ট। তাঁদের জবাব তলব করেছে শীর্ষ আদালত।
এদিন শীর্ষ আদালতে লোকসভার স্পিকার এবং লোকসভা সচিবালয়ের পক্ষে উপস্থিত ছিলেন দেশের সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা। প্রধান বিচারপতির বেঞ্চ সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতাকে এই বিষয়ে স্পিকার ওম বিড়লার কাছ থেকে প্রয়োজনীয় নির্দেশিকা সংগ্রহ করে আদালতকে জানাতে নির্দেশ দিয়েছে। বলাই বাহুল্য যে এই ঘটনা জাতীয় রাজনীতিতে নয়া মাত্রা যোগ করল।
রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞদের মতে সুপ্রিম কোর্টের এভাবে নোটিস জারি করা তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ এর ফলে দলত্যাগী 'তৃণমূল' তথা NCPI সাংসদদের উপর চাপ বৃদ্ধি পেল। যদিও সংবিধানের দশম তফসিল অনুযায়ী দলত্যাগবিরোধী আইনের আওতায় কোনও সাংসদের সদস্যপদ খারিজের এক্তিয়ার মূলত স্পিকারের রয়েছে, কিন্তু অতীতেও দেখা গিয়েছে যে, বহু ক্ষেত্রে স্পিকারদের সিদ্ধান্ত গ্রহণে দেরিতে শীর্ষ আদালত হস্তক্ষেপ করেছে।
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