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NCPI শিবিরে জোর ধাক্কা! অভিষেকের আর্জিতে ২০ বিদ্রোহী সাংসদকে নোটিস সুপ্রিম কোর্টের

TMC rebel MPs: কাকলি ঘোষ দস্তিদারের নেতৃত্বে লোকসভার ২০ জন সাংসদ তৃণমূল থেকে বেরিয়ে এসে যোগ দেন NCPI-তে। রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞদের মতে সুপ্রিম কোর্টের এভাবে নোটিস জারিতে দলত্যাগী 'তৃণমূল' তথা NCPI সাংসদদের উপর চাপ বৃদ্ধি পেল।

Written BySUDESHNA PAUL
Published: Aug 25, 2026, 02:38 PM IST|Updated: Aug 25, 2026, 02:52 PM IST
NCPI শিবিরে জোর ধাক্কা! অভিষেকের আর্জিতে ২০ বিদ্রোহী সাংসদকে নোটিস সুপ্রিম কোর্টের
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

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NCPI শিবিরে জোর ধাক্কা! অভিষেকের আর্জিতে ২০ বিদ্রোহী সাংসদকে নোটিস সুপ্রিম কোর্টের
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