/লিভ-ইনেও প্রযোজ্য ৪৯৮এ! কোন শর্তে? যুগান্তকারী রায়ে ব্যাখ্যা সুপ্রিম কোর্টের

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: লিভ-ইন রিলেশনশিপ নিয়ে যুগান্তকারী রায় সুপ্রিম কোর্ট। শীর্ষ আদালত রায়ে স্পষ্ট জানিয়েছে যে, ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪৯৮এ ধারার অধীনে গার্হস্থ্য নির্যাতনের বিরুদ্ধে যে আইনি সুরক্ষা রয়েছে, আইনি বিবাহ না হলেও 'বিবাহ সমতুল্য' দীর্ঘমেয়াদী লিভ-ইন সম্পর্কের ক্ষেত্রেও সেই একই সুরক্ষা পাবেন 'পার্টনার' নারীরা।
৪৯৮এ
সুপ্রিম কোর্ট তার পর্যবেক্ষণ করে জানিয়েছে যে, পারিবারিক পরিবেশে মহিলাদের নিষ্ঠুরতা, গার্হস্থ হিংসার হাত থেকে রক্ষা করার জন্যই ৪৯৮এ ধারাটি জনকল্যাণমূলক ও সুরক্ষামূলক বিধান হিসেবে তৈরি করা হয়েছিল। তাই কেবল আনুষ্ঠানিক বিবাহ নেই, সেটিকে কারণ হিসেবে দেখিয়ে এর উদ্দেশ্যকে ব্যর্থ করা উচিত নয়। আদালত বলে, "যখন ৪৯৮এ ধারার উদ্দেশ্যই হল স্বামী বা শ্বশুরবাড়ির লোকজনের দ্বারা মানসিক ও শারীরিক আঘাত দেয়, এমন আচরণের বিরুদ্ধে সুরক্ষা প্রদান করা, তখন এই ধরনের নির্যাতন কেবল বিয়ের পর-ই হতে পারে, এমনটা ভাবা বা বলা- বিষয়টিকে বড্ড সরলীকরণ করে ফেলে।"
কোন শর্তে ৪৯৮এ?
আদালত তাই জোরের সঙ্গে বলে যে, সমাজের বিবর্তনের সাথে সাথে আইনেরও পরিবর্তন ও বিবর্তন হওয়া উচিত। বিশেষ করে যেখানে ভারতের শহরাঞ্চলে দীর্ঘমেয়াদী লিভ-ইন সম্পর্ক বর্তমানে একটি গ্রহণযোগ্য বাস্তবতা হয়ে উঠেছে। সুপ্রিম কোর্ট তাই জানিয়েছে, ৪৯৮এ ধারা সেইসব লিভ-ইন সম্পর্কের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে যা "বিয়ের সমতুল্য সম্পর্ক" হিসেবে গণ্য হবে। তবে কেবল ক্যাজুয়াল সম্পর্ক বা সাময়িক প্রেমের সম্পর্কের ক্ষেত্রে এই সুরক্ষা মিলবে না। তাই সম্পর্কটি কেবল ক্ষণস্থায়ী প্রেম নয়, বরং সত্যি সত্যিই 'বিবাহের সমতুল্য' ছিল- তা প্রমাণের দায়ভার বিচারপ্রার্থী মহিলার উপরই থাকবে।
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