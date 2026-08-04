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লিভ-ইনেও প্রযোজ্য ৪৯৮এ! কোন শর্তে? যুগান্তকারী রায়ে ব্যাখ্যা সুপ্রিম কোর্টের

Supreme Court on Live-in: আদালত জোরের সঙ্গে বলে যে, সমাজের বিবর্তনের সাথে সাথে আইনেরও পরিবর্তন ও বিবর্তন হওয়া উচিত। বিশেষ করে যেখানে ভারতের শহরাঞ্চলে দীর্ঘমেয়াদী লিভ-ইন সম্পর্ক বর্তমানে একটি গ্রহণযোগ্য বাস্তবতা হয়ে উঠেছে।

Written BySUDESHNA PAUL
Published: Aug 04, 2026, 06:04 PM IST|Updated: Aug 04, 2026, 06:04 PM IST
লিভ-ইনেও প্রযোজ্য ৪৯৮এ! কোন শর্তে? যুগান্তকারী রায়ে ব্যাখ্যা সুপ্রিম কোর্টের

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

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