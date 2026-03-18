English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • দেশ
  • Supreme Court on maternity leave: বৈষম্য নয়: সন্তান দত্তক নিলেও এবার ১২ সপ্তাহ সবেতন মাতৃত্বকালীন ছুটি, সুপ্রিম কোর্টের ঐতিহাসিক রায়

Supreme Court of India on Maternity Leave and Paternity Leave: সন্তান লালন-পালন কেবল মায়ের একার দায়িত্ব নয়! ঐতিহাসিক রায়ে সুপ্রিম কোর্ট জানাল, মাতৃত্বকালীন ছুটি এক মৌলিক মানবাধিকার। পাশাপাশি পিতৃত্বকালীন ছুটির আইনি স্বীকৃতির জন্যও কেন্দ্রকে আহ্বান জানিয়েছে আদালত। দত্তক নেওয়া মায়েদের অধিকার রক্ষায় বড় পদক্ষেপ শীর্ষ আদালতের। 

সৌমিতা মুখোপাধ্যায় | Updated By: Mar 18, 2026, 04:24 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: পরিবার মানে শুধু রক্তের সম্পর্ক নয়, বরং আবেগ এবং দায়িত্বের মেলবন্ধন—এই বার্তাকে সামনে রেখেই এক যুগান্তকারী রায় দিল সুপ্রিম কোর্ট। মঙ্গলবার, ১৭ মার্চ এক রায়ে শীর্ষ আদালত স্পষ্ট জানিয়েছে, কর্মরতা নারীদের জন্য মাতৃত্বকালীন ছুটির সুরক্ষা মৌলিক মানবাধিকার। একই সঙ্গে পিতৃত্বকালীন ছুটি বা 'প্যাটার্নিটি লিভ'-কেও সামাজিক নিরাপত্তা সুবিধার অন্তর্ভুক্ত করতে কেন্দ্রীয় সরকারকে আইনি স্বীকৃতি দেওয়ার আর্জি জানিয়েছে আদালত। 

Add Zee News as a Preferred Source

আরও পড়ুন- Harish Rana: ছেলে বেঁচে থাকুক অন্যের শরীরে: হরিশের স্বেচ্ছামৃত্যুর পর এবার বাবা-মা কাতর আর্জি নিয়ে ঘুরছেন ডাক্তারদের দুয়ারে

২০২৫ সালের নভেম্বরে কার্যকর হওয়া 'কোড অফ সোশ্যাল সিকিউরিটি'-র একটি ধারাকে চ্যালেঞ্জ করে হামসানন্দিনী নন্দুরী একটি পিটিশন দাখিল করেছিলেন। ওই আইনে বলা ছিল, কেবল যে মায়েরা তিন মাসের কম বয়সী শিশু দত্তক নেবেন, তারাই ১২ সপ্তাহের মাতৃত্বকালীন ছুটি পাবেন। আবেদনকারীর পক্ষে আইনজীবী বাণী দীক্ষিত যুক্তি দেন যে, ভারতে আইনি দত্তক প্রক্রিয়া সম্পন্ন হতেই সাধারণত তিন মাসের বেশি সময় লেগে যায়। ফলে এই নিয়মটি কার্যত অর্থহীন এবং বৈষম্যমূলক।

বিচারপতি পারদিওয়ালা এবং বিচারপতি আর. মহাদেবনের বেঞ্চ এই আবেদনকে মান্যতা দিয়ে জানান, একজন দত্তক নেওয়া মায়ের অধিকার এবং দায়িত্ব প্রাকৃতিক মায়ের মতোই। বিচারপতি পারদিওয়ালা তাঁর রায়ে বলেন, "মা, বাবা এবং সন্তান নিয়ে গঠিত একটি পরিবার কেবল জীববিজ্ঞানের ওপর নির্ভর করে না; বরং ভাগ করে নেওয়া দায়িত্ব এবং মানসিক বন্ধনই এই সম্পর্ককে টিকিয়ে রাখে।"

আদালত মাতৃত্বকালীন ছুটিকে কর্মক্ষেত্রে সমতার একটি অপরিহার্য উপাদান হিসেবে চিহ্নিত করেছে। রায়ে বলা হয়েছে, মাতৃত্বকালীন সুবিধা একজন নারীর অর্থনৈতিক স্বাধীনতা রক্ষা করে এবং পরিবারের ওপর তাঁর অতি-নির্ভরশীলতা কমায়। যদি মা মাতৃত্বকালীন ছুটি না পান, তবে তাঁকে কাজে ফিরতে হবে। সেক্ষেত্রে শিশুর দেখভালের দায়িত্ব পড়ে বড় ভাই-বোনের ওপর। যদি সেই বড় সন্তান মেয়ে হয়, তবে তাকে স্কুল ছাড়তে হয়, ফলে সে লিঙ্গ বৈষম্যের শিকার হয়।

আরও পড়ুন- Sonam Wangchuk Released Explainer: সোনম ওয়াংচুকের মুক্তি: সরকারের 'যথাযথ বিবেচনা'র আড়ালে লুকিয়ে কোন সমীকরণ?

আদালত মনে করিয়ে দিয়েছে যে, সন্তান লালন-পালন কেবল মায়ের একার কাজ নয়। বাবার অনুপস্থিতি শিশুর শৈশব এবং অভিভাবকের মানসিক বন্ধনে ঘাটতি তৈরি করে। বিচারপতি পারদিওয়ালার কথায়, "সমাজ বরাবরই ধরে নিয়েছে যে বাবার ভূমিকা গৌণ। এই অনুপস্থিতির গুরুত্ব নিয়ে আগে কখনও গুরুত্ব দিয়ে ভাবা হয়নি।" সরকার যাতে পিতৃত্বকালীন ছুটির জন্য নির্দিষ্ট আইনি বিধান তৈরি করে, সেই বিষয়েও জোরালো সওয়াল করেছে দেশের শীর্ষ আদালত।

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল) 

About the Author

Soumita Mukherjee

ইংরেজিতে মাস্টার্স, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতার ছাত্রী। বিনোদনের খবর করা নেহাত বিনোদন নয়, গত ১৪ বছরের সাংবাদিক জীবনে তা প্রতিষ্ঠা করেছেন।তারকাদের প্রশ্ন করাতেই সাবলীল। ভোট কভারেজ থেকে দেশ-বিদেশের সব রকমের খবর, ফিল্ড রিপোর্টিং থেকে ভয়েস ওভার, কপি লেখা থেকে ইভেন্ট-- সর্বমুখিন, সর্বত্রগামী।

...Read More

Tags:
Supreme Court of Indiamaternity leavePaternity leaveHuman RightsAdoption Laws India
পরবর্তী
খবর

Woman Tried To Courier Father: বাসে মিলছে না সিট, পার্সেল করে পাঠাতে ক্যুরিয়ার অফিসে বৃদ্ধ বাবাকে বস্তায় বেঁধে হাজির তরুণী
.

পরবর্তী খবর

TMC Candidate List 2026: গুজবের মুখে ছাই দিয়ে প্রায় টলিপ্রভাব মুক্ত তালিকা: নেই ইমন-পরম, বাদ...