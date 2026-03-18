Supreme Court on maternity leave: বৈষম্য নয়: সন্তান দত্তক নিলেও এবার ১২ সপ্তাহ সবেতন মাতৃত্বকালীন ছুটি, সুপ্রিম কোর্টের ঐতিহাসিক রায়

Supreme Court on maternity leave: বৈষম্য নয়: সন্তান দত্তক নিলেও এবার ১২ সপ্তাহ সবেতন মাতৃত্বকালীন ছুটি, সুপ্রিম কোর্টের ঐতিহাসিক রায়
Supreme Court of India on Maternity Leave and Paternity Leave: সন্তান লালন-পালন কেবল মায়ের একার দায়িত্ব নয়! ঐতিহাসিক রায়ে সুপ্রিম কোর্ট জানাল, মাতৃত্বকালীন ছুটি এক মৌলিক মানবাধিকার। পাশাপাশি পিতৃত্বকালীন ছুটির আইনি স্বীকৃতির জন্যও কেন্দ্রকে আহ্বান জানিয়েছে আদালত। দত্তক নেওয়া মায়েদের অধিকার রক্ষায় বড় পদক্ষেপ শীর্ষ আদালতের।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: পরিবার মানে শুধু রক্তের সম্পর্ক নয়, বরং আবেগ এবং দায়িত্বের মেলবন্ধন—এই বার্তাকে সামনে রেখেই এক যুগান্তকারী রায় দিল সুপ্রিম কোর্ট। মঙ্গলবার, ১৭ মার্চ এক রায়ে শীর্ষ আদালত স্পষ্ট জানিয়েছে, কর্মরতা নারীদের জন্য মাতৃত্বকালীন ছুটির সুরক্ষা মৌলিক মানবাধিকার। একই সঙ্গে পিতৃত্বকালীন ছুটি বা 'প্যাটার্নিটি লিভ'-কেও সামাজিক নিরাপত্তা সুবিধার অন্তর্ভুক্ত করতে কেন্দ্রীয় সরকারকে আইনি স্বীকৃতি দেওয়ার আর্জি জানিয়েছে আদালত।
আরও পড়ুন- Harish Rana: ছেলে বেঁচে থাকুক অন্যের শরীরে: হরিশের স্বেচ্ছামৃত্যুর পর এবার বাবা-মা কাতর আর্জি নিয়ে ঘুরছেন ডাক্তারদের দুয়ারে
২০২৫ সালের নভেম্বরে কার্যকর হওয়া 'কোড অফ সোশ্যাল সিকিউরিটি'-র একটি ধারাকে চ্যালেঞ্জ করে হামসানন্দিনী নন্দুরী একটি পিটিশন দাখিল করেছিলেন। ওই আইনে বলা ছিল, কেবল যে মায়েরা তিন মাসের কম বয়সী শিশু দত্তক নেবেন, তারাই ১২ সপ্তাহের মাতৃত্বকালীন ছুটি পাবেন। আবেদনকারীর পক্ষে আইনজীবী বাণী দীক্ষিত যুক্তি দেন যে, ভারতে আইনি দত্তক প্রক্রিয়া সম্পন্ন হতেই সাধারণত তিন মাসের বেশি সময় লেগে যায়। ফলে এই নিয়মটি কার্যত অর্থহীন এবং বৈষম্যমূলক।
বিচারপতি পারদিওয়ালা এবং বিচারপতি আর. মহাদেবনের বেঞ্চ এই আবেদনকে মান্যতা দিয়ে জানান, একজন দত্তক নেওয়া মায়ের অধিকার এবং দায়িত্ব প্রাকৃতিক মায়ের মতোই। বিচারপতি পারদিওয়ালা তাঁর রায়ে বলেন, "মা, বাবা এবং সন্তান নিয়ে গঠিত একটি পরিবার কেবল জীববিজ্ঞানের ওপর নির্ভর করে না; বরং ভাগ করে নেওয়া দায়িত্ব এবং মানসিক বন্ধনই এই সম্পর্ককে টিকিয়ে রাখে।"
আদালত মাতৃত্বকালীন ছুটিকে কর্মক্ষেত্রে সমতার একটি অপরিহার্য উপাদান হিসেবে চিহ্নিত করেছে। রায়ে বলা হয়েছে, মাতৃত্বকালীন সুবিধা একজন নারীর অর্থনৈতিক স্বাধীনতা রক্ষা করে এবং পরিবারের ওপর তাঁর অতি-নির্ভরশীলতা কমায়। যদি মা মাতৃত্বকালীন ছুটি না পান, তবে তাঁকে কাজে ফিরতে হবে। সেক্ষেত্রে শিশুর দেখভালের দায়িত্ব পড়ে বড় ভাই-বোনের ওপর। যদি সেই বড় সন্তান মেয়ে হয়, তবে তাকে স্কুল ছাড়তে হয়, ফলে সে লিঙ্গ বৈষম্যের শিকার হয়।
আরও পড়ুন- Sonam Wangchuk Released Explainer: সোনম ওয়াংচুকের মুক্তি: সরকারের 'যথাযথ বিবেচনা'র আড়ালে লুকিয়ে কোন সমীকরণ?
আদালত মনে করিয়ে দিয়েছে যে, সন্তান লালন-পালন কেবল মায়ের একার কাজ নয়। বাবার অনুপস্থিতি শিশুর শৈশব এবং অভিভাবকের মানসিক বন্ধনে ঘাটতি তৈরি করে। বিচারপতি পারদিওয়ালার কথায়, "সমাজ বরাবরই ধরে নিয়েছে যে বাবার ভূমিকা গৌণ। এই অনুপস্থিতির গুরুত্ব নিয়ে আগে কখনও গুরুত্ব দিয়ে ভাবা হয়নি।" সরকার যাতে পিতৃত্বকালীন ছুটির জন্য নির্দিষ্ট আইনি বিধান তৈরি করে, সেই বিষয়েও জোরালো সওয়াল করেছে দেশের শীর্ষ আদালত।
