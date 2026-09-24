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'সালোয়ার খোলার চেষ্টা, স্তনে চাপ' 'ধর্ষণের চেষ্টা' নয়! হাইকোর্টের রায় নিয়ে সুপ্রিম কোর্ট বলল...

Supreme Court Objects to Patna HC Judgement: প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত, বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী এবং বিচারপতি ভি মোহনা-র বেঞ্চ এই মামলাটি গ্রহণ করেছে। শুনানির সময় বেঞ্চের তরফে জানানো হয়, পটনা হাইকোর্টের রায়ের কিছু পর্যবেক্ষণ তাঁদের আপত্তিকর বলে মনে হয়েছে।

Written BySoumitra Sen
Published: Sep 24, 2026, 03:27 PM IST|Updated: Sep 24, 2026, 03:27 PM IST
'সালোয়ার খোলার চেষ্টা, স্তনে চাপ' 'ধর্ষণের চেষ্টা' নয়! হাইকোর্টের রায় নিয়ে সুপ্রিম কোর্ট বলল...

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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