'সালোয়ার খোলার চেষ্টা, স্তনে চাপ' 'ধর্ষণের চেষ্টা' নয়! হাইকোর্টের রায় নিয়ে সুপ্রিম কোর্ট বলল...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: মহিলাদের সালোয়ার খুলে নেওয়ার চেষ্টা এবং তাঁদের বুকে হাত দিয়ে শারীরিকভাবে হেনস্থা 'ধর্ষণের চেষ্টা' হিসেবে গণ্য করা যায় না-- এই রায় দিয়েছিল পটনা হাইকোর্ট। এবার সেই রায় নিয়ে স্বতঃপ্রণোদিত মামলা গ্রহণ করল সুপ্রিম কোর্ট। প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত, বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী এবং বিচারপতি ভি মোহনা-র বেঞ্চ এই মামলাটি গ্রহণ করেছে। শুনানির সময় বেঞ্চের তরফে জানানো হয়, পটনা হাইকোর্টের রায়ের কিছু পর্যবেক্ষণ তাঁদের আপত্তিকর বলে মনে হয়েছে।
ঘটনার পিছনের ঘটনা
২০০৮ সালের ঘটনা। ঘটনার শিকার যে মহিলা তিনি তাঁর বাবার সঙ্গে একটি ফোটো স্টুডিয়োতে গিয়েছিলেন নিজের ছবি তোলাতে। অভিযুক্ত কর্মীটি ওই মহিলাকে স্টুডিয়োর ভিতরে ঢুকিয়ে ভিতর থেকে দরজা বন্ধ করে দেন। বাবা বাইরে অপেক্ষা করেন। এদিকে, নির্যাতিতার দাবি, দরজা বন্ধ করে ওই লোকটি তাঁর সালোটার সরিয়ে তাঁর স্তন ধরতে চেষ্টা করে। মেয়েটি আতঙ্কে চেঁচিয়ে উঠলে বাবা বাইরে থেকে দরজায় ধাক্কা মারতে থাকেন। তখন পরিস্থিতি অনুকূল নয় দেখে লোকটি দরজা খুলেই কোনও ক্রমে পালিয়ে যায় বলে দাবি। পুলিসে অভিযোগ হয়। কেস কোর্টে ওঠে।
'কিছু আপত্তিকর পর্যবেক্ষণ রয়েছে'
এই ঘটনার প্রেক্ষিতেই ''মহিলাদের সালোয়ার খুলে নেওয়ার চেষ্টা এবং তাঁদের বুকে হাত দিয়ে শারীরিকভাবে হেনস্থা 'ধর্ষণের চেষ্টা' হিসেবে গণ্য করা যায় না''-- এই রায় দিয়েছিল পটনা হাইকোর্ট। বিহারের অ্যাডভোকেট জেনারেল এসডি সঞ্জয়ের উদ্দেশে প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত বলেন, কিছু আপত্তিকর পর্যবেক্ষণ রয়েছে। তবে এর পাশাপাশি অভিযুক্তের বয়ান না শুনে হাইকোর্টের রায় বাতিল করা সম্ভব নয় বলেও জানান তিনি। প্রধান বিচারপতি নির্দেশ দেন, স্থানীয় পুলিসের মাধ্যমে নিশ্চিত করুন, যাতে অভিযুক্তের কাছে নোটিস পৌঁছে যায়।
কী বলেছিল পটনা হাইকোর্ট?
পটনা হাইকোর্টের রায়ে সেদিন বলা হয়েছিল, কোনও মহিলার সালোয়ার খুলে নেওয়ার চেষ্টা এবং তাঁর স্তনে চাপ দিয়ে তাঁকে শারীরিক হেনস্থা করার বিষয়টিকে ধর্ষণের চেষ্টা বলা যায় না। ধর্ষণের চেষ্টা করা হয়েছে-- যদি এর স্পষ্ট কোনও প্রমাণ না মেলে; বা, অভিযুক্তের ধর্ষণের চেষ্টার মতো কোনও কাজ অথবা লিঙ্গ প্রবেশের মতো প্রমাণ যদি না থাকে, তাহলে সেটিকে 'ধর্ষণের চেষ্টা' হিসেবে গণ্য করা যাবে না।
এলাহাবাদের দৃষ্টান্ত
এর আগে জুলাই মাসে অন্য একটি মামলার শুনানির সময় পটনা হাইকোর্টের এই রায়ের বিষয়টি সুপ্রিম কোর্টে জানানো হয়েছিল। সেই মামলায় এলাহাবাদ হাইকোর্টের একটি রায় নিয়ে স্বতঃপ্রণোদিত মামলা করেছিল সুপ্রিম কোর্ট। এলাহাবাদ হাইকোর্ট বলেছিল, ''এক নাবালিকার স্তন চেপে ধরা, তার পায়জামার দড়ি ছিঁড়ে দেওয়া এবং একটি কালভার্টের নিচে টেনে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা 'ধর্ষণের চেষ্টা' হিসেবে গণ্য হবে না।'' শুনানির সময় শোভা গুপ্তা সুপ্রিম কোর্টকে জানান, এলাহাবাদ হাইকোর্টের ওই রায় নিয়ে সুপ্রিম কোর্ট স্বতঃপ্রণোদিত মামলা করেছিল এবং পরে সেই রায় বাতিলও করে দিয়েছিল। কিন্তু একই ধরনের ঘটনায় একই ধরনের পর্যবেক্ষণ দিয়ে পটনা হাইকোর্টও রায় দিয়েছে। সিনিয়র আইনজীবী এইচএস ফুলকা তাঁর বক্তব্যকে সমর্থন করেন। এরপর সুপ্রিম কোর্ট এলাহাবাদ হাইকোর্টের ওই বিতর্কিত রায় বাতিল করে দেয়।
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