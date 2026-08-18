/মৃত্যুদণ্ডের পদ্ধতি বদলে যাচ্ছে? ক্যাপিটাল পানিশমেন্ট হিসেবে ফাঁসি বহাল থাকছে না? বিরাট কথা বলল সুপ্রিম কোর্ট

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বহুদিনের বিতর্ক। শাস্তি হোক অপরাধীর, তবে তা হোক যত দূর সম্ভব যন্ত্রণাহীন। একটু মানবিক। অপরাধীও তো মানুষ। সে কি শেষ লগ্নে একটু সহানুভূতি পেতে পারে না? অতীতের মতো সম্প্রতিও এই প্রশ্ন উঠেছে। আর সেই সংক্রান্ত এক মামলার শুনাতিতেই এবার যুগান্তকারী মন্তব্য দেশের শীর্ষ আদালতের। কী বলল সুপ্রিম কোর্ট? মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আসামিদের সাজা কার্যকর করার উপায় হিসেবে গলায় ফাঁস লাগিয়ে ঝুলিয়ে দেওয়া বা ফাঁসি দেওয়ার পদ্ধতিতেই আস্থা রাখল দেশের সর্বোচ্চ আদালত তথা সুপ্রিম কোর্ট।
নিষ্ঠুর, যন্ত্রণাদায়ক, অমানবিক
আদালতে পেশ করা আবেদনটিতে বলা হয়েছিল, ফাঁসি দেওয়ার প্রক্রিয়াটি অত্যন্ত নিষ্ঠুর, দীর্ঘমেয়াদি যন্ত্রণাদায়ক এবং অমানবিকও। এর পরিবর্তে আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সাহায্য নিয়ে প্রাণঘাতী ইনজেকশন, ইলেকট্রিক চেয়ার বা বিষাক্ত গ্যাসের মতো বিকল্প পদ্ধতি ব্যবহার করার দাবি জানানো হয়েছিল।
বিকল্প?
গলায় ফাঁস না দিয়ে অন্য কোনো বিকল্প বা তুলনামূলক কম যন্ত্রণাদায়ক উপায়ে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া সম্ভব কি না-- এমন আবেদনের প্রেক্ষিতে শুনানি চলাকালীন সুপ্রিম কোর্টের পক্ষ থেকে জানানো হয়, মৃত্যুদণ্ডের ক্ষেত্রে ‘মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত গলায় ফাঁস দেওয়া’ পদ্ধতিটিকেই আইনি ও যুক্তিযুক্ত হিসেবে বজায় রাখা হচ্ছে।
ফাঁসিই বহাল
ওই আবেদনের পর্যালোচনা ও শুনানির পরে আদালত নির্দেশ দেয়, ভারতে প্রচলিত ফৌজদারি কার্যবিধির বিধান অনুযায়ী মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার বর্তমান পদ্ধতিই অব্যাহত থাকবে। শীর্ষ আদালতের পর্যবেক্ষণ, বর্তমান আইনি কাঠামো ও প্রশাসনিক দিক বিবেচনা করে ফাঁসির বিকল্প হিসেবে অন্য কোনো পদ্ধতিকে অগ্রাধিকার দেওয়ার প্রয়োজন নেই।
বিরল থেকে বিরলতম
উল্লেখ্য, ভারতে মৃত্যুদণ্ড কেবল ‘বিরল থেকে বিরলতম’ (Rarest of Rare) অপরাধের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হয় এবং তা কার্যকর করার জন্য দেশের সর্বোচ্চ আদালত থেকে চূড়ান্ত অনুমোদন প্রয়োজন হয়।
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