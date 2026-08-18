Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /দেশ
  • /মৃত্যুদণ্ডের পদ্ধতি বদলে যাচ্ছে? ক্যাপিটাল পানিশমেন্ট হিসেবে ফাঁসি বহাল থাকছে না? বিরাট কথা বলল সুপ্রিম কোর্ট

মৃত্যুদণ্ডের পদ্ধতি বদলে যাচ্ছে? ক্যাপিটাল পানিশমেন্ট হিসেবে ফাঁসি বহাল থাকছে না? বিরাট কথা বলল সুপ্রিম কোর্ট

Supreme Court on Hanging: এক মামলার শুনাতিতেই এবার যুগান্তকারী মন্তব্য দেশের শীর্ষ আদালতের। কী বলল সুপ্রিম কোর্ট? মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আসামিদের সাজা কার্যকর করার উপায় হিসেবে গলায় ফাঁস লাগিয়ে ঝুলিয়ে দেওয়া বা ফাঁসি দেওয়ার পদ্ধতিতেই আস্থা রাখল দেশের সর্বোচ্চ আদালত তথা সুপ্রিম কোর্ট।

Written BySoumitra Sen
Published: Aug 18, 2026, 04:03 PM IST|Updated: Aug 18, 2026, 04:03 PM IST
মৃত্যুদণ্ডের পদ্ধতি বদলে যাচ্ছে? ক্যাপিটাল পানিশমেন্ট হিসেবে ফাঁসি বহাল থাকছে না? বিরাট কথা বলল সুপ্রিম কোর্ট

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
১২ দিনের দক্ষিণ ভারত যাত্রা! ৫ বিখ্যাত মন্দির দর্শন, IRCTC-র দুর্দান্ত ট্যুর প্যাকেজ
2
3
4
5