/Supreme Court on Madrasa Teachers Recruitment Scam: তৃণমূল আমলে শিক্ষায় নজিরবিহীন দুর্নীতি নিয়ে তোপ সুপ্রিম কোর্টের: ন্যূনতম পড়াশোনা জানেনা তারাই মাদ্রাসার শিক্ষক?

Madrasa Teachers Recruitment Scam: একটি মামলার শুনানিতে সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি দীপঙ্কর দত্ত রাজ্যের মাদ্রাসা নিয়োগের অস্বচ্ছতা নিয়ে যে মন্তব্য করেছেন, তা নজিরবিহীন। সাফ ভাষায় আদালত জানিয়েছে, উপযুক্ত যোগ্যতা ছাড়াই মাদ্রাসাগুলোতে শুধু ‘পছন্দের’ লোকেদের চাকরি দেওয়া হয়েছে এবং এর পিছনে কীসের লেনদেন হয়েছে, তা সবারই জানা।
রাজীব চক্রবর্তী: পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা ক্ষেত্রে নিয়োগ দুর্নীতি এখনও চরমে। সরকারের পালা বদলের অন্যতম বড় কারণ এই শিক্ষা দুর্নীতি বলেই মনে করেন রাজ্যবাসী। প্রাইমারি, আপার প্রাইমারি, নবম-দশম এবং একাদশ-দ্বাদশের শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে চরম দুর্নীতি করেছে তৃণমূল কংগ্রেস সরকার।
আর এই আবহেই এবার এবার রাজ্যের মাদ্রাসাগুলোতে শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মী নিয়োগ নিয়ে অত্যন্ত কড়া অবস্থান নিল দেশের সর্বোচ্চ আদালত।
বিচারপতি দীপঙ্কর দত্ত এবং বিচারপতি অগাস্টিন জর্জ মশিহর সমন্বয়ে গঠিত সুপ্রিম কোর্টের একটি বিশেষ ডিভিশন বেঞ্চে এই মামলার শুনানি চলছে। এই শুনানির পরই রাজ্যের মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থা এবং বিগত কয়েক বছরের নিয়োগ প্রক্রিয়ার ওপর বড়সড় প্রশ্নচিহ্ন খাড়া হয়ে গেল।
সুপ্রিম কোর্টের তোপ
শুনানি চলাকালীন এ রাজ্যের মাদ্রাসাগুলোর পরিচালন সমিতি বা ম্যানেজিং কমিটির ভূমিকা নিয়ে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেন বিচারপতি দীপঙ্কর দত্ত। তিনি মন্তব্য করেন, ‘রাজ্যে কয়েক হাজার মাদ্রাসা রয়েছে। সেখানে নিয়োগের সমস্ত দায়িত্ব পালন করে সংশ্লিষ্ট মাদ্রাসার পরিচালন সমিতি। কিন্তু তারা নিজেদের পছন্দের লোকেদের উপযুক্ত যোগ্যতা ছাড়াই সেখানে বসিয়ে দিয়েছে।’
এর পরেই দুর্নীতির দিকে ইঙ্গিত করে বিচারপতির তীব্র পর্যবেক্ষণ, ‘কীসের বিনিময়ে এই সমস্ত লোকেদের চাকরি দেওয়া হয়েছে, তা আজ আর কারও অজানা নয়, সবাই সব জানে।’
আদালত আরও নোট করেছে যে, এমন অনেক ব্যক্তিকে শিক্ষক বা অশিক্ষক কর্মী হিসেবে নিয়োগ করা হয়েছে, যাদের নথিপত্রে শিক্ষাগত যোগ্যতার ন্যূনতম উল্লেখ পর্যন্ত নেই। সম্পূর্ণভাবে বুড়ো আঙুল দেখানো হয়েছে সরকারি ও প্রাতিষ্ঠানিক নিয়োগের নিয়মাবলীকে।
মামলার প্রেক্ষাপট
আদালত সূত্রে জানা গেছে, মূলত ২০১৬ থেকে ২০২০ সালের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলার মাদ্রাসায় ব্যাপক হারে শিক্ষক এবং শিক্ষাকর্মী নিয়োগ করেছিল সংশ্লিষ্ট মাদ্রাসাগুলোর ম্যানেজিং কমিটি বা পরিচালন সমিতি। নিয়ম বহির্ভূতভাবে এই ‘ওয়াক-ইন ইন্টারভিউ’ এবং সরাসরি নিয়োগের বৈধতাকে চ্যালেঞ্জ করে মামলা গড়ায় দেশের সর্বোচ্চ আদালতে।
এই আইনি লড়াইয়ের মূল বিষয় হলো-- মাদ্রাসায় কর্মী নিয়োগের আসল একচ্ছত্র অধিকার কার? মাদ্রাসা ম্যানেজিং কমিটির নাকি রাজ্য মাদ্রাসা সার্ভিস কমিশনের (MSC)? বর্তমানে সুপ্রিম কোর্টে যে সমস্ত শিক্ষাকর্মী ও শিক্ষকেরা মামলা করেছেন, তারা প্রত্যেকেই পরিচালন সমিতি বা ম্যানেজিং কমিটির মাধ্যমে চাকরি পেয়েছিলেন এবং এখন নিজেদের চাকরি বাঁচাতে আদালতের শরণাপন্ন হয়েছেন।
সুপ্রিম কোর্টের কড়া নির্দেশ
আদালত এই অনিয়মকে কোনোভাবেই হালকাভাবে নিতে রাজি নয়। এই বেআইনি নিয়োগের জাল কতদূর বিস্তৃত, তা খতিয়ে দেখতে এদিন ডিভিশন বেঞ্চ একটি সুনির্দিষ্ট নির্দেশ জারি করেছে।
আদালত জানিয়েছে, এই মামলায় যুক্ত প্রত্যেক ‘অ্যাডভোকেট অন রেকর্ড’ (Advocate on Record)-কে নিজেদের মক্কেলদের মধ্য থেকে অন্তত একজন শিক্ষক এবং একজন অশিক্ষক কর্মীর নামের পুঙ্খানুপুঙ্খ তালিকা নিয়ে আদালতে হাজির হতে হবে।
সেই তালিকার চুলচেরা বিশ্লেষণ ও নথিপত্র যাচাইয়ের ভিত্তিতেই পরবর্তী শুনানি প্রক্রিয়া এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে। সুপ্রিম কোর্টের এই কড়া মনোভাবের পর রাজ্য মাদ্রাসা শিক্ষা দপ্তরে তীব্র চাঞ্চল্য তৈরি হয়েছে। হাজার হাজার মাদ্রাসা শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীর ভবিষ্যৎ এখন সুপ্রিম কোর্টের পরবর্তী রায়ের ওপর ঝুলে রইল।
